Experten går emot favoriterna - "de gör flest mål under EM"

Tyskland - Lag som gör flest mål: Tyskland @ 5,00 - till Oddset

5,00 gånger pengarna på Tyskland som det lag som gör flest mål i hela EM står än så länge kvar vid samma odds som i gruppspelet. England och Frankrike handlas som större favoriter till denna titel på oddsmarknaden, men jag anser att Nagelsmann har fler strategiska bitar på plats i sin offensiv som gör att jag fortfarande känner mig bekväm med liret. Hemmaplansfördelen är heller inte en så liten betydande faktor.

Ungern - Gör flest mål i turneringen för laget: Dominik Szoboszlai @ 3,50 - till Oddset

Jag rekade detta spel bland de första långtidsspelen till 4,00 gånger pengarna. Sedan dess har den breda massan fått upp ögonen för Szoboszlai, men jag gillar fortfarande oddset på att Liverpools stjärna blir Ungerns bästa målskytt. 3,50 är numera oddset som Szoboszlai handlas till, men lägre än så här får det inte sjunka. Ska Ungern gå bra krävs det att Szoboszlai har en bra turnering.

Skottland - Antal gjorda mål av lag i turneringen: Under 3,5 @ 1,65 - till Oddset

Skottland har bland annat klivit upp som knappa favoriter till andraplatsen i Grupp A bakom Tyskland. Med det sagt står de också kvar som favorit till jumboplatsen. Udda är bara förnamnet och jag backar inte från min grundtanke, nämligen att The Tartan Army kommer att få svårt att hitta nätet under EM:s gång. Under 3,5 mål känns som en rimlig mållina och när 1,65 uppenbaras på underspelet är det bara att slå till.

Spanien - Spanien - Italien: 1 @ 2,40 - till Oddset

När texten om Grupp B kablades ut gillade jag Spanien till 2,25 i den andra omgången mot Italien. Sedan dess har oddset stigit till 2,40 och då är jag givetvis framme och fyller på. Spanien besitter den tveklöst högsta högstanivån i Grupp B och på neutral mark tycker jag att La Roja ska stå som tydligare favoriter mot Italien. Pedri och Yamal kan lirka upp Gli Azzurri på egen hand. 2,40 är taget alla dagar i veckan.

Italien - Spelare i laget med flest målgivande passningar i turneringen: Federico Dimarco @ 5,50 - till Oddset

Jag fingrade inte på Dimarco som Italiens främsta framspelare i varken Grupp B-texten eller de första långtidsspelen. Jag har dock följt Italiens träningsmatcher under lupp och det är uppenbart att Dimarco har en otroligt framskjuten roll som wingback. Den känsliga vänsterfoten hittar ofta rätt till spelarna inne i boxen och 5,50 på att Inters guldklimp blir Gli Azzurris assistkung gillas skarpt.

