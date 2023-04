Efter tappet - Manchester United löser avancemang

Höjdaren! - 1. Sevilla - Manchester United Sevilla får det tufft på hemmaplan (till Topptipset) Det finns olika sätt att tappa en till synes kassaskåpssäker seger på. För en vecka sedan demonstrerade Manchester United ett osedvanligt sådant när de via två dråpliga självmål tappade 2-0 till 2-2 mot Sevilla. Att dessa föll efter matchminut 80 gjorde det hela än mer tragikomiskt. Såväl The Red Devils som Old Trafford agerade paralyserat innan slutvisslan ljöd och sett till förutsättningarna åker ten Hag och hans mannar med ett ovisst utgångsläge till Andalusien. Tio olycksdrabbade minuter ska dock inte sminka över 80 minuters klasskillnad. Utan de psykologiska spökena var Manchester United minst en nivå starkare än Sevilla på samtliga positioner där ten Hags drag att variera mellan Malacia och Wan-Bissaka som inverterade ytterbackar var ett lyckosamt sådant. Sevilla hade inget motgift till detta och i de avgörande lägena klev Marcel Sabitzer fram med en doppietta. Österrikaren fanns dock inte med i söndagens 2-0-seger mot Nottingham och det är en minst sagt packad skadelista som omgärdar Man United denna afton. Fernandes och Martínez är båda definitivt borta från spel och frågetecken finns sedan kring åtminstone ett halvt dussin mer eller mindre givna startspelare. Trots det håller jag engelsmännen som det starkare laget på Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla saknar i sin tur viktige Montiel på grund av avstängning och den här säsongen tycker jag att den normalt skicklige sportchefen Monchi för en gångs skull gått snett i sitt lagbygge. Rakitic, Ocampos och En-Nesyri är förvisso skickliga spelare i Sevillas offensiv, men den totala avsaknaden av fart och fläkt blev inte minst påtaglig på Old Trafford. Jag sätter dessutom ett stort frågetecken för värdarnas mittbackar. Varken Marcao eller Nianzou har egentligen vad som krävs för att hävda sig på yttersta nivå i kontinentalspelet och att detta är en sämre upplaga av Sevilla är tydligt i La Liga. De vitklädda sladdar på den undre halvan och har ännu inte kontraktet i säkra händer. Hemmaplan och andalusiernas vana av att prestera framgångsrikt i Europa League ska inte underskattas, men såväl taktiskt som tekniskt råder fördel Manchester United. Jag inleder med tvåan och säkrar sedan upp med krysset. Missar matchen Gonzalo Montiel, Sevilla (avstängd)

Bruno Fernandes, Manchester United (avstängd)

Tom Heaton, Manchester United (ankelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Alejandro Garnacho, Manchester United (ankelskada) Osäker till spel Raphaël Varane, Manchester United (smäll)

Marcel Sabitzer, Manchester United (ljumskskada)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Marcus Rashford, Manchester United (ljumskskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Spiken! - 2. Sporting - Juventus Sporting löser minst förlängning (till Topptipset) Juventus har gått på två tunga nederlag mot Lazio och Sassuolo som begränsat “Den gamla damens” möjlighet att nå Champions League-platserna via Serie A. Nio poäng skiljer upp till fjärdeplacerade Milan och för varje omgång som går utkristalliseras titeln i Europa League som italienarnas bästa chans att deltaga i den största av klubblagsturneringar till nästa säsong. Vägen dit har krattats fint när i tur och ordning Nantes och Freiburg lagts på rygg efter bara ett insläppt mål på fyra slutspelsmatcher. Returmötena mot dessa aktörer har dock blivit extra behagliga då opponenterna dragit på sig tidiga utvisningar. Nollan hölls även i den första kvartsfinalen mot Sporting, men där kan Juve tacka högre makter för 1-0-segern. Portugiserna var det bättre laget över 90 minuter och förtjänade minst ett oavgjort resultat. Spelare som Di María och Vlahovic kommer att spela en nyckelroll i italienarnas omställningar på José Alvalade, men här ställer jag mig frågande till de svartvitas förmåga att säkra avancemanget. Allegris gäng har inte sällan svårt i det egna spelet och även om defensiven är Juves paradgren kommer de att sättas på enorma prov av ett skickligt spelande Sporting. Rúben Amorims mannar ska absolut inte be om ursäkt för avancemanget mot Arsenal där de grönvita matchade engelsmännen på Emirates. Ugartes utvisning på brittisk mark höll honom borta från den första kvartsfinalen, men uruguayanens återkomst i startelvan är en direkt nyckel inför denna torsdag. 22-åringen tillhör Europas mest spännande mittfältare och jag är övertygad om att han kan se till att värdarna vinner kampen om planens centrala delar. Längst fram finns sedan olika typer av spetsegenskaper hos lirare som Chermiti, Goncalves och Edwards. Trion har förutsättningar att kunna lirka upp Juventus backlinje och på sin hemmabana kommer Sporting att ha ett enormt publiktryck i ryggen. Jag tror att det bär fram “Lejonen” till en stark insats och när ettan ser att erbjuda spelvärde tvekar jag inte att sträcka mig efter hammaren. Ettan singlas hela vägen upp till 45 procent. Missar matchen Jovane Cabral, Sporting (muskelskada)

Jeremiah St. Juste, Sporting (muskelskada)

Paulinho, Sporting (okänt)

Mattia De Sciglio, Juventus (muskelskada)

Moise Kean, Juventus (muskelskada)

