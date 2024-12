"Efter succétiden - Chelsea snubblar igen"

Att tänka på

Lecce har bara vunnit en av sina åtta bortamatcher och får det tufft mot ett Como som slår gästerna på fingrarna vad gäller Expected Points.

Hellas Verona vann sin senaste bortamatch mot Parma och är ett lockande skrällbud mot ett övervärderat Bologna.

Wimbledon har tagit poäng i nio av sina elva hemmamatcher i League Two.

Sett till både tabellen och xPTS är Santa Clara ett bättre lag än Famalicao. Jag gillar X2 som utgångstecken i match 7.

Spikförslag

Aston Villa - Aston Villa kom verkligen snett in i matchen mot Newcastle. Redan efter två minuter låg Emerys mannar under med 0-1, kort därefter blev Cash varnad innan Durán såg rött efter en halvtimme. Duon saknas således mot Brighton, men trots att The Villans kommer från 0-3 i brakan på St James’ Park menar jag att det här är en väldigt passande uppgift för att kunna repa mod. Firma Rogers/Watkins kommer att få gott om ytor mot en stabbig backlinje och jag har betydligt större tilltro till värdarna på Villa Park än när de ger sig ut på resande fot. Brighton är ett kapabelt lag som inte ska underskattas, men mot slutet har inte mycket gått The Seagulls väg. Fabian Hürzeler brottas med ett ansatt truppläge där Welbeck, Wieffer och Hinshelwood är frågetecken och under vintern har gästernas underliggande siffror inte varit mycket att hänga i granen. Jag tror inte siffrorna förbättras i rikets näst största stad. Ettan lämnas på egna ben.

Avstängningar på tipset

Bruno Fernandes (Manchester United)

Manuel Ugarte (Manchester United)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Jhon Durán (Aston Villa)

Matty Cash (Aston Villa)

Frédéric Guilbert (Lecce)

Gil Dias (Famalicao)

Lucas Soares (Santa Clara)