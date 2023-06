Favoriterna England slår till igen

Favoriten! - 2. England - Nordmakedonien

England streckas väldigt hårt (till Topptipset)

England lyckades inte något vidare i VM och efter uttåget ur Nations Leagues A-division var det en pressad Gareth Southgate som gick in i EM-kvalet. The Three Lions inledde med tuffast möjliga uppgift då Italien stod på andra sidan i Neapel, men en ruskigt stark första halvlek (2-0) såg engelsmännen gå till halvtidsvila med ett klart gynnsamt utgångsläge inför den andra akten.

Italien lyckades reducera till 1-2, men närmare än så kom aldrig de regerande Europamästarna. Av bara farten klädde England sedan av Ukraina med 2-0 och pågående samling inleddes även den piggt när Malta besegrades med 4-0. Fram till returen mot Italien i oktober ser jag inte mycket stå i vägen för England och konstant cementering av förstaplatsen i Grupp C.

Southgate förfogar över en extremt slagkraftig trupp som tycks klara sig ypperligt trots att Dunk och Bellingham tvingades lämna återbud på grund av skador. Mount, Sterling, Chilwell och James är andra spelare som inte finns med. I matchen mot Malta valde Southgate att låta Alexander-Arnold axla en liknande roll som den han tilldelats i Liverpool och det föll onekligen väl ut.

Den numera inverterade högerbacken stod för ett av Englands fyra mål och det kommer att krävas något alldeles extra av Nordmakedonien för att hålla värdnationen borta från nätrassel på Old Trafford. När Southgate kan välja och vraka mellan offensiva alternativ som Kane, Rashford, Saka, Foden och Grealish är det inte svårt att förstå varför andra förbundskaptener blickar med avund mot denna engelska upplaga.

Med det sagt är tipparna inte sena med att kasta sig över vänstertecknet i Manchester. Inte mycket talar för att Nordmakedonien ska lämna öarna med poäng, men när kupongen ser ut som den gör är jag inte särskilt sugen på att spika av ettan till skyhög procent. Gästerna är inga duvungar och lyckas de sätta sin defensiv är det inte totalt omöjligt att resa hem med en heroisk poäng. Jag låter krysset ta plats bredvid ettan på större system.

Notabla avbräck

Visar Musliu, Nordmakedonien (avstängd)

Skrällen! - 7. Turkiet - Wales

Matchbilden gynnar Wales (till Topptipset)

På fredagens Europatips valde jag att helgardera Turkiet borta mot Lettland och sett till matchbilden är det ett val jag gör om tio gånger av tio. Stefan Kuntz mannar hade ledningen med både 1-0 och 2-1 men lyckades ändå inte knyta ihop säcken. Faktum är att Lettland kvitterade till 2-2 i den 94:e minuten, men bara ett par ögonblick därefter lyckades inhopparen Kahveci se till att turkarna reste hem med hela kakan.

Inför måndagens kvalmatch mot Wales toppar således Kuntz och company gruppen två poäng före Kroatien, men det ska sägas att värdnationen har en match – två efter denna afton – fler spelad än kroaterna som i söndags torskade Nations League-finalen mot Spanien efter straffar. Jag tror inte att Turkiet lyckas behålla förstaplatsen hela vägen in i mål.

Trots att truppen innehåller skickliga spelare som Calhanoglu, Kökcü och Güler har turkarna problem när de förväntas föra en matchbild. När varken Tosun eller Ünal finns med saknas en spjutspets av rang och mot ett defensivt inriktat Wales tror jag att det blir ett stort problem. Gästerna från draklandet trivs betydligt bättre när de får backa hem och spela på omställningar än när de förväntas ta tag i taktpinnen.

Det blev inte minst påtagligt i fredagens hemmamatch mot Armenien där Rob Page och company gick på pumpen med 2-4. Här vill jag raskt föra till protokollet att walesarna vann xG med bred marginal, men när Armenien gjorde mål på precis allt fick gästerna surt konstatera ett tungt nederlag som försvårade möjligheterna att nå EM i Tyskland nästa sommar.

Wales har samtidigt möjligheten att spela 1-1 med sig själva om de lämnar Samsun med minst en poäng. Mot ett Turkiet med brister i favorit-kostymen blir jag inte förvånad om vi får se ett helt annat Wales denna måndag. Moores avstängning är ett aber men när Ramsey, Wilson, James och Johnson finns till förfogande saknas inte spets i omställningsspelet. Jag tror att ettan springer upp över 50 procent innan spelstopp och väljer då att vara stenhård i garderingen. Turkarna lämnas utanför till förmån för X2.

Notabla avbräck

Kieffer Moore, Wales (avstängd)

