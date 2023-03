El Clásico - Real Madrid tar taktpinnen

Torsdagens Topptips gräver djupt i tunnan för att hitta tillräckligt många matcher. Bland annat åker vi till både Australien och Japan på denna kupong som alltså avgörs under fredagsmorgonen. Vi inleder dock med en riktig godbit då Real Madrid och Barcelona drabbar samman i Copa del Rey. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Barcelona Real Madrid sätter sig i pole position Det var inte direkt svårt att utse höjdaren på denna kupong. Det är alltid en högtidsstund när El Clásico ska gå av stapeln oavsett vilken tävling det må gälla. Barcelona vann senast dessa lag möttes i Supercupen, som spelades i Saudiarabien, efter att Lewandowski stått för både mål och assist medan Pedri satt dit en balja. Den duon återfinns nu på skadelistan tillsammans med Dembélé och Ansu Fati. Blytunga avbräck för Xavi som dessutom fått se två sämre insatser från sina mannar. Först blev det uttåg ur Europa League efter 1-2 på Old Trafford och därefter torskade de blåröda borta mot Almería där de såg direkt trubbiga ut. Det lär knappast bli bättre utan den polska målmaskinen på topp. Raphinha måste ta extra stort ansvar på sin kant och Torres är en annan spelare som måste kliva fram. Real Madrid ligger alltjämt efter Barcelona i ligatabellen, men mår ändå ganska bra för tillfället. Krossen av Liverpool (5-2) på Anfield Road gjorde gott för självförtroendet. Efter det har Marängerna spelat 1-1 mot Atlético Madrid i La Liga och det var en match som Ancelottis mannar dominerade ganska kraftigt. 1,79 - 0,32 i xG talar sitt tydliga språk om vilket lag som skapade mest. Benzema, Vinícius Júnior och Asensio startade på topp då och är en tänkbar formation nu också då Rodrygo är skadad. På mittfältet startade Modric på bänken mot Atlético och den elegante kroaten lär kliva in från start nu, troligen bredvid Kroos och Valverde. Camavinga och Tchouaméni vill dock säkerligen ha ett ord med om saken. Bakåt blir det som vanligt Rüdiger och Militao framför Courtois. Real Madrid ser kompletta ut i dagsläget och har inte förlorat en hemmamatch på hela året i någon tävling. När Barcelona var här i mitten av oktober för att spela ligamatch var det Los Blancos som vann med 3-1. Denna semifinal i Copa del Rey spelas som ett dubbelmöte och det är första matchen av två vi ska få bevittna. I huvudstaden känner jag mig tämligen övertygad om att det är värdarna som tar tag i taktpinnen och ettan är en utmärkt spik att bygga systemet kring. Missar matchen Rodrygo, Real Madrid (muskelskada)

David Alaba, Real Madrid (knäseneskada)

Robert Lewandowski, Barcelona (knäseneskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Pedri, Barcelona (knäseneskada)

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada) Osäker till spel Ferland Mendy, Real Madrid (knäseneskada)

Returen! - 2. Royal Antwerp - Royale Union SG Spännande retur i norra Belgien Precis som i Spanien har vi nått fram till semifinalerna av den belgiska cupen och på samma sätt som i Copa del Rey spelas det i dubbelmöten. Skillnaden är att här har det första mötet redan hunnits spela. Det vann Royale Union SG med 1-0 i en ganska händelselös match där det enda målet föll med ett fåtal minuter kvar att spela. Nu ska det avgöras vilket lag som får möta Mechelen i finalen. Royale Union SG har gjort succé sedan de gick upp i högstaligan förra säsongen och samarbetet med Brighton har gett frukt. Formen är dock inget vidare. Två raka förluster med åtta insläppta mål totalt finns i bagaget. Det finns mycket att jobba på i försvarsspelet till denna cupmatch. Framåt ser det desto mer spännande ut där spelare som Adingra, Nieuwkoop, Boniface, Teuma och Gustaf Nilsson kan ta plats. Royal Antwerp gör en strålande säsong och ligger trea i ligan, endast två pinnar bakom torsdagens motståndare. De har bara förlorat två matcher sedan oktober i alla tävlingar och båda gångerna har det varit bortamatcher mot just Royale Union SG. På hemmaplan är det ett helt annat lag som i Jupiler League kan stoltsera med raden 10-2-1. Oerhört imponerande och jag tror inte värdarna förlorar denna gång heller. Vincent Janssen är en anfallare av hög klass som bekant var med i Nederländernas VM-trupp i Qatar. Med Balikwisha, Kerk och Ekkelenkamp bakom sig lär han få sina lägen denna torsdag. Bakåt handlar det mesta om meriterade Alderweireld som gör en riktigt bra säsong. Antwerps problem till denna match är att de har mängder av småskadade spelare som är tveksamma till spel. Bland annat riskerar Engels, Miyoshi och IFK Göteborg-bekantingen Alhassa Yusuf att saknas. När lagen möttes på den här arenan i höstas vann Royal Antwerp med 4-2 och jag håller hemmalaget som klara favoriter nu också. På Europatipset, där denna match också finns med, väljer jag att spika ettan, men på detta Topptips kryllar det av enkla spikar. Därför tar jag det säkra före det osäkra och garderar med krysset i denna semifinal. Missar matchen Arbnor Muja, Royal Antwerp (axelskada) Osäker till spel Devino Verhulst, Royal Antwerp (knäskada)

Alhassan Yusuf, Royal Antwerp (fotskada)

Sam Vines, Royal Antwerp (oklart)

Koji Miyoshi, Royal Antwerp (knäskada)

Faris Haroun, Royal Antwerp (fotskada)

Björn Engels, Royal Antwerp (knäseneskada)

Dennis Eckert, Royale Union SG (muskelskada)

