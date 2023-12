Experten inför Londonderbyt: "Det är inte hållbart i längden"

Cupfotbollen fortsätter under torsdagen från Belgien och Danmark. Jag hittar bland annat två fina skrälldrag i pralinernas land. Ligue 1 och A-League finns också med på menyn vars huvudrätter är de två Premier League-matcherna. Stor underhållning utlovas i Liverpool och London. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Everton - Newcastle

Newcastle lever farligt - till Topptipset

Eddie Howe och dennes Newcastle stod för ytterligare en stark hemmamatch när de slog Manchester United med 1-0. Trots en reservbetonad startelva var det The Magpies för hela slanten och faktum är att siffrorna borde blivit betydligt större. När “Skatorna” beträder St James’ Park är de i princip ostoppbara med sin högljudda hemmapublik som stöd i ryggmärgen.

Hade det bara sett hälften så bra ut på främmande mark hade de svartvita troligen krigat om ligatiteln. Bortaspelet är dock en annan verklighet. Bara en seger av sex möjliga på resande fot är ohållbart om Newcastle ämnar att vara bofasta inom topp 4. Till Howes försvar ska det sägas att skadeläget varit mörkt mest hela säsongen, men oförmågan att kontrollera en matchbild kan bli kostsam i längden.

I öppna matchbilder där lagen turas om att byta målchanser med varandra är Newcastle jobbiga att tas med. Firma Joelinton/Guimaraes har vars 400 liter i sin tank och kan täcka hektar av ytor. Gordon, Almirón och Isak trivs också mot backlinjer som står högt, men samtliga nämnda spelare har å andra sidan problem när det är det tekniska finliret som behöver plockas fram.

Lyckas Everton krympa ytorna för Newcastle kan det här bli en rolig afton för The Toffees. 1-0-segern senast mot Nottingham var blytung för Dyches mannar som omgående tog ett raskt kliv mot nytt kontrakt. Var det någon säsong som Everton skulle drabbas av tio minuspoäng var det onekligen den innevarande. Med hänsyn till hur övriga bottenlag ser ut är jag tämligen övertygad om att värdarna löser kontraktet utan större bekymmer.

Den underliggande statistiken talar definitivt för att så blir fallet. Sett till Expected Points är nämligen Everton ett lag för mittenskiktet av Premier League. Dyche kan tvingas klara sig utan Calvert-Lewin och Onana när Newcastle kommer på besök, men jag tror inte att det ska behöva hämma insatsen alltför mycket. På Goodison Park bjuder de hemmahörande alltid upp och jag missar inte den lågt streckade ettan. Tvåan är nästa tecken in i mixen.

Notabla avbräck

Amadou Onana, Everton (vadskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Dan Burn, Newcastle (ryggskada)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Sean Longstaff, Newcastle (ankelskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Osäker till spel

Dominic Calvert-Lewin, Everton (muskelskada)

Anthony Gordon, Newcastle (höftskada)

Derbyt! - 2. Tottenham - West Ham

Spurs vinner derbyt - till Topptipset

Efter Tottenhams 3-3 mot Manchester City tycker jag att det är viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Om fokuset riktas mot den enskilda insatsen ska Spurs vara väldigt nöjda som kom undan med en poäng. De liljevita blev utspelade i den första halvleken och trots en spelmässig uppryckning i den andra borde Postecoglous mannar ha torskat toppmötet med ett par bollar. Bara oskärpan från Haaland och company förhindrade ett nederlag.

Med det sagt vill jag också berömma hur Tottenham hanterade de avslutande 45 minuterna. Bedriften att hämta upp dubbla underlägen till delad pott mot världens bästa lag lär göra underverk för självförtroendet. Inte minst med tanke på att flera normalt givna pjäser saknades i startelvan. Porro, Udogie, Lo Celso och Kulusevski klev dock fram när det gällde som mest och Son stod för en av sina bästa insatser som renodlad anfallare.

Kvintetten har alla förutsättningar att sticka ut även mot West Ham där Tottenham har Romero tillbaka från avstängning. Försvaret får därmed ett lyft och kan Spurs minimera West Hams lägen för omställningar är mycket vunnet. Värdarnas återerövring har tidigare inte varit cynisk nog, men lyckas Postecoglou skruva på detta blir jag inte förvånad om West Ham blir kvävda på Tottenham Hotspur Stadium.

David Moyes manskap kommer i sin tur från en helt annan oavgjord historia i den senaste omgången. 1-1 i derbyt mot Crystal Palace var just en typisk 1-1-historia där krampaktigt spel och få målchanser präglade matchbilden. Det är lätt att låta sig luras av The Hammers formrad som lyder enligt sju poäng av de senaste nio möjliga, men sett till prestationerna har gästerna verkligen haft marginalerna på sin sida.

Jag ser det inte som hållbart i längden. Redan under torsdagen hägrar ett trendbrott så länge Moyes inte förvandlar sitt lag till ett som är tryggt i bollinnehav. Det lär behövas då Tottenham är väldigt skickliga i sitt. Jag skulle vilja gå så långt som att kalla Spurs för det, åtminstone just nu, mest svårpressade laget i hela Premier League. Går ettan att få till under 55 procent närmare spelstopp plockar jag fram hammaren.

Notabla avbräck

James Maddison, Tottenham (ankelskada)

Micky Van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Ivan Perisic, Tottenham (knäskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (ankelskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Michail Antonio, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Pape Matar Sarr, Tottenham (smäll)

Eric Dier, Tottenham (smäll)