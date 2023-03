Efter storförlusten - klubben svarar med målfest

Spelstopp lördag 18 mars: 15.29 Bochum - RB Leipzig: Över 2,5 mål @ 1,65 (till Oddset) RB Leipzig fick en rejäl lektion av Manchester City i tisdags. 0-7 går inte att snacka bort även om City minst sagt fick domsluten med sig under den första halvleken. Fullt fokus på Bundesliga nu där det gäller att försvara platsen i nästa års Champions League. Offensiva pjäser som Forsberg, Werner och Szoboszlai har betydligt mycket mer att ge än vad de visade senast och jag tror vi får se ett revanschsuget bortalag. Bochum har tagit sig upp på säker mark efter en fin 2-0-seger borta mot Köln. Asano var hela tiden på språng i den matchen och noterades för en assist. Japanen behöver vara påkopplad igen för Antwi-Adjei har gått sönder. Det är inte otänkbart att Asano löser en balja åt hemmalaget, men de lär knappast hålla nollan igen. Bochum släppte trots allt in tolv mål på sina fem tävlingsmatcher innan segern mot Köln. RB Leipzig vann höstens möte med 4-0 och på de fyra matcher som spelats mellan lagen de senaste två åren har vi fått se tolv mål. Tre baljor i snitt och jag tror vi landar runt det snittet denna lördag också. Minst tre mål blir det och 1,65 är ett okej odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: Bundesliga

Plats: Vonovia Ruhrstadion

Tid: 15.30 Stuttgart - Wolfsburg: Under 2,5 mål @ 1,84 (till Oddset) Wolfsburgs match mot Union Berlin förra helgen såg länge ut att sluta 0-0, men en straff från ingenting och ett skott som styrde in på en försvarare gjorde att det istället slutade 1-1. I stort sett var det dock en match utan heta målchanser förutom ett friläge som Marmoush brände grovt. Just Marmoush blandar genialiska aktioner med riktigt svaga avslut och Vargarna hade mått bra av att få in en riktig måltjuv till nästa säsong. Stuttgart ligger riktigt pyrt till i botten av tabellen och riskerar i allra högsta grad att åka ur. De har dock tajtat till försvaret och 1-1 borta mot Eintracht Frankfurt var ett starkt resultat. En match där inget av lagen nådde upp till 1,00 i xG. Ito och Mavropanos är en helt okej mittbacksduo och med Haraguchi och Endo strax framför får de hjälp. Stuttgarts 41 insläppta mål är minst av alla lag i bottenstriden. Sex av de nio senaste inbördes mötena har gått under 2,5 mål och jag tror att Stuttgart kommer sätta defensiven i första rummet i denna match samtidigt som Wolfsburg är för trubbiga för att skapa speciellt mycket av värde. 0-0 eller 1-1 är troliga resultat och då är 1,84 ett utmärkt odds på under 2,5 mål. Spel: Under 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Bundesliga

Plats: Mercedes-Benz Arena

Tid: 15.30 Hoffenheim - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 1,87 (till Oddset) Hoffenheim föll tungt borta mot Freiburg och det var deras åttonde raka torsk i alla tävlingar. Det har gjort att Hoffenheim nu är jumbo i Bundesliga. Ozan Kabak visades ut och är därmed avstängd här. Ett stort avbräck för gästerna som får hoppas att Brooks kan hålla ihop försvaret. Det känns tveksamt. Framåt finns det alltjämt spelare som borde kunna göra skillnad i Dabbur, Kramaric och Baumgartner som är tillbaka från avstängning. Hertha Berlin ligger två poäng före på säker mark och det är således oerhört viktiga poäng på spel. Huvudstadsklubben löste en pinne hemma mot Mainz efter ett straffmål av Ngankam. Ihop med Niederlechner, Serdar, Jovetic och Lukebakio ska han se till att Hertha har offensiva hot denna lördag. Det är dock oroväckande att matchen spelas på bortagräs då Hertha är seriens sämsta bortalag. På resande tass har huvudstadsklubben släppt in 14 mål på sina fyra senaste ligamatcher. Jag tror vi får se en hel del mål denna gång också och 1,87 på att det blir minst tre baljor är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,87

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 15.30 Trippeln Bochum - RB Leipzig: Över 2,5 mål @ 1,65

Stuttgart - Wolfsburg: Under 2,5 mål @ 1,84

Hoffenheim - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 1,87

Totalt odds: 5,67 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

