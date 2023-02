Finalrepris - Liverpool vinner inte på Anfield

Champions League fortsätter med sina åttondelsfinaler och under tisdagen ska förra årets finallag Liverpool och Real Madrid, drabba samman. Två gäng som båda har visat svaghet under säsongen. Ligamatcher från England följer därefter i vår eviga jakt på åtta gröna bockar och en kvarts miljon i extrapengar förgyller kupongen. Häng med i min analys!

Finalreprisen! - 1. Liverpool - Real Madrid Real Madrid får med sig ett bra resultat hem (till Topptipset) Som jag var inne på i ingressen var det dessa två lag som gjorde upp om Champions League-titeln förra våren. En match som Real tog hem med 1-0 efter mål av Vinícius Júnior. Den stora matchvinnaren då hette dock Courtois som visade med eftertryck varför han anses vara en av världens allra bästa målvakter. Den storvuxne belgaren finns på plats mellan stolparna igen och kommer vara svår att passera. I övrigt har Karim Benzema saknats under en period, men han var i full träning i söndags och Ancelotti räknar med att fransmannen ska leda laget under tisdagen. Med tanke på att han var världens allra bästa spelare för mindre än ett år sedan ger det en hyfsad boost. På mittfältet har Tchouaméni och Kroos båda dragits med sjukdomar, men Ancelotti sa i sin presskonferens att åtminstone tysken borde vara tillbaka. Då kan Real i stort sett mönstra sin starkaste elva. Liverpool har fått tillbaka lite självförtroende efter två raka 2-0-segrar mot Everton och Newcastle, men det ska sägas att The Reds ligger först på en åttondeplats i Premier League-tabellen med mil upp till täten. Senast mot Newcastle förlorade dessutom Klopps mannar xG trots att de spelade elva mot tio i 70 minuter. Det är något som bör oroa den tyske tränaren. Núnez åkte på en smäll mot The Magpies och är tveksam till spel, men kan inte han lira får Gakpo, Salah, Firmino och Jota slåss om de tre positionerna längst fram. Ingen dålig uppställning. Det är längre bak i banan som problemen börjar. Henderson och Fabinho ser tröga ut och är inte längre något mittfält som motståndarna fruktar. Bakåt har Van Dijk gjort en svag säsong och även fast Liverpool har två raka nollor finns det luckor att utnyttja. Framför allt ser jag framför mig att Vinícius Júnior kommer ha lekstuga på sin kant mot defensivt svaga Alexander-Arnold. Real Madrid har fyra raka segrar i alla tävlingar och i Militao och Rüdiger finns det ett mittbackspar som ska kunna hålla jämna steg med Núnez och company. Modric kommer styra mittfältet med eller utan Kroos och jag ser faktiskt inte spanjorerna förlora detta. Liverpool får vänta på sin revansch för denna match vinner de rödklädda inte. Jag nöjer mig med X2 till vad det verkar fint värde. Missar matchen Arthur, Liverpool (muskelskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Calvin Ramsey, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)'

Ferland Mendy, Real Madrid (lårskada)

Mariano Díaz, Real Madrid (oklart) Osäker till spel Ibrahima Konaté, Liverpool (lårskada)

Darwin Núnez, Liverpool (axelskada)

Karim Benzema, Real Madrid (muskelskada)

Toni Kroos, Real Madrid (magproblem)

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid (sjuk)

Skrällchansen! - 2. Eintracht Frankfurt - Napoli De regerande Europa League-mästarna ska inte underskattas (till Topptipset) Napoli har gått fram som en slåttermaskin under hela säsongen och har stundtals sett helt ostoppbara ut. De har sju raka segrar i Serie A och det känns som att de ljusblåa redan har avgjort den tävlingen. Fullt fokus nu på Champions League där italienarna säkerligen har tänkt sig att gå en bit. Skadeläget ser riktigt bra ut då endast Raspadori befinner sig i rehabrummet med en känning i låret. Anguissa och Lobotka är givna på mittfältet och får sällskap av antingen Zielinski eller Elmas centralt. En löpvillig och spelsäker trio som gör mycket nytta i båda riktningarna. Det är dock inget snack om vad som är Napolis stora styrka. Victor Osimhen har varit en av världens allra bästa anfallare det senaste året och nigerianen trivs utmärkt tillsammans med det georgiska stjärnskottet Kvaratskhelia. Den duon måste Eintracht stoppa för att nå framgång. Det är dock inget tyskt amatörgäng som står för motståndet. Eintracht Frankfurt spelar i Champions League efter att ha sopat hem Europa League föregående säsong och väl i mästarturneringen gick Örnarna vidare från sin grupp före lag som Sporting och Marseille. Dessutom går Eintracht starkt i Bundesliga där de bara har fem pinnar upp till serieledande Bayern München. På hemmagräset har Frankfurt vunnit sina fyra senaste ligamatcher och de har en hel hög av intressanta spelare. Kolo Muani var med i den franska VM-truppen och blev målskytt i Qatar. I Bundesliga har strikern nätat tio gånger och visar strålande form för tillfället. Med Lindström och Götze, två andra spelare som lirade VM, bakom sig kommer han få sina chanser nu också. Alario, Borré och Knauff är andra stora hot mot italienarnas mål. Visst finns det frågetecken kring hur Jakic, Tuta och Ndicka klarar av att hantera Osimhen, men detta kommer på intet sätt bli någon överkörning. En jämn matchbild är att vänta där Eintrachts fanatiska fans kommer skapa en magisk inramning som bär fram hemmalaget. Napoli bör ta sig vidare från dubbelmötet, men jag är inte alls lika säker som tipparna på att de vinner denna enskilda match. Alla tecken behövs där vänstersidan rensar fint. Missar matchen Eric Ebimbe, Eintracht Frankfurt (vristskada)

Sebastian Rode, Eintracht Frankfurt (sjuk)

Giacomo Raspadori, Napoli (lårskada) Osäker till spel Marcel Wenig, Eintracht Frankfurt (vristskada)

