Experten: "Jag litar inte på Chelsea"

Sporting och Porto är två drakar som ska in i Taca de Portugals eld under tisdagen. För att fylla ut äventyret grävs det sedan djupt i både England och Skottland. Dessförinnan hittas höjdpunkterna i Ligacupen samt Coppa Italia där lag som Chelsea och Fiorentina ska synas i sömmarna. Mycket nöje!

Skrällen! - 1. Middlesbrough - Chelsea

Jag litar inte på Chelsea - till Topptipset

På ett sätt känns det som att motsvarigheterna i The Championship och Premier League stöter på varandra i en av Ligacupens semifinaler. Åtminstone vad gäller respektive truppläge. Både Middlesbrough och Chelsea dras med en drös av skador som förändrar förutsättningarna inför tisdagens kraftmätning i North Yorkshire. Nämnas bör dessutom att semifinalen spelas som ett dubbelmöte.

I lördags var Michael Carricks gäng i farten i FA-cupen där Aston Villa stod för motståndet på denna arena. Trots en reservbetonad startelva höll Boro jämna steg med The Villans som hade väldigt svårt att tränga igenom de rödkläddas kompakta defensiv. Spelet utan boll var en positiv faktor att ta med sig för Carrick vars manskap tidigare haft problem med just den aspekten.

Vad gäller spelet med boll väljer jag att inte dra några större växlar av Middlesbroughs insats. Carrick valde som sagt att rotera i sin startelva för att komma med fräscha ben till denna uppgift och det råder ingen tvekan om att detta blir säsongens mest haussade drabbning för värdarna. Viktiga mittfältaren Hackney var tillbaka mot Aston Villa och jag blir inte förvånad om han spelar en huvudroll mot Chelsea.

Framför allt i försvarsspelet där Hackney och övriga behöver hjälpa sin backlinje mot spelare som Sterling och Palmer. Duon kan hitta på väldigt mycket på egen hand och när firma Jackson/Nkunku troligen saknas ställs ännu högre krav på de två förstnämnda. Chelsea hade till slut inga större problem med att avfärda Preston (4-0) ur FA-cupen, men insatsen i den första halvleken höll ingen vidare nivå.

I den andra akten öppnade spelet upp sig desto mer, men här anser jag att nivån på motståndet ökar ett par varv i svårighetsgrad. Middlesbrough är bättre coachade än Preston, har ett mer spetsigt material och kan också luta sig mot hemmaplansfördelen. Chelsea har råd att försöka kontrollera händelserna på Riverside Stadium för att sedan gå på knock i returen i London, men jag vill inte kasta mig över tvåan. Kupongen erbjuder gott om andra spikar och här lockas jag mest av skrällchansen. Alla tecken!

Notabla avbräck

Seny Dieng, Middlesbrough (höftskada)

Marcus Forss, Middlesbrough (lårskada)

Lewis O’Brien, Middlesbrough (ankelskada)

Darragh Lenihan, Middlesbrough (hälskada)

Paddy McNair, Middlesbrough (ryggskada)

Tom Smith, Middlesbrough (hälskada)

Nicolas Jackson, Chelsea (landslagsuppdrag)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Robert Sánchez, Chelsea (knäskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Welsey Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Emmanuel Latte Lath, Middlesbrough (muskelskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (höftskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (matchotränad)

Ben Chilwell, Chelsea (matchotränad)

Höjdaren! - 2. Fiorentina - Bologna

Fiorentina tar sig vidare - till Topptipset

Serie A:s 19:e omgång gick i mål under söndagen. Redan på tisdagen är det dags för Coppa Italia att träda in i handlingarna när kvartsfinalerna sparkas igång. Lazio - Roma och Milan - Atalanta är de som sticker ut allra mest, men jag är även spänd på att följa mötet mellan Fiorentina och Bologna. Inte minst då båda lagen har blandat sig i kampen om fjärdeplatsen i Serie A.

För närvarande innehar Fiorentina densamma där Vincenzo Italiano ser ut att ha fått ordning på fjolårets underpresterande. Bortsett från finalplatsen i Europa Conference League hade Viola svårt att förvandla sina vassa prestationer till tillräckligt många poäng, men den här säsongen ser alltså ut att gå i annan melodi. De lilaklädda spelar ofta en sevärd fotboll där det egentligen bara saknas en vass målskytt för att tas på största möjliga allvar i toppstriden.

Det blev uppenbart i 0-1-förlusten senast mot Sassuolo där Fiorentina egentligen skapade tillräckligt mycket för att få med sig minst en poäng. Nederlaget och avsaknaden av González till trots tror jag ändå att Viola mäktar med en stark prestation i denna kvartsfinal. För drygt två månader sedan lotsade Italiano sina mannar till 2-1 hemma mot Bologna i Serie A och den psykologiska fördelen väger jag in som tung i Florens.

Bologna ska med det sagt inte underskattas. De rödblå är bara en poäng bakom Fiorentina i Serie A sedan Thiago Motta fått enorm utväxling på både sin filosofi och truppsammansättning. Den gamla mittfältaren ryktas redan till storklubbar och känslan är att gästerna ska skatta sig lyckliga så länge Motta är kvar vid rodret. Mot slutet har resultaten dock inte gått som önskat för de tillresta.

0-3 mot Udinese följdes upp av en sen kvittering till 1-1 mot Genoa där Bologna hade problem med att förvalta sitt spelmässiga övertag. På Artemio Franchi förväntar jag mig jämnt skägg vad gäller bollinnehavet och i kraft av hemmaplan samt en mer spetsig trupp faller mitt tips på Fiorentina. Stannar ettan omkring 40 procent närmare spelstopp är det en sund spik.

Notabla avbräck

Nicolás González, Fiorentina (lårskada)

Christian Kouamé, Fiorentina (landslagsuppdrag)

Dodo, Fiorentina (knäskada)

Riccardo Sottil, Fiorentina (muskelskada)

Adama Soumaoro, Bologna (knäskada)

Dan Ndoye, Bologna (lårskada)

Osäker till spel

Gaetano Castrovilli, Fiorentina (knäskada)

Jesper Karlsson, Bologna (knäskada)