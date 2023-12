Experten: "Därför kan Arsenal tappa poäng"

Favoriten! - 1. Luton - Arsenal

Arsenal streckas hårt - till Topptipset

I december skruvar Premier League alltid upp tempot flera hack. Fantasy Premier League innehar sju deadlines under årets sista månad där det bara är att spänna fast sig i vansinnesfärden. Arsenal var i farten så sent som i lördags där The Gunners gjorde slutskedet mot Wolverhampton onödigt spännande. 2-0 förvandlades till 2-1, men närmare poängtapp än en pulshöjning var aldrig de rödvita.

Det ska dessutom sägas att tillställningen borde begravts långt innan. Mikel Artetas manskap står noterade för fem raka segrar i alla tävlingar där offensiven fått ett lyft i de två senaste. Lens och Wolverhampton är kanske inte de svåraste motståndarna, men Arsenal ska likväl ha beröm för hur de tagit sig an kombattanterna. Över 5,50 xG i dessa fighter är en viskning om att offensiven börjar träffa rätt.

Firma Saka/Ödegaard var instrumentala mot Wolverhampton och duon kan tillsammans med Martinelli, Trossard samt Jesus åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite även mot Luton. Det råder inget tvivel om att Arsenal gäller som stora favoriter på Kenilworth Road där jag förväntar mig att gästerna tar hand om taktpinnen under i stort sett hela matchen.

Luton kan samtidigt slappna av i en kamp där nykomlingarna inte har någonting att förlora. Helgens 1-3 i nacken borta mot Brentford var inte mycket att säga om, men på sin hemmabana har The Hatters sett desto bättre ut. 1-1 mot Liverpool och 2-1 mot Crystal Palace är resultat som bär respekt med sig och jag vill inte stänga dörren för ytterligare poängplock denna tisdag.

Båda lagen dras med avbräck och jag blir inte förvånad om Arteta redan har ett getöga på helgens kommande match mot Aston Villa. Rotation kan således förekomma hos Londonlaget som streckas väl hårt för att spikas. Jag har bland annat valt att spika av England på kupongen vilket ger utrymme för garderingar i Bedfordshire. Krysset tar plats bredvid den betrodda tvåan.

Notabla avbräck

Cauley Woodrow, Luton (höftskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Reece Burke, Luton (knäseneskada)

Fábio Vieira, Arsenal (avstängd)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (knäskada)

Jurrïen Timber, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Tom Lockyer, Luton (ryggskada)

Teden Mengi, Luton (knäskada)

Alfie Doughty, Luton (höftskada)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (muskelskada)

Draget! - 2. Wolverhampton - Burnley

Jag litar inte på Wolves - till Topptipset

Frustrationen efter rånet mot Fulham (2-3) satt fortfarande kvar i bakhuvudet när Wolverhampton gick in på Emirates Stadium. Innan kvarten var spelad låg “Vargarna” under med 0-2 mot Arsenal. Gary O’Neils gäng snyggade till slut till siffrorna via ett vackert mål från Cunha, men de orangeklädda förtjänade inte att komma närmare än 1-2. Faktum är att Wolves ska vara tacksamma över uddamålsförlusten.

Det är dock inte mot ett lag av Arsenals kaliber som de hemmahörande ska ta sina poäng. Under tisdagen kommer däremot Burnley på besök vilket får sägas vara en på förhand mer tacksam opponent. O’Neil får tillbaka firma Lemina/Gomes från botbänken, men å andra sidan finns ett frågetecken för José Sás medverkan. Förstaslipsen tvingades lämna mötet med Arsenal på grund av en skada.

Sedan tidigare är även Neto och Aït-Nouri borta från spel. Det är tre potentiellt blytunga avbräck som gör att jag ryggar tillbaka från värdarnas klara favoritskap. När Wolverhampton får rätta sig efter motståndarna med sitt vassa kontringsspel fungerar de som allra bäst, men på Molineux är det snarare Wolves som förväntas vara spelförande. Då fungerar de inte lika bra.

Burnley kommer i sin tur hit med ett väldigt boostat självförtroende. Jumbofinalen mot Sheffield United slutade hela 5-0 till Kompanys mannar som äntligen fick utdelning efter en minst sagt motig inledning. Koleosho, Amdouni och Bruun Larsen var alla företagsamma i offensiven som sprang åttor runt bottenkollegan. Det enda smolket i bägaren var att Beyer tog sitt femte gula kort. Mittbacken saknas således denna afton.

Med det sagt kan Hjalmar Ekdal fylla luckan efter tysken. Burnley är på samma nivå som Wolverhampton vad gäller Expected Points och jag är långt ifrån övertygad att värdarna bara städar av de tillresta. The Clarets kan mycket i sina bästa stunder och jag synar gärna favoritskapet i västerled hela vägen. Alla tecken och injobb av minst en bortapinne blir min rek.

Notabla avbräck

Pedro Neto, Wolverhampton (knäseneskada)

Rayan Aït-Nouri, Wolverhampton (ankelskada)

Jordan Beyer, Burnley (avstängd)

Jack Cork, Burnley (smäll)

Lyle Foster, Burnley (personliga skäl)

Osäker till spel

José Sá, Wolverhampton (ryggskada)

Manuel Benson, Burnley (matchotränad)

TILL TOPPTIPSET