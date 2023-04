"Efter stjärnsmällen - AIK tar revansch"

Höjdaren! - 1. AIK - IFK Norrköping Klar fördel AIK (till Topptipset) AIK åkte på en riktig stjärnsmäll i premiären när det blev förlust mot nykomlingen Halmstads BK på Örjans Vall. En match där Gnaget skapade på tok för lite framåt. John Guidetti, som inledde på bänken i Halland, bör kliva in från start nu och samma sak gäller för det upphaussade nyförvärvet Viktor Fischer som insjuknade på premiärdagen och inte kunde delta. Med den meriterade duon på plan ser detta svartgula gäng genast starkare ut. Mittfältet såg intressant ut på pappret med spelskickliga herrar som Bilal Hussein, Jimmy Durmaz och Värnamo-förvärvet Abdussalam Magashy. På kanterna huserade Otieno och Modesto och där har Brännström två löpstarka lirare som kan ta hand om flankerna helt på egen hand. Viktigt med det system som “Brännan” vill spela. Bakåt behöver Milosevic kliva fram som den där riktiga ledaren i försvaret. IFK Norrköping gjorde en direkt svag försäsong även fast de gick vidare till kvartsfinal i Svenska Cupen. Segern mot ett krisande IFK Göteborg var undantaget som bekräftade regeln och regeln var svaga insatser mot GAIS och Utsikten. Dessutom blev Peking totalt manglade i kvartsfinalen mot Häcken. Inte blev det mycket bättre i den allsvenska premiären där östgötarna under stora delar av matchen var näst bäst hemma mot Sirius. Arnór Sigurdsson var lagets bästa spelare då och han är tveklöst det stora hoppet för besökarna. Tillsammans med Christoffer Nyman ska islänningen se till att Kamraterna har offensiva hot. I övrigt ser det väldigt tunt ut, inte minst efter att Jacob Ortmark gått sönder mot Sirius. Mittfältaren kan inte delta i Solna och det är ett hårt slag för besökarna. Ceesay, som hoppade in mot Sirius, är ett steg ner i kvalité. Spelare för spelare är det inget snack om att AIK är det vassare laget och solnaiterna kommer garanterat sluta högre upp än IFK Norrköping i tabellen detta år. Naturgräs är en annan faktor som talar för hemmalaget. Ettan är med allt detta i åtanke en given utgång, men då den troligen streckas lite väl högt får krysset åka med som ett rensande stödhjul på större system. Missar matchen Aboubakar Keita, AIK (oklart)

Zack Elbouzedi, AIK (oklart)

Jacob Ortmark, IFK Norrköping (muskelskada)

Isak Ssewankambo, IFK Norrköping (knäseneskada)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (knäskada)

Christopher Telo, IFK Norrköping (höftskada) Badderbyt! - 2. Varberg - Elfsborg Svårsiad match i Halland (till Topptipset) Varberg och Borås är två städer som har sina åsikter om varandra då en hel del boråsare brukar besöka västkustens pärla på sommaren. Horden av badgäster har gjort att detta möte ibland benämns som badderbyt. Det är väl kanske inte tal om några badande boråsare så här tidigt på säsongen, men prestigen finns där i vilket fall som helst och ger en liten extra krydda till denna batalj. Varberg är ordentligt nederlagstippade denna säsong och förväntas få respass ur serien med huvudet före. De grönsvarta tappade också in två bollar mot Mjällby och såg ut som ett bottenlag. Jocke Persson är dock en trollkarl av stora mått och han lyckades få tillbaka sina mannar i matchen. 2-2 slutade det till sist och att ta en pinne borta mot Mjällby är en imponerande prestation. Assad Al Hamlawi stod för matchens sista mål då och det är en anfallare som Varberg hoppas mycket på. Omur Pektas var den andra målskytten och det är också en spännande pjäs. Mittfältet får sägas vara den bästa lagdelen för där hittas Le Roux och Lushaku. Ska de grönsvarta ha någon chans att hänga kvar behöver den duon spela på topp vecka in och vecka ut. I övrigt är det tunnsått med klasslirare. Sådana finns det definitivt fler av i Elfsborg, även om boråsarna torskade sin premiär hemma mot starka Häcken. Okkels, Bernhardsson och Gudjohnsen startade på topp i den matchen medan Ondrejka och Frick byttes in i den andra halvleken. Det är en rörlig uppställning spelare som blir svår att hålla koll på för Varbergs försvarare. Den viktige mittfältaren Michael Baidoo tvingades utgå i den första halvleken mot Häcken, men skadan är inte allvarlig och han är aktuell för spel redan här. Boateng hade tagit Baidoos plats annars och det är också en duktig mittfältare som kan spela med Römer och Söderberg. Bakåt finns det mycket rutin i Larsson, Hult och Holmén. Elfsborg är ett bättre lag i grunden, men det är ingen hemlighet att de trivs bäst på plast. Här lär tvåan streckas något högt och då föredrar jag att gardera från start. På större system åker alla tecken med. Missar matchen Viktor Widell, Elfsborg (knäskada)

Anton Liljenbäck, Varberg (knäskada)

Jon Birkfeldt, Varberg (knäskada)

Gideon Mensah, Varberg (knäskada) Osäker till spel Michael Baidoo, Elfsborg (muskelskada)



