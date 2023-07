"Finns tro på mirakelvändning - måste koll på ex-AIK:aren"

Onsdagen fortsätter med Champions League-kvalet där bland andra Slovan Bratislava och HJK Helsingfors ska in och härja. Därefter väntar ett par slutspelsmatcher från Copa Sudamericana där jag hittar ett gäng trevliga skrälldrag. Sist men inte minst ska Brasileiro Série B ta oss in över mållinjen. Let’s go!