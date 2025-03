"För bra för att misslyckas - Hammarby löser förstaplatsen"

Svenska cupens gruppspel når sin kulmen när Grupp 2 går i mål under måndagen. Hammarby, Kalmar och Stockholm Internazionale kan alla ta sig vidare, men jag spår att Bajen behåller sin förstaplats. Spikettan mot Kalmar känns trygg medan Juventus, Nottingham och Villarreal garderas i jakten på storkovan. Häng med!

Spiken! - 1. Hammarby - Kalmar

Bajen till slutspel

När dessa rader skrivs har Trelleborg, IFK Göteborg, Mjällby, Häcken och Elfsborg alla kvalificerat sig för slutspel i Svenska Cupen. AIK, Djurgården och Brommapojkarna har däremot åkt ur redan i gruppspelet vilket ger Hammarby chansen att bära den stockholmska fanan på ensamt manér. I konkurrens med Stockholm Internazionale. Båda huvudstadslagen har chans att ta sig vidare från Grupp 2, men jag tror att det slutar med grönvitt avancemang.

Inför måndagen toppar Bajen gruppen med fyra inspelade poäng. Kalmar och Stockholm Internazionale står i sin tur noterade för vars tre pinnar medan Varberg (en poäng) redan är utslagna. Kim Hellbergs kompani säkrar således avancemanget vid tre poäng och även om det kan räcka med bara en pinne lutar jag åt att värdarna gör jobbet framför sin publik på 3Arena.

Supertalangen Kaboré är inte tillgänglig medan Tekie dras med frågetecken, men i övrigt har Hellberg ett fint truppläge att laborera med. Hammarby inledde gruppspelet med en slätstruken insats mot Varberg (1-1) men såg sedan desto mer påkopplade ut i derbyt mot Stockholm Internazionale. Erabi, Abraham och Boudah skrev alla in sig i protokollet och trion kan onekligen göra detsamma mot Kalmar.

Besara är en annan pjäs som kan bidra och i jämförelse med gästerna från Småland finns det väldigt mycket mer spets i Bajens trupp. Kalmar har som bekant tvingats bygga nytt efter degraderingen från Allsvenskan i fjol och jag tror att det kan dröja ett tag innan Toni Koskela fått ordning på torpet. Det syntes inte minst när de rödvita besökarna gick på pumpen med 0-2 mot Stockholm Internazionale.

KFF steppade sedan upp i 3-1-segern mot Varberg, men här blir det flera resor tuffare emot. Magashy, Sjöstedt och Motaraghebjafarpour är alla mer eller mindre osäkra till spel och när Kalmar behöver jaga tre poäng i huvudstaden ges Hammarby en förmodat tacksam matchbild. Kim Hellbergs kompani är för bra för att misslyckas med möjligheten som uppstår. Ettan spikas.

Notabla avbräck

Frederik Winther, Hammarby (knäskada)

Oscar Johansson Schellhas, Hammarby (muskelskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Elohim Kaboré, Hammarby (fotskada)

Gent Elezaj, Hammarby (muskelskada)

Carl Gustafsson, Kalmar (lårskada)

Abdussalam Magashy, Kalmar (muskelskada)

Osäker till spel

Tesfaldet Tekie, Hammarby (känning)

Rasmus Sjöstedt, Kalmar (vadskada)

Wilmer Andersson, Kalmar (okänt)

Rony Jansson, Kalmar (okänt)

Awaka Djoro, Kalmar (okänt)

Arvin Davoudi-Kia, Kalmar (okänt)

Arash Motaraghebjafarpour, Kalmar (muskelskada)

Aboubacar Keita, Kalmar (okänt)

Antonio Kujundzic, Kalmar (okänt)

Draget! - 4. Nottingham - Ipswich

Forest övervärderas i FA-cupen

Efter två raka förluster var 0-0 mot Arsenal ett skönt trendbrott för Nottingham. Forest skötte sitt försvarsspel förhållandevis bra när de höll Arsenals Expected Goals nere till runt 1,5, men det var snarare ett underbetyg till The Gunners än beröm till Nuno Espírito Santo och company. Arsenals Expected Threat var betydligt högre och med lite mer effektivitet hade ligatvåan sett till att Nottingham gått in i FA-cupen med tre raka förluster.

Jag menar att verkligheten har kommit ikapp Forest som bortsett från omställningar har väldigt svårt att skapa målchanser av egen maskin. Små marginaler-fotboll håller bara en viss tid och jag skulle knappast bli förvånad om värdföreningen halkar nedanför Europaplatserna innan Premier League-säsongen har gjort bokslut. Den underliggande datan pekar nämligen mot det.

Med det sagt är en FA-cupmatch hemma mot Ipswich gynnsamma förutsättningar, men jag är inte intresserad av att spika Nottingham när det svenska folket går all in på ettan. Över 70 procent på de rödklädda när oddsmarknaden indikerar under 60 procents vinstchans är helt enkelt för mycket. Forest har ett klart bättre truppläge där bara andrakeepern Miguel är tveksam, men jag tror trots allt att Ipswich kan bjuda upp till dans.

Kieran McKennas kompani var på vippen att ta en poäng i mötet med McKennas gamla Manchester United (2-3) där jag stundtals blev imponerad av nykomlingens spelsätt. The Tractor Boys brukar trivas bra mot spelmässigt torftiga motståndare, en kategori som Nottingham onekligen tillhör. Sköter sig Ipswich på liknande vis på City Ground är således mycket vunnet.

Enciso, Walton och troligen även Hutchinson är jobbiga avbräck, men McKenna har tidigare visat att hans lag inte står och faller med enskilda spelare. Delap kan åstadkomma mycket på egen hand i de främre leden och skulle anfallaren ha en bra dag kan han avgöra detta på egen hand. När högersidan (X2) erbjuder saftigt spelvärde är det prioriterade tecken redan på mindre system. Minst ett oavgjort resultat ska jobbas in!

Notabla avbräck

Julio Enciso, Ipswich (knäskada)

Christian Walton, Ipswich (ljumskskada)

Wes Burns, Ipswich (knäskada)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Osäker till spel

Carlos Miguel, Nottingham (knäseneskada)

Omari Hutchinson, Ipswich (knäskada)

Kalvin Phillips, Ipswich (vadskada)