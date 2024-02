"En av Premier Leagues bästa spelare - Chelsea tar viktig derbyseger"

Måndagens Topptips blir en perfekt mjukstart inför Champions League-slutspelet som sparkar igång under tisdagen. Denna afton bjuds vi bland annat på två fina skrälldrag i Serie A och La Liga medan jag tror hårt på Chelsea i Londonderbyt på Selhurst Park. Häng med på vägen mot åtta gröna bockar!

Derbyt! - 1. Crystal Palace - Chelsea

Palace är illa ute - till Topptipset

Under söndagen fick vi bevittna när Arsenal körde över West Ham med hela 6-0 i Londonderbyt. Lite mer än ett dygn senare är det dags för ett nytt derby från huvudstaden när Crystal Palace tar emot Chelsea på Selhurst Park. De sistnämnda kommer hit vid god vigör efter att ha slagit ut Aston Villa ur FA-cupen medan Crystal Palace just nu är helt under isen.

Roy Hodgson och dennes adepter har skrapat ihop blott två segrar på sina 14 senaste tävlingsmatcher. Den före detta förbundskaptenen är föga förvånande kraftigt ifrågasatt och jag skulle faktiskt inte bli chockad om Hodgson får lämna sin post vid en eventuell förlust under måndagen. Rent prestationsmässigt var det ett bra tag sedan The Eagles övertygade och truppläget är dessutom allt annat än bra.

Doucouré, Guéhi, Olise och Eze – “Örnarnas” fyra kanske bästa spelare – saknas samtliga på grund av skador. De två sistnämnda är de mer eller mindre enda kreativa krafterna i offensiven medan Doucouré och Guéhi är vitala pjäser i de bakre leden. När förutsättningarna är som de är blir jag inte förvånad om Hodgson väljer att parkera en dubbeldäckare framför mål för att enbart satsa på omställningar.

Det kan förvisso ge effekt mot ett Chelsea som stundtals haft svårt att operera i spelförande kostym, men med hänsyn till truppläget kan jag knappt se hur Palace ska utgöra reella hot mot de blåkläddas defensiv. Just defensiven imponerade i FA-cupreturen mot Aston Villa där Pochettino även visade prov på taktisk flexibilitet. Argentinaren såg till att The Blues ströp Villas offensiv och gästerna besitter tillräckligt många nycklar för att kunna dyrka upp Crystal Palace.

Palmer, Jackson, Madueke och Gallagher kommer alla att bli viktiga delar för de tillresta. Den förstnämnda har varit en av ligans allra bästa spelare den här säsongen och jag vill också lyfta fram Jackson som har en förmåga att höja sina lagkamrater med sitt uppoffrande slit. Chelseas förutsättningar är så gott som optimala och när tvåan handlas till vettig procent är jag framme med hammaren. Spik längst ut till höger.

Notabla avbräck

Marc Guéhi, Crystal Palace (knäskada)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (knäseneskada)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (hälskada)

Jesurun Rak-Sakyi, Crystal Palace (knäseneskada)

Rob Holding, Crystal Palace (ankelskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Joel Ward, Crystal Palace (matchotränad)

Robert Sánchez, Chelsea (knäskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (matchotränad)

Levi Colwill, Chelsea (hälskada)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Skrällen! - 2. Juventus - Udinese

Juve streckas på tok för hårt - till Topptipset

Det råder inte muntra miner i Juventus just nu. Bara 1-1 mot Empoli gav Inter en möjlighet att rycka i tabelltoppen och förlusten mot samma opponent i förra helgens Derby d’Italia tror jag var nådastöten i kampen om Scudetton. Allegri och company har skött sig över förväntan den här säsongen, men å andra sidan är Inter helt enkelt för bra. Sju poäng blir väldigt svårt att ta igen på ärkerivalen innan säsongen går i mål.

På tal om svårigheter anser jag inte att “Den gamla damen” går så säkra som det svenska folket tycks tro när Udinese gästar Allianz Stadium under måndagen. Chiesa sägs vara redo för spel men när Fagioli, Danilo och Kean alla saknas på grund av olika anledningar är Juve trots allt försvagade. Som om inte dessa avbräck vore nog dras även Vlahovic med en skada som håller serben borta från spel.

Skyttekungen har ingen naturlig ersättare i truppen och så länge Udinese lyckas med sin defensiva matchplan är mycket vunnet. “Zebrorna” har i sin tur Pereyra på botbänken, men åt det mer positiva hållet börjar Deulofeu närma sig det gröna schackbrädet efter en lång tids skadefrånvaro. Det tror jag kan lyfta hela truppen som är i behov av spanjorens kreativa förmåga.

Udinese har inte vunnit en ligamatch sedan innan nyår, men 0-0 senast mot Monza var samtidigt ett steg i rätt riktning. Cioffis gäng hade ett klart chansmässigt övertag och med bättre effektivitet vill jag inte stänga dörren för retroaktiv utdelning i Turin. Pisa-lånet Lorenzo Lucca är en spelare som på egen hand kan se till att Szczesny får stora problem mellan stolparna.

Vid en ansenlig insats är detta tveklöst Juventus match att förlora även om truppläget är som det är, men när ettan streckas upp till månen anser jag att man måste dra öronen åt sig. Jag vill höja ett varningens finger för att luften kan ha gått ur värdarna i striden om ligatiteln. Kupongen innehåller dessutom bättre spikar på annat håll. Alla tecken och skrälljobb är ett härligt drag.

Notabla avbräck

Nicoló Fagioli, Juventus (avstängd)

Paul Pogba, Juventus (avstängd)

Danilo, Juventus (avstängd)

Dusan Vlahovic, Juventus (muskelskada)

Mattia De Sciglio, Juventus (knäskada)

Moise Kean, Juventus (benskada)

Roberto Pereyra, Udinese (avstängd)

Enzo Ebosse, Udinese (knäskada)

Osäker till spel

Jaka Bijol, Udinese (ankelskada)

Gerard Deulofeu, Udinese (knäskada)