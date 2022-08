Fördel för ett formstarkt Halmstad

Höjdaren! - 1. Trelleborg - Halmstad Formstarkt Halmstad får utgångstecknet Halmstads BK har visat att de bara ska tillbaka till Allsvenskan efter den snöpliga degraderingen i fjol. Tre raka segrar finns i bagaget och hallänningarna, som leder Superettan, har sex poäng ner till andraplatsen efter att vi har spelat lite drygt halva serien. Närmast kommer de blåklädda från en 2-1-seger mot Landskrona där Phil Ofosu-Ayeh fick det att lossna. Ghananen stod för både mål och assist och då han totalt har spelat 2+1 denna säsong hör det verkligen inte till vanligheterna. Alexander Johansson stod för det andra målet och det är en mer van målskytt. 22-åringen har fått sitt stora genombrott denna säsong och är med sina åtta fullträffar lagets bästa målskytt. I övrigt har HBK ett namnkunnigt lag med rutinerade spelare som Joel Allansson, Mikael Boman och Andreas Johansson tillgängliga. Joseph Baffo får dock se matchen från läktaren då han är avstängd. Trelleborg siktar högt denna säsong och ligger trea inför onsdagens matcher. Det är dock väldigt tätt i tabellen med endast två poäng ner till en kvartett av jagande manskap. Skåningarna har vunnit sina två senaste fajter där 3-2 borta mot Norrby var en underhållande tillställning. Trelleborg tappade då en säker 2-0-ledning inom loppet av en minut i slutskedet av matchen. När chocken hade lagt sig kunde de dock samla ihop sig till en sista kraftansamling som ledde till att Simon Amin tryckte in 3-2 i den 95:e minuten. Det var mittfältarens andra mål för säsongen och definitivt det viktigaste. Det visar på moralen och mentaliteten som Kristian Haynes har fått in i laget och Trelleborg ska definitivt kunna vara med och slåss om uppflyttning. Henry Offia och Nicholas Mortensen är två giftiga anfallare som totalt har nätat 13 gånger under säsongen och det är två spelare som ett försvagat Halmstad får se upp med. Trelleborg är verkligen inget brödgäng och Halmstads BK kommer sättas på prov på Vångavallen. Samtidigt går det inte att komma ifrån att gästernas trupp innehåller lite mer kvalité och kommer hallänningarna upp i sin högsta nivå finns det inget lag i serien som kan rubba dem. Jag börjar därför med tvåan, men för den med lite större plånbok är det läge att även plocka med krysset. Missar matchen Joseph Baffo, Halmstad (avstängd)

Osäker till spel Petar Petrovic, Trelleborg (oklart)

Mohammed Saeid, Trelleborg (oklart)

Herman Hallberg, Trelleborg (oklart)

Samuel Kroon, Halmstad (oklart)

Albin Ahlstrand, Halmstad (oklart)

Pontus Carlsson, Halmstad (oklart)

Taulant Parallangaj, Halmstad (oklart)

Melvin Sjöland, Halmstad (oklart)

Överstreckningen! - 2. Brage - Östersund Brage streckas hårt Brage siktar mot en plats i Allsvenskan och inför den 17:e omgången parkerar masarna på en andraplats, sex pinnar bakom serieledande Halmstad. De kommer också från en fin 3-1-vinst borta mot Örebro SK. Viktigt för självförtroendet efter att dessförinnan spelat tre raka utan seger. Sköna tre poäng och viktigt att anfallsduon Reinholdsson och Söderberg båda hittade rätt. Prestationen i Närke var däremot inget att skriva hem om. Brage hade marginalerna på sin sida i den bataljen. Spelet hackar för tillfället och trots att det är jumbon som kommer på besök till Domnarvsvallen känns det inte rimligt att ettan är uppe och snurrar kring 80 procent. Det finns inga enkla matcher i Superettan och Östersund har dessutom spelat upp sig mot slutet.

Jämtarna, som spelade i Allsvenskan förra året, har tre raka kryss i bagaget och är i desperat poängbehov. Även fast det har varit ordentlig rotation i truppen det senaste året finns det fortfarande ett antal spelare som håller helt okej nivå. Simon Kroon, Malcolm Stolt och Ludvig Fritzson är en trio som ska kunna skapa chanser även i Borlänge. Det är dock ett problem att ingen i laget har gjort fler än ett seriemål under 2022. Bakåt är det främst Aly Keita som sticker ut. I sina bästa stunder är 35-åringen en av seriens bästa målvakter, men han står för en del ojämna prestationer. Han måste spela på topp under tisdagen om det ska bli en rolig hemresa. ÖFK har problem med avstängningar i denna match och får klara sig utan Bellman, Kadiri och Novak av den anledningen. Tur då att Avdiu och Erick precis har lånats in från Värnamo för att bredda truppen. Brage vann med 3-1 när lagen möttes på Jämtkraft Arena i maj, men då hade masarna maxutdelning och nätade på samtliga sina skott på mål. Visst ska serietvåan gälla som favoriter mot en avstängningsdrabbad jumbo, men det går inte att backa Brage till vilken procent som helst. Jag väljer därför att gardera redan från start och på större system åker samtliga tecken med. Missar matchen Henrik Bellman, Östersund (avstängd)

Kristian Novak, Östersund (avstängd)

Jordan Attah Kadiri, Östersund (avstängd) Osäker till spel Adil Titi, Brage (oklart)