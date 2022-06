Framgångsrikaste klubben slår till igen

Höjdaren! - 1. Botafogo - São Paulo Starkt Sao Paulo tar poäng Det är alltid något speciellt när lag från de stora brasilianska städerna ställs mot varandra. Det är en sådan match vi ska titta till här när São Paulo reser till Rio de Janeiro för att ställas mot Botafogo. Värdarna vann Série B i fjol och fick därför en plats i det brasilianska finrummet. Där fick de en fin start, men mot slutet har Botafogo tappat farten fullständigt. Fyra raka förluster har gjort att Rio-klubben trillat ner under nedflyttningsstrecket. Det ska dock sägas att i de två senaste hemmamatcherna, mot Avai och Goiás, har insatserna varit helt okej och Botafogo hade mycket väl kunnat få med sig något från de bataljerna. Problemet Botafogo har haft i de matcherna är avsaknaden av en riktig striker som spottar in mål. Förra årets två bästa målskyttar, Navarro och Marco Antonio, lämnade klubben i vinter. São Paulo har visat sig vara väldigt svårslagna i början av denna säsong i motsats till i fjol då de slutade på den nedre halvan av Série A. I gruppspelet av Copa Sudamericana tog de 16 poäng av 18 möjliga och i ligaspelet har de rödsvartvita tagit poäng i tio av elva matcher så långt. São Paulo har dock haft svårt att sätta spiken i kistan i seriematcherna och står på sex kryss på dessa elva kamper. Närmast kommer de från 1-0 mot América MG efter mål av Patrick som då hoppade in för skadade Luan. Annars är det Jonathan Calleri, den argentinska strikern med förflutet i bland annat West Ham, Espanyol och Alavés, som står för grannlåten framåt. Calleri har nätat nio gånger och står därmed för över hälften av lagets mål i ligan. Det räcker för att leda skytteligan och han blir svårfångad nu också. São Paulo har vunnit tre av de fyra senaste inbördes mötena mot Botafogo och spelare för spelare ska de hållas högre nu också. Gästerna behöver plocka segrar för att hänga på Palmeiras och company i toppen av Série A och tvåan är tveklöst första tecken att rita ned. Med tanke på alla kryss besökarna producerat under våren åker dock även mittentecknet med på större system. Missar matchen Diego Goncalves, Botafogo (lårskada)

Gustavo Sauer, Botafogo (vristskada)

Alisson, São Paulo (knäskada) Osäker till spel Nikão, São Paulo (vristskada)

Gabriel Sara, São Paulo (vristskada)

Spiken! - 1. Palmeiras - Atlético GO Palmeiras befäster serieledningen Palmeiras är den mest framgångsrika klubben i Série A:s historia med sina tio ligatitlar. Senast de fick lyfta bucklan var 2018 och efter det har de även hunnit med att ta hem Copa do Brasil och Copa Libertadores. De grönvita från São Paulo är med i den absoluta toppen nu också och har gjort flest mål samt släppt in färst efter elva spelade omgångar. Fem baljor i baken är ett minst sagt starkt facit. En stor anledning till att de har lyckats hålla tätt är den 34-årige målvakten Weverton som imponerat så mycket att han fick starta för det brasilianska landslaget i träningsmatchen mot Sydkorea för två veckor sedan. Han får god hjälp av Luan och Murilo i försvaret. Längre fram i banan är Danilo, Zé Rafael, Dudu och lagets bästa målskytt Rony spelare av hög klass. Atlético GO slutade en bit ner i tabellen i fjol och ligger långt efter Palmeiras i år också. Det ska dock sägas att de kommer från två raka segrar, mot Avai och Fluminense som ligger högre upp i tabellen. Wellington Rato nätade i båda de matcherna och ser riktigt vass ut just nu. Han är gästernas stora hopp i denna minst sagt svåra bortamatch. Ska Atlético GO få med sig något hem till Goiania måste han vara påkopplad. Marlon Freitas spelade fram till Wellingtons fullträffar mot både Fluminense och Avai och det samarbetet ser spännande ut. Han lär ta plats på mitten tillsammans med hårdföre Baralhas. Diego Churin, som kom från Gremio under vintern, är en annan offensiv pjäs med en del att ge. Samtidigt ska det sägas att det är tveksamt om någon av de spelare jag precis har nämnt hade tagit plats i Palmeiras elva. Värdarna är tveklöst ett av det stora landets bästa lag och de har spelat 17 raka tävlingsmatcher utan förlust. I fjol besegrade de Atlético GO med 4-0 hemma och 3-0 borta. Faktum är att de åtta senaste inbördes mötena har gett sju segrar för Palmeiras och ett kryss. Ettan kommer streckas hårt under torsdagskvällen, men det kan inte hjälpas. Given spik. Missar matchen Raphael Veiga, Palmeiras (lårskada)

Mayke, Palmeiras (hälseneskada)

Jailson, Palmeiras (knäskada)

Dudu, Atlético GO (vristskada)

Wanderson, Atlético GO (muskelskada) Osäker till spel Gabriel Menino, Palmeiras (sjuk)