"Finalrepris - Italien förlorar denna gång"

Två av tre rekar in på förra helgens trippel medan bombmattan i Sverige - Norge gick ännu bättre. Jag kör samma stil denna helg med en lördagstrippel och sedan flertalet rekar till det nordiska derbyt som denna gång ska spelas i Oslo. Under lördagen spänner England och Nederländerna musklerna medan fel favorit har utsetts i ett derby på de brittiska öarna. Det hela landar på ett magnifikt odds runt 8 gånger pengarna.

Spelstopp: 17.59 Irland - Skottland: Bortaseger @ 2,90 Irland var minst sagt ojämna i VM-kvalet där de fick stryk hemma av Luxemburg, men samtidigt pressade Portugal i två matcher. Defensivt är de hyfsat solida med Egan, Duffy och Coleman bland annat, men framåt finns det ingen spets alls. Speciellt inte när Connelly, Idah och Long inte finns med. I onsdagens match mot Ukraina startade Robinson (WBA), Ogbene (Rotherham) och Knight (Derby) på topp. Ingen trio av världsklass direkt. Det blev förlust med 0-1 mot Ukraina och innan dess hade irländarna torskat med samma siffror mot Armenien vilket säger en del om kvalitén i laget. Skottland besegrade Armenien med 2-0 på Hampden Park för några dagar sedan och var totalt överlägsna då. Skottarna verkar ha kommit över besvikelsen av att missa VM och på pappret har de ett mycket bättre lag än irländarna. Gästerna kan starta med McTominay, Gilmour, Cooper, Patterson, McGinn, Robertson och Adams. Det är tillräckligt för att slå tillbaka rivalerna på de brittiska öarna. 2,90 är ett makalöst fint odds på den raka tvåan och tar en given plats på min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,90

Tävling: Nations League

Plats: Aviva Stadium

Tid: 18.00 Nederländerna - Polen: Nederländerna över 1,5 mål @ 1,51 Louis van Gaal valde att byta ut hela sin startelva efter den fina 4-1-segern borta mot Belgien. Elva nya spelare fick chansen mot Wales och då såg det inte alls lika stabilt ut. Det blev ändå tre poäng efter en galen avslutning där Wales satte dit 1-1 på övertid och Weghorst tryckte in 2-1 minuten senare. Bredd finns det verkligen i Oranje och nu lär det även finnas spets då Van Gaal troligen tar in sina kanoner igen. Polen lyckades vända och vinna i premiären av Nations League mot Wales och mot Belgien fick de en perfekt start när Lewandowski mycket vackert smekte in 1-0. Efter det hade polackerna inte mycket att glädjas åt. Bednarek och Glik kunde inte stå emot i mittförsvaret och de rödvita släppte in sex bollar. Detta trots att målvakten Dragowski var en av planens bästa spelare. Polen ser skakiga ut bakåt och mot ett förmodat ordinarie Nederländerna kommer det bli åka av. Värdnationen nätar minst två gånger och 1,51 är helt okej på den saken. Spel: Nederländerna över 1,5 mål @ 1,51

Tävling: Nations League

Plats: De Kuip

Tid: 20.45 England - Italien: Hemmaseger @ 1,81 Trots att Italien kommer till spel med en trupp utan stjärnor som Chiesa, Immobile, Insigne, Verratti och Jorginho leder Gli Azzurri sin Nations League-grupp efter två spelade omgångar. 1-1 mot Tyskland följdes upp av 2-1 mot Ungern, men det ska sägas att Mancinis hopkok av spelare knappast har imponerat under dessa matcher. Nu väntar en stentuff uppgift i England. Det är repris på förra sommarens EM-final även om denna match spelas på Molineux och inte på Wembley. England chockades i Budapest och torskade mot Ungern i premiären av Nations League, men gjorde sedan en helt okej insats borta mot Tyskland (1-1). Grealish stod då för ett strålande inhopp och ska ses med vettig chans att starta här. Offensivt har Lejonen verkligen det bra ställt. Känslan är att engelsmännen kommer vara rejält revanschsugna efter torsken för ett år sedan och verkligen vill visa vart skåpet ska stå. Ett minst sagt reservbetonat Italien får svårt att hänga med i tempot. 1,81 duger gott på den raka ettan och blir tredje valet på trippeln. Spel: Hemmaseger @ 1,81

Tävling: Nations League

Plats: Molineux Stadium

Tid: 20.45 Trippeln Irland - Skottland: Bortaseger @ 2,90

Nederländerna - Polen: Nederländerna över 1,5 mål @ 1,51

England - Italien: Hemmaseger @ 1,81 Totalt odds: 7,92 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.