GAIS bryter Värnamos svit

Spiken - 1. GAIS - Värnamo

Historien talar för hemmalaget!

En hängmatch i Superettan ska spelas på ett regnigt Gamla Ullevi under onsdagen. GAIS kan mer eller mindre säkra kontraktet, medan Värnamo fortsätter kämpa för att försöka ta sig upp på säker mark.

Värnamo var så gott som uträknade för bara en dryg månad sedan. När lagen gick till sommaruppehåll hade smålänningarna skrapat ihop mediokra fem poäng på 15 matcher. Sedan dess har poängskörden brakat loss rejält. Med 14 inspelade poäng på de sex senaste omgångarna är Roar Hansens lag ett av Superettans mest formstarka.

Flera nyförvärv har lyft laget där framförallt den sydamerikanska duon Fabio Gama och Claudio Pérez stuckit ut. Det ska dock sägas att Värnamo haft en del flyt i de senaste matcherna och att de haft marginalerna på sin sida som de inte hade under våren.

GAIS har pendlat i sina prestationer. Förhoppningarna var stora inför säsongen efter att Makrillarna bland annat vann sin grupp i Svenska Cupen före Elfsborg och Hammarby. De har dock inte kunnat motsvaras och det ser återigen ut att bli en mittenplacering för de grönsvarta.

Formkurvan tycks trots allt vara på uppåtgående. I lagets senaste match på Gamla Ullevi besegrades Örgryte övertygande med 3-1 Därefter blev det förlust med 1-2 borta mot AFC Eskilstuna men det var överlag en bra prestation där Bosko Orovic manskap med lite tur kunde fått med sig något.

Även om Värnamo visar fin form ska GAIS ses med fin chans till tre poäng här. Makrillarna har besegrat smålänningarna på Gamla Ullevi de två senaste säsongerna och jag räknar med att historien återupprepar sig. Göteborgarna ska vara starkare och ta en skön seger inför hemmapubliken. Håller sig ettan omkring 50 procent är det en fin värdespik!

Derbyt - Djurgården (Dam) - Hammarby (Dam)

Helt öppet på Stadion

Från västkustens pärla tar vi oss till huvudstaden och Stockholms Stadion. Där drabbar Djurgården och Hammarby samman i Damallsvenskan i ett möte som utöver den stora prestigen även betyder mycket tabellmässigt.

Båda lagen har nämligen haft tunga säsonger. Efter att ha varit stabila mittenlag 2017 löper nu Stockholmslagen risk att degraderas. Djurgården har enbart tre poäng ned till Limhamn Bunkeflo under strecket, medan Hammarby har ytterligare en pinne tillgodo.

Hammarby har tappat talangen Julia Zigiotti Olme till serieledande Kopparbergs/Göteborg under uppehållet. Det har minst sagt synts. 20-åringen var Bajens bästa under vårsäsongen och stod då för åtta mål i den grönvita tröjan. Utan Zigiotti Olme kommer Hammarby in till detta möte med tre raka förluster. Bästa målskytt i startelvan nu är Frida Sjöberg med ynka tre fullträffar.

Djurgårdens form är inte heller mycket att hurra för. Sedan derbyvinsten mot Hammarby i slutet av maj (1-0) har Blåränderna bara vunnit en av åtta matcher. Det var mot tokjumbon Kalmar. Laget saknar precis som Hammarby en frekvent målgörare. Den holländska mittbacken Michaela van der Bulk är faktiskt Djurgårdens bästa målskytt med fyra baljor. Det säger en del om att den offensiva spetsen saknas.

Här är en krampaktig tillställning med mycket vilja inblandat att räkna med. Det skulle inte förvåna om något misstag avgör. Detta känns på förhand helt öppet där krysset ligger närmast till hands. Jag rekommenderar samtliga tecken omgående. Helgardera!