Experten: "Därför förlorar Arsenal"

Att tänka på

Kupongen sträcker sig över två dagar.

Cagliari har tagit åtta av sina totalt tio poäng hemma på Sardinien.

Celta Vigo har underpresterat xPTS med råge. X2 är ett spännande drag på Vallecas.

Spikförslag

Portsmouth - Det vankas tidig seriefinal i League One där två aktörer med siktet inställt på The Championship drabbar samman. Bolton har inte förlorat en tävlingsmatch sedan 1-3 hemma mot Carlisle i början av oktober. Ian Evatts manskap spelar en sevärd fotboll där de framför allt vräker in mål på sin hemmabana. Jag är däremot inte lika imponerad av bortaspelet som riskerar att åka på en törn under måndagen. Portsmouth är nämligen ligans bästa lag. Åtminstone om jag får säga mitt. John Mousinhos gäng har bara förlorat en av sina 19 ligamatcher och besitter ett grundspel som bör räcka hela vägen till andraligan. Defensiven är ramstark och med vassa Lane längst fram kan Pompey såra vilket lag som helst. Hemmaplansfördelen ska inte förringas på Fratton Park där jag gillar ettan. Spik.

Avstängningar på tipset

Antoine Makoumbou (Cagliari)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Daniel Boloca (Sassuolo)

Alfonso Espino (Rayo Vallecano)

Maracás (Moreirense)

Xavier Quintillà (Alcorcón)

Hirving Lozano (PSV)

Fernando (Sevilla)

Lucas Ocampos (Sevilla)