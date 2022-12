Före detta MFF-stjärnan imponerar

VM i Qatar är ett minne blott och i väntan på att de stora ligorna ska dra igång igen får vi hålla tillgodo med andradivisionerna i Spanien, England och Italien under måndagen. Sedan tar vi lite välförtjänt vila innan kupongen avslutas med fem belgiska cupmatcher under tisdagen. Nu börjar min väg mot åtta rätt och god utdelning!

Höjdaren! - 1. Wigan - Sheffield United

Sheffield United överskattas

Sheffield United har gjort en strålande höst och ligger tvåa i The Championship trots att de har spelat en match färre än lagen runtomkring. I omstarten för en dryg vecka sedan plockade The Blades en 1-0-seger hemma mot Huddersfield efter mål av veteranen Billy Sharp. Sander Berge kunde då hoppa in på mittfältet och det är viktigt för de rödvita att den norske gnuggaren är tillbaka från sin skada.

United förtjänade att vinna den matchen, men det var ingen sprudlande insats från laget från stålstaden. Däremot var backlinjen med Clark, Egan och Ahmedhodzic stabila framför duktiga Foderingham mellan stolparna. Den före detta Malmö-backen Ahmedhodzic gör verkligen en stark höst och det är synd att han inte var intresserad av att representera Sverige i landslagssammanhang. Allt är dock inte frid och fröjd, gästerna får bland annat klara sig utan Fleck, Brewster och O’Connell som är fast i rehabrummet.

Sheffield United mötte alltså Huddersfield i sin första match efter uppehållet och det är jumbon i denna serie. Nu väntar nästjumbon Wigan. Det är dock ett Wigan som mår ganska bra för tillfället. I sin första fajt efter den långa pausen lyckades Wigan sno åt sig en pinne på svårspelade The Den i London och det var absolut ingen oförtjänt poäng som de fixade.

Irländaren Will Keane stod för målet i den 1-1-matchen och det var hans åttonde för säsongen. I fjol blev det hela 26 baljor i League One och det är tveklöst spelaren att hålla koll på i detta hemmalag. Josh Magennis fick nöja sig med ett inhopp i den matchen och det är en utmärkt plan B att kunna kasta in. En stor och stark striker som det går att lyfta långt på om det skulle behövas.

Lang, Broadhead och McClean är andra lirare som knappast räds motståndet i denna batalj och jag är inne på att Wigan kommer bjuda på hårt motstånd under måndagskvällen. På grund av tabellplaceringarna stiger troligen tvåan i procent närmare spelstopp och då kan värdet på vänstersidan mycket väl bli fint. 1X lockar allra mest, men här är det läge att smälla på med alla tecken.

Missar matchen

Jason Kerr, Wigan (knäskada)

Tom Pearce, Wigan (vristskada)

Ryan Nyambe, Wigan (knäskada)

John Fleck, Sheffield United (vadskada)

Rhian Brewster, Sheffield United (knäseneskada)

Rhys Norrington-Davies, Sheffield United (knäseneskada)

Daniel Jebbison, Sheffield United (knäskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Gaffeln! - 3. Perugia - Venezia

Jag tror på mål i Umbrien

Perugia ligger sist i Serie B och det börjar bli ganska långt upp till säker mark. De har dock börjat rada upp hyfsade prestationer. Fyra raka omgångar utan förlust var facit när Perugia ställdes i en svår bortamatch mot Cagliari. Där hämtade de rödklädda in ett 0-2-underläge till 2-2, men föll ändå efter ett avgörande med tio minuter kvar att spela. En tung förlust, men ännu en fullt godkänd insats.

Luca Strizzolo stod för ett av målen i den matchen och han behöver leverera igen när viktige strikern Samuel Di Carmine är skadad. På vänsterkanten saknas Yeferson Paz på grund av avstängning och det är ett annat problem. På hemmaplan ska Perugia ändå gälla som knappa favoriter om de kan nå upp i samma nivå som de gjort i alla matcher den senaste dryga månaden.

Venezia åkte ur Serie A i fjol och som alltid med sådana lag var de en av favoriterna till att ta sig tillbaka upp till det italienska finrummet. Starten på säsongen var dock inte alls vad laget från Venedig hade hoppats på och de ligger faktiskt på kvalplats nedåt inför måndagens tillställning. Precis som fallet är för Perugia är detta dock ett lag som är på väg uppåt i tabellen efter tio inspelade poäng på fyra omgångar.

Det är inte så konstigt att vi har fått se ett bättre Venezia de senaste veckorna för truppen är för bra för att vara nere i tabellkällaren och bråka. Joel Pohjanpalo är en av seriens allra bästa anfallare och han ser ut att trivas bra tillsammans med norrmannen Dennis Johnsen. Precis som för Perugia behöver Venezia dock göra en förändring på vänsterkanten då Francesco Zampano är avstängd.

Det finns mycket offensiv kraft i dessa lag och trots att det står så mycket på spel i bottenskiktet av tabellen är jag inne på att vi får njuta av flera mål. Perugia är knappa oddsfavoriter och värdet på ettan ser ut att bli helt okej, men jag vågar inte lämna det tecknet ensamt. Istället slår jag till med en gaffel som täcker både ettan och tvåan.

Missar matchen

Yeferson Paz, Perugia (avstängd)

Samuel Di Carmine, Perugia (muskelskada)

Francesco Zampano, Venezia (avstängd)

Maximilian Ullmann, Venezia (handskada)

Denis Cheryshev, Venezia (knäskada)

Sergio Romero, Venezia (knäskada)

Osäker till spel

Jacopo Furlan, Perugia (sjuk)

Samuele Righetti, Perugia (sjuk)

Aljaz Struna, Perugia (muskelskada)

Ryder Matos, Perugia (oklart)