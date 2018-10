Ett pånyttfött Spanien vinner toppmötet

Höjdaren - 1. Spanien - England

Spanien segrar i Sevilla!

Real Betis hemmaarena Benito Villamarín står värd för ett härligt tungviktsmöte under måndagen. Spanien har kopplat ett järngrepp om gruppsegern i Nations League och kan vid seger mot England i Sevilla säkra avancemanget.

Efter fiaskot i VM har det minst sagt sett bra ut för Spanien under ledning av Luis Enrique. La Furia Roja har radat upp tre raka triumfer med sin nya förbundskapten där 6-0 vinsten mot Kroatien sticker ut. 4-1 mot Wales i en vänskapsmatch i torsdags var ännu ett styrkebesked.

Detta blir andra gången på en dryg månad dessa stornationer ställs mot varandra. På Wembley bjöds det på en härlig tillställning i början av september där Spanien lyckades vända på ett tidigt underläge till seger via mål av Saúl och Rodrigo. I det mötet var för övrigt David de Gea ett monster i målet och England borde ha fått med sig minst en poäng.

Nya förutsättningar nu när det är hemmaplan för Spanien som gäller. Den spanska truppen ser stark ut även om Diego Costa och Isco saknas. Paco Alcácer tycks dock ha prickat in toppformen och stått för makalösa nio mål på sina senaste 226 minuter på fotbollsplan. Mot Wales blev det två fullträffar för Dortmund-anfallaren.

Gareth Southgates trupp ser inte lika vass ut då flera av spelarna har tvingats tacka nej till denna samling. Danny Rose, Luke Shaw, Jesse Lingard och Dele Alli saknas alla på grund av skada. Istället har Southgate gett flera yngre förmågor förtroendet och dessa stod för en solid insats i Rijeka mot Kroatien i fredags (0-0).

Här är dock känslan att det blir tufft för The Three Lions mot ett pånyttfött Spanien. Det mesta talar för nationen från den Iberiska halvön och det skulle förvåna om Luis Enrique inte får fira på nytt. Håller sig ettan under 60 procent är det en fin värdespik!

Draget - 2. Island - Schweiz

Fint värde på Schweiz i Reykjavik!

I Reykjavik går måndagens andra match från A-divisionen av stapeln, denna gång i grupp 2. Island har revansch att utkräva då de föll med pinsamma 0-6 i Sankt Gallen mot just Schweiz förra månaden.

Det var för övrigt Erik Hamréns första match som förbundskapten för ö-nationen. Sämre start kunde den svenske tränaren knappast ha fått. Efter det har det dock sett något bättre ut. 0-3 mot Belgien var ännu en svag insats av islänningarna, men i veckan stod nordborna för en stark prestation när de spelade 2-2 i en träningsmatch mot världsmästarna Frankrike i Guingamp.

Det oavgjorda resultatet mot Les Bleus gav dock en relativt sur eftersmak. Island hade där en 2-0 ledning till 86:e minuten innan fransmännen både reducerade och senare också kvitterade genom Kylian Mbappé. Det innebar att vulkanlandet inte bröt sin negativa svit som nu är uppe i tio raka matcher utan seger.

Inte blir det lättare här när Schweiz kommer på besök till Laugardalsvöllur, även om Island på intet sätt ska vara chanslösa. Det rödvita alplandet får trots bortaplan gälla som klara favoriter. Schweiz såg riktigt bra ut i fredagens match mot Belgien (1-2) och kunde mycket väl fått med sig poäng från Bryssel.

Stjärnan Xherdan Shaqiri har visat fin form under hösten och det finns klass rakt igenom detta schweiziska landslag. Yann Sommer, Fabian Schär, Ricardo Rodríguez och Granit Xhaka är bara några av en rad spelare som kan nämnas i Vladimir Petkovic starka kollektiv.

45-50 procent är snålt på tvåan och något som bör utnyttjas. Jag bedömer Schweiz segerchans till 55-60 procent i detta möte och allt under den procentsatsen innebär fint spelvärde på gästerna. Jag tackar, tar emot och spikar av tvåan!