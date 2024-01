Expertens stora drag: "Storfavoriten är övervärderad"

Att tänka på

Vitória de Guimarães har vunnit sex av sina åtta hemmamatcher.

Bordeaux är ett topplag i Ligue 2 sett till Expected Points. Varning för X2 i match 5.

Den Bosch har bara tagit fyra poäng på bortaplan i Eerste Divisie.

Spikförslag

Derby - På en kupong som innehåller storfavoriter som Atalanta, Algeriet och Derby gäller det att våga göra obekväma val. Åtminstone om siktet är inställt på större pengar. Min lösning blir att gardera de två förstnämnda medan Derby spikas. Det råder nämligen stor klasskillnad mellan Paul Warnes gäng och gästande Burton. The Rams, som värdarna kallas, slåss i toppen av League One där uppflyttning till The Championship är den stora målsättningen för säsongen. Burton krigar däremot för att klara kontraktet, men mot en motståndare som kan ställa upp med lirare som Mendez-Laing, Collins och Bird har The Brewers inte mycket att säga till om. Jag spikar ettan även om den streckas hårt.

Avstängningar på tipset

Pierluigi Frattali (Frosinone)

Marc-Olivier Doué (Eldense)

Florin Andone (Eldense)

Gaëtan Weissbeck (Bordeaux)

Rafik El Arguioui (Jong Utrecht)

Pepijn Doesburg (VVV-Venlo)

Rik Mulders (Den Bosch)