GAIS tar betydelsefull seger

Draget - 2. Gefle - GAIS

GAIS tar viktiga poäng!

Gefle har länge varit ett stabilt allsvenskt lag under 2000-talet. Efter tolv raka säsonger i det svenska finrummet föll dock de ljusblå ur Allsvenskan 2016. I fjol klarade de precis kontraktet i Superettan men nu talar allt för att det blir ytterligare en degradering för gästrikarna.

Med fem omgångar kvar är Gefle klar jumbo i Superettan. Åtta poäng skiljer upp till kvalplats vilket innebär att seger är det enda som gäller när GAIS kommer på besök till Gavlevallen.

Hemmalaget kommer in till denna drabbning med fyra poäng på de två senaste matcherna. Dessa poäng har dock tagits på resande fot. Hemmaspelet har varit under all kritik med fem poäng på tolv matcher. Noterbart är att inte mindre än 30 mål har släppts in på Gavlevallen, vilket är överlägset sämst i serien.

GAIS visar upp sval form och har blivit indragna i streckstriden efter fem raka matcher utan seger. Makrillarna har bara en poäng tillgodo på Jönköping Södra på kvalplats och är precis som Gefle i stort poängbehov.

Senaste matchen visade ändå de grönsvarta att de har en hög kapacitet. Då löste de en poäng mot serieledarna Helsingborg efter att Mahmoud Eid stått för sitt första mål i klubben. HIF var dock relativt överlägsna där och borde vunnit den tillställningen.

Andra förutsättningar här och utefter hur lagen presterat under säsongen ska GAIS gälla som klara favoriter. Det finns betydligt mer kvalitet hos göteborgarna och jag tror de tar ett stort steg mot nytt kontrakt mot ett blekt Gefle. När tvåan finns till 40 procent erbjuder tecknet fint värde och jag spikar i utgång. För säkerhets skull plockar jag med krysset på större system.

Helgarderingen - 3. IK Frej - Jönköping Södra

Ovisst i Täby

Det är inte bara på Gavlevallen det är fokus på Superettans bottenstrid den här måndagen. Även ett par mil söderut, närmare bestämt på Vikingavallen i Täby, ska två lag som krigar för kontraktet drabba samman. IK Frej återfinns inför detta möte på säker mark i tabellen, men det är bara en poäng ner till Jönköping Södra på kvalplats.

Frej spelade en streckmatch även förra omgången när de ställdes mot Landskrona BoIS nere i Skåne. Där bjöds det på en minst sagt svängig historia. De gulsvarta hamnade i tidigt underläge men gick upp till 2-1 efter knappa timmen. Landskrona vände dock på steken och hade 3-2 när klockan tickade upp mot 90 minuter. Då klev den speciella målskytten Joakim Runnemo fram och kvitterade på straff. Det var inte det sista målet publiken på Landskrona IP fick se. I den 94:e minuten hittade inhopparen Luca Gerbino Polo målet för Frej och sköt hem en livsviktig trepoängare till Täby.

Offensiven har imponerat hos hemmalaget med 38 gjorda mål på 25 matcher. Det är bäst av samtliga lag på den undre halvan. Nämnda Runnemo är lagets bästa målskytt med nio fullträffar, men även det unga Hammarby-lånet Dusan Jajic har hittat nätet åtta gånger.

Defensivt finns betydligt större brister i Mattias Erikssons lagbygge. Med två insläppta mål i snitt per match är Frej sämst i Superettan tillsammans med Gefle. Här saknas dessutom ytterbacken Martin Falkeborn efter att ha dragit på sig ett gult kort senast. Även mittfältaren David Zlotnik är avstängd.

Jönköping Södra, som spelade i Allsvenskan i fjol, har haft en tung säsong. Där är det istället målskyttet som spökar. Ingen spelare har gjort över fyra mål under året vilket såklart är oroväckande. Jakob Orlov nämndes som en av favoriterna till skytteligasegern inför säsongen men har inte alls fått till det.

Det finns dock kvalitet hos smålänningarna med spelare som Daryl Smylie, Alexander Jallow och nämnda Orlov. J-Södra är truppmässigt alldeles för bra för att åka ur Superettan, men har nu alltså satt sig i en farlig sits inför avslutningen.

Här är det ytterst ovisst och jag vågar mig inte på att plocka bort tecken. Detta kan sluta precis hur som helst. Värdet finns på J-Södra men samtidigt har Frej gång på gång visat upp stor moral och plockat hem trepoängare när man minst anat det. Alla tecken är utan tvekan min rekommendation i detta streckmöte.

Missar matchen

Martin Falkeborn, IK Frej (avstängd)

David Zlotnik, IK Frej (avstängd)