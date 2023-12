Expertens drag: "Litar inte på Londonklubben"

Att tänka på

Kupongen innehåller 250.000 i extrapengar.

AEK Aten har förtjänat mer än vad de har fått med sig i Europa League-gruppspelet. Vid en disciplinerad insats tror jag att grekerna klarar minst oavgjort mot Ajax. Spelvärda X2 gillas skarpt.

Bodö/Glimt var minst lika bra som Club Brugge i det vändande mötet. Med en dags längre vila i benen ger jag norrmännen god skrällchans i Belgien. X2 synas tidigt.

Match 8 spelas på neutral plan i Serbien.

Spikförslag

Raków Czestochowa - Jag lockas av ett fräckt ställningstagande i Polen. Jumbon Raków Czestochowa tar emot gruppettan Atalanta, men att basera tipset på tabellen vore synd med tanke på de rådande förutsättningarna. Atalanta kan nämligen vaska trippen till Polen utan att behöva bry sig om förstaplatsen. Den är redan i hamn. Jag tror dessutom att Gasperini vill prioritera Serie A där La Dea halkat nedanför Europaplatserna efter en svag start på vintern. Raków är däremot all in på torsdagens uppgift. Vid seger kan polackerna ta sig förbi Sturm Graz som i sin tur har en svår bortamatch mot Sporting framför sig. Efter bortasegern mot just österrikarna har Gustav Berggren och company gott gry i gruppen som kan räcka långt mot ett förmodat roterande Atalanta. I denna vidöppna tillställning gillas den spelvärda ettan skarpt. Fräck rövare till vänster.

Avstängningar på tipset

Guido Rodríguez (Real Betis)

Steven Berghuis (Ajax)

Mijat Gacinovic (AEK Aten)

Derrick Luckassen (Maccabi Tel Aviv)