"Favoriterna ställs mot varandra"

Höjdaren! - 1. Frankrike - Italien

Moralisk gruppfinal på Cluj Arena (till Topptipset)

Det finns väldigt många intressanta drabbningar i premiäromgången av U21-EM, men frågan är om inte den allra mest högoktaniga hittas på Cluj Arena? Frankrike och Italien ingår i samma grupp som Norge och Schweiz där det inte råder några större tvivel om att de två förstnämnda ska gälla som tydliga favoriter till att ta sig vidare till slutspelet.

Denna fight blir således av yppersta vikt och jag slås inte av häpnad om det blir en tight historia som avgörs via små marginaler. Det betyder emellertid inte att det inte kommer finnas smaskiga detaljer att ta del av. Paolo Nicolato ställer inte sällan upp sitt Italien i en 3-5-2-uppställning där Lovato är en skicklig och typisk italiensk libero. Okoli finns vid dennes sida och längs vänsterkanten bör ett öga hållas på Udogie.

Har han en bra dag får Frankrike väldigt mycket att stå i på sin högra flank. Det italienska mittfältet är dessutom fullsmockat med kvalitet i form av bland andra Ricci och Tonali. Att duon kommer att spela en nyckelroll denna afton blir tydligt med tanke på vilka pjäser Sylvain Ripoli och dennes Frankrike har att tillgå i samma lagdel. Le Fée, Thuram och Koné kommer samtliga snart att spela i en europeisk storklubb.

Trion utgör hela turneringens kanske starkaste mittfält och då har jag inte ens nämnt 19-årige Rayan Cherki. Tonåringen har världen vid sina fötter och skulle Frankrike ta sig långt i detta mästerskap är jag övertygad om att Cherki kommer att tillhöra en av de absolut bästa spelarna. Sett till ren och skär spets håller jag Les Bleuets snäppet högre, men den italienska moralen när det kommer till mästerskap ska inte sopas under mattan.

Lyckas Gli Azzurrini hålla fransmännen stången en bit in i den andra halvleken kommer självförtroendet att växa och över 50 procent anser jag vara i överkant på ettan. Den spelvärda tvåan får gärna följa med redan på mindre system, inte minst då Frankrike inte är immuna mot defensiva omställningar. På större system får med det sagt hela spannet ta plats.

Spiken! - 3. Åtvidaberg - Lund

Lund är numret större på Kopparvallen (till Topptipset)

Kopparvallen hör till en av Sveriges mest anrika arenor då den restes 1907 och det har onekligen firats stora triumfer på densamma genom åren. I början av 1970-talet skrapade Åtvidaberg ihop två SM-guld samt två cuptitlar och att det numera ligger konstgräs på den klassiska idrottsplatsen gör ont i en fotbollsromantikers själ. Det är dock ingenting mot vad ÅFF:s supportrar känner.

Om 70-talet var en storhetsperiod är dagens Åtvidaberg mil ifrån samma glans. I fjol fick värdföreningen kvala sig kvar i Ettan Södra, mycket på grund av en risig offensiv som åstadkom blott 27 mål på 30 seriematcher. Den här säsongen har Anders Bååth lotsat Åtvid till tolv fullträffar på 13 matcher, men sett till underliggande statistik är det, såväl som sjundeplatsen i tabellen, en sanning med modifikation.

De hemmahörande har överpresterat både Expected Points och Expected Goals med ganska bred marginal och jag blir inte förvånad om Lunds BK ser till att Åtvidaberg kommer ner på jorden. “Krubban” har för all del också överpresterat samma mätverktyg, men i kraft av ett vassare spelarmaterial ser jag LBK hålla för toppstrid medan torsdagens opponenter snarare kommer att dala i tabellen.

En annan faktor som spelar in är den ramstarka defensiven som Jussi Kontinen svarvat ihop hos gästerna. Sett till Expected Goals Against är skåningarna bäst i klassen i båda Ettan-serierna och jag ser trenden hålla i sig hela vägen in på hösten. Bozidar Velickovic är en av seriens bästa mittbackar och i de främre leden är Wendt, Djitteye och Linus Olsson spelare som kan avgöra matcher på egen hand.

Får trion gott om ytor att operera på kan det bli åka av för Åtvidaberg. Värdarnas facit i egen borg – 4-1-2 – ska benämnas med respekt, men här tror jag ändå att Lund är ett nummer för stora. Detta är en fight som LBK ska vinna om de ämnar att åtminstone kvala mot Superettan och landar tvåan runt 50 procent ser jag ingen anledning att leta efter garderingar. Lund singlas.

Notabla avbräck

Gustav Rydberg, Åtvidaberg (avstängd)

