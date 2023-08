Favoriterna Manchester United slår till direkt

Måndagens Topptips ser bland annat premiäromgången från Premier League gå i mål på Old Trafford. Manchester United - Wolverhampton blir en fin karamell att inleda veckan med. Allsvenskan, Superettan och La Liga tar sedan vid innan den riktiga höjdpunkten synas under tisdagsmorgonen. Spanien - Sverige blir något alldeles extra!

Favoriten! - 1. Manchester United - Wolverhampton

Wolves får det tufft på Old Trafford (till Topptipset)

Premiäromgången i Premier League har hittills bjudit på ett par smällar. Newcastles 5-1 mot Aston Villa var en av dessa och under måndagen är det dags för Manchester United att göra entré framför publiken på Old Trafford. Wolverhampton står på andra sidan denna afton och för andra sommarfönstret i rad tycker jag att The Red Devils gjort mycket rätt. Samma sak kan inte sägas om Wolves dito.

Onana, Mount och Höjlund är alla spelare som kommer att göra Ten Hags gäng bättre och även om dansken dras med skadebekymmer ska det inte spela alltför stor roll här. Rashford, Fernandes och Garnacho ska tillsammans med Mount kunna se till att Wolverhampton får mycket att stå i där bak. Både vad gäller omställningar, genombrott och distansskytte står United väl rustade och lyckas Ten Hag addera större chansskapande i uppställt spel går värdarna ytterligare en rolig säsong till mötes.

Trots att United inte hade bäst xGA-siffror i fjol höll de flest nollor av samtliga lag – 17 stycken – och jag är spänd på att se vad adderingen av Onana kommer att betyda. Nyförvärvet från Inter är vansinnigt skicklig med sina fötter och kommer att ge värdföreningen en helt annan dimension i det egna spelet än vad De Gea gjorde. Jag blir inte förvånad om de rödklädda belägrar Wolverhamptons planhalva.

I fjol löste Wolves kontraktet utan större problem, men det kan bli betydligt tuffare med det den här säsongen. Bristen på nyförvärv fick häromdagen Julen Lopetegui att säga upp sig från tränarposten. Gary O’Neil har hämtats in för att ersätta spanjoren, men även om han höll Bournemouth kvar i Premier League ska det sägas att det var en överprestation.

Neves, Collins, Coady, Traoré, Moutinho och Jiménez är alla tunga tapp som lämnar stora hål efter sig i truppen. Neto, Gomes, Nunes och Kilman blir istället rejäla stöttepelare, något jag ställer mig frågande till om den unga kvartetten är redo att vara. På Old Trafford slår “Vargarna” ur underläge och jag har väldigt svårt att se detta sluta med ett annat utfall än en tydlig hemmaseger. Spikad etta.

Notabla avbräck

Amad Diallo, Manchester United (knäskada)

Kobbie Mainoo, Manchester United (ankelskada)

Rasmus Höjlund, Manchester United (ryggskada)

Osäker till spel

Tyrell Malacia, Manchester United (smäll)

Anthony Martial, Manchester United (knäseneskada)

Matheus Cunha, Wolverhampton (smäll)

Semin! - 8. Spanien - Sverige

Sverige slår ur underläge (till Topptipset)

Sedan 2000-talets begynnelse har det svenska damlandslaget nått VM-silver i USA 2003, brons i Tyskland 2011 samt brons i Frankrike 2019. Nästa inskrivning i historieböckerna står redo i Australien och Nya Zeeland. Sverige ställs mot Spanien i semifinal under tisdagsmorgonen och drygt 24 timmar senare är det dags för England och Australien att drabba samman i den andra.

Spanjorskornas väg hit har innehållit 0-4 i nacken i gruppen mot Japan samt en förlängning i kvartsfinalen mot Nederländerna. Bortsett smällen mot Japan ska det dock sägas att La Roja varit fullkomligt överlägsna sina motståndare i samtliga matcher. Vildas gäng har klivit över eller varit farligt nära 3,0 xG i fyra av fem matcher vilket är ett kvitto på det enorma kunnandet de rödklädda besitter.

González, Caldentey, Hermoso och Bonmatí är på ett eller annat sätt extrema spetsspelare som på egen hand kan ställa till med alla möjliga sorters problem för Sverige. Till skillnad från Spanien har dock Peter Gerhardsson och dennes adepter ännu inte förlorat i världsmästerskapet. Via en stark organisation och framför allt spets vid fasta situationer slog svenskorna Sydafrika, Italien och Argentina i gruppspelet.

Därefter följde stor dramatik och straffar mot USA innan Japan fick smaka på svenskt stål i kvartsfinalen. Spelmässigt har Sverige inte imponerat lika mycket som Spanien, men i mästerskap plockas inga medaljer enbart på finlir. Moralen som råder i den svenska truppen går att ta på och det går heller inte att komma ifrån det faktum att matchbilder som denna passar svenskorna betydligt bättre än att ta tag i taktpinnen.

Jag säger inte emot Spaniens favoritskap. Det är rättmätigt och kommer Bonmatí med kamrater upp i närheten av sin högstanivå är detta deras semifinal att förlora. Med det sagt erbjuder kupongen andra spikalternativ som jag anser vettiga och i en förmodat målsnål akt vill jag gärna göra plats för krysset. Betydligt större under har skett än att Sverige klarar oavgjort efter 90 minuter.

Notabla avbräck

Oihane Hernández, Spanien (avstängd)´

TILL TOPPTIPSET