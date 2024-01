Frågetecken i Manchester United inför derbyt

Derbyt! - 1. Wigan - Manchester United

David mot Goliat på DW Stadium - till Topptipset

För den med bristfällig geografisk koll på de brittiska öarna kan jag meddela att Wigan tillhör grevskapet Greater Manchester. Det vankas således derby på DW Stadium där The Latics tar emot Manchester United i FA-cupen. Säsongens tveklöst mest inspirerande uppgift ligger framför Shaun Maloney och dennes adepter som kommer att göra allt i sin makt för att ge publiken något att tala om i årtionden framöver.

Värdarna vann faktiskt FA-cupen så sent som 2013 – 2-0 i finalen mot Manchester City – under Roberto Martínez ledning, men bara tre dagar efter den bärgade titeln trillade de blåvita ur Premier League. Sedan dess har inte mycket gått de hemmahörandes väg. Wigan skvalpar till vardags runt i bottenskiktet i League One där en ansträngd ekonomi innebar poängavdrag inför säsongen.

Maloneys gäng är i min bok för bra för att trilla ur tredjeligan, men med bara fyra poäng ned till giljotinen går det inte att ta något för givet i en inte välmående klubb. Under måndagen läggs med det sagt alla problem åt sidan. Urladdningarnas moder ligger i korten när mäktiga storebror kommer på besök och jag vill trots den stora nivåskillnaden inte räkna bort Wigan helt och hållet.

Erik Ten Hag och dennes Manchester United har dragits med skadebekymmer sedan säsongen drog igång, men från och med nu börjar truppläget ljusna för The Red Devils. Amrabat och Nilsson Lindelöf är definitivt borta från spel, men det är å andra sidan inga betydande avbräck. Shaw, Casemiro, Maguire, Mount och Martínez börjar alla närma sig comebacker.

Det kommer att ge Manchester United en helt annan slagstyrka i Premier League, men inför denna uppgift finns det frågetecken för kvintettens fysiska status. Hade samtliga bekräftats redo för 90 minuter hade jag spikat Manchester United utan att blinka, men i skrivande stund finns ingen information gällande en eventuell startelva att tillgå. Jag tar därför det säkra före det osäkra och garderar tvåan med ett kryss. X2 är att betrakta som en helgardering.

Notabla avbräck

Tom Pearce,Wigan (okänt)

Jason Kerr, Wigan (okänt)

Sofyan Amrabat, Manchester United (landslagsuppdrag)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ljumskskada)

Osäker till spel

Stephen Humphrys, Wigan (okänt)

Scott Smith, Wigan (okänt)

Luke Shaw, Manchester United (smäll)

Anthony Martial, Manchester United (sjukdom)

Harry Maguire, Manchester United (ljumskskada)

Mason Mount, Manchester United (vadskada)

Casemiro, Manchester United (knäseneskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Banken! - 4. Sporting - Tondela

Sporting kör över Tondela - till Topptipset

Det är inte bara i England som cupfotbollen går varm under inledningen av det nya året. I Portugal har Taca de Portugal nått fram till åttondelsfinaler där två aktörer som även stötte på varandra i Ligacupen drabbar samman i huvudstaden. Tondela – hemmahörandes i Segunda Liga till vardags – stod upp bra när de tog emot Sporting hemma i landets centrala delar så sent som lillejulafton.

1-2-förlusten var kanske till och med en av värdföreningens bättre prestationer för säsongen, men det blir allt annat än enkelt att stå upp på samma sätt på Estádio José Alvalade. Denna åttondelsfinal avgörs som ett enkelmöte och jag har förtvivlat svårt att gräva fram argument som ger Tondela vettig chans att skrälla i Lissabon. I föregående omgång tog sig gästerna vidare efter straffar mot Torreense medan Sporting massakrerade Dumiense med 8-0.

Paulinho stod då för ett hattrick innan Viktor Gyökeres hoppade in och kryddade siffrorna ytterligare i den andra halvleken. Av Rúben Amorims startelva att döma tar basen allvarligt på den inhemska cupen och jag förväntar att den gamla mittfältaren ser till att sina adepter trampar gasen i botten från start framför sin publik. Skulle så bli fallet får Tondela finna sig i att försöka hålla siffrorna nere.

Nämnas bör att Sporting får klara sig utan landslagsspelare som Catamo, Morita och Diomande medan lirare som St.Juste, Coates och Fresneda dras med skadeproblem. Det bör dock inte spela någon större roll för varken matchbild eller det slutgiltiga utfallet. Sporting har imponerat stort i både Primeira Liga och Europa League där de grönvita visat att de hör hemma på hög europeisk nivå.

Extra glädjande ur svensk synvinkel är att Viktor Gyökeres är fundamental för Sportings offensiv. Fortsätter svensken på inslagen väg lär det inte dröja länge innan en större europeisk klubb öppnar den stora plånboken för dennes signatur. Gyökeres kan mycket väl avgöra detta på egen hand och trots att ettan streckas benhårt väljer jag att leta skrällar på annat håll. Bankspik till vänster.

Notabla avbräck

Geny Catamo, Sporting (landslagsuppdrag)

Hidemasa Morita, Sporting (landslagsuppdrag)

Ousmane Diomande, Sporting (landslagsuppdrag)

Iván Fresneda, Sporting (axelskada)

Sphephelo Sithole, Tondela (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Jerry St. Juste, Sporting (muskelskada)

Sebastián Coates, Sporting (okänt)