Final i potten - Milan har allt att vinna

Höjdaren! - 1. Inter - Milan

Inter blir överstreckade (till Topptipset)

En uttjatad klyscha inom fotbollen är att aldrig tappa fokus under matchers inledning, något Milan misslyckades kapitalt med i den första Champions League-semifinalen mot Inter. Redan efter elva minuter hade Nerazzurri gjort två mål genom Dzeko och Mkhitaryan och rullgardinen såg definitivt ut att slå ner när de blåsvarta tilldelades en straff efter dryga halvtimmen.

VAR klev dock in och tog bort elvametaren sedan Martínez enkelt gått omkull. Där och då räddades Milan kvar i dubbelmötet men Stefano Pioli behöver onekligen se över sin matchplan inför returen. Rossoneri såg oerhört sårbara ut i planens centrala delar där Inters mittfält fick styra och ställa som de ville. Tonali, Krunic och Bennacer fick inte tag i kombattanterna på andra sidan och här får Milan klara sig utan den sistnämnda som ådrog sig en skada för en vecka sedan.

Det är ett tungt tapp men jag känner mig samtidigt trygg i tron att Piolis mannar inte gör om samma misstag denna afton. En annan spelare som saknades otroligt mycket i den första akten var Rafael Leao. Portugisen kan flytta berg när han har sina bästa dagar och skulle han vara åter får Milans anfallsled ett ordentligt lyft.

Inter har det i sin tur bättre ställt vad gäller truppläget där bara Skriniar är ett tydligt frånvaronamn i backlinjen. Jag tror dock inte att returmötet kommer att avgöras baserat på personalstyrka. Italienska lag har en förkärlek till att spela på resultat när de befinner sig i ledning och just den grenen har Simone Inzaghi haft problem att hantera under säsongens gång.

Den gamla anfallaren har flera gånger skiftat formation och bytt bort sig i matcher där Inter haft övertaget och jag är inte säker på att Inzaghi behärskar favorit-kostymen denna tisdag heller. I en match där Nerazzurri har råd att förlora men ändå ta sig till final lockar den övervärderade ettan föga. Milan har i sin tur allt att vinna och när spelvärdet blir påtagligt till höger streckar jag därifrån. X2 blir mitt val.

Notabla avbräck

Milan Skriniar, Inter (ryggskada)

Ismaël Bennacer, Milan (knäskada)

Osäker till spel

Joaquín Correa, Inter (lårskada)

Rade Krunic, Milan (knäskada)

Junior Messias, Milan (muskelskada)

Rafael Leao, Milan (muskelskada)

Ödesmatchen! - 3. Luton - Sunderland

Luton måste vinna (till Topptipset)

The Championship har som bekant gått i mål och för fyra lag återstår ett minst sagt nervigt playoff innan miljard-matchen på Wembley korar ytterligare en nykomling i Premier League. Luton och Sunderland drabbade i lördags samman på Stadium of Light där de sistnämnda hamnade i en tidig uppförsbacke. Adebayos 1-0-mål var en mardrömsstart för Sunderland som dock skulle äta sig tillbaka in i den första akten.

Med tålmodigt anfallsspel och nätta kombinationer på högerkanten såg spelare som Diallo, Roberts och Pritchard till att Luton tvingades fokusera merparten av sitt försvarsspel på samma kant. Det lämnade i sin tur skicklige Clarke isolerad på andra sidan där Drameh hade svårt att hänga med den tidigare Leeds-spelaren. Clarke låg bakom Sunderlands 2-1-mål när han assisterade Hume och yttern är verkligen en spelare som Luton behöver hålla under uppsyn på Kenilworth Road.

En annan sådan är Diallo. Manchester United-lånet är stundtals alldeles för bra för The Championship och det ska bli väldigt spännande att följa dennes framfart när han återvänder till Old Trafford. Med det sagt blir detta ingen enkel resa för Tony Mowbray och hans adepter. Snarare tvärtom. Luton är erkänt starka på sin omtalade arena där bara fyra förluster på 23 hemmamatcher talar sitt tydliga språk.

Rob Edwards filosofi ger sällan bort något i onödan till motståndarna och längst fram är firma Morris/Adebayo en duo som kan sänka vilket lag som helst på egen hand. Målgörarna kom inte riktigt till sin rätt senast men med publiken i ryggen kommer “Hattmakarna” att anfalla med en helt annan kraft denna tisdagsafton. Fram till helgens förlust hade Luton 14(!) raka utan nederlag i ligaspelet och jag blir inte förvånad om de studsar tillbaka här.

I kraft av hemmaplan och en överlag högre lägstanivå lutar jag mest åt vänster utanför London där Luton får anses vara en vettig utgång. Sunderland kommer samtidigt att få lägen för omställningar när värdarna tvingas framåt, något som får mig att lockas av tvåan på större system. Tillåter plånboken är högertecknet ett spännande komplement.

Notabla avbräck

Ross Stewart, Sunderland (hälskada)

Ajibola Alese, Sunderland (lårskada)

Daniel Ballard, Sunderland (knäseneskada)

Danny Batth, Sunderland (knäskada)

Eliot Embleton, Sunderland (ankelskada)

Corry Evans, Sunderland (knäskada)

Osäker till spel

Alfie Doughty, Luton (muskelskada)

TILL TOPPTIPSET