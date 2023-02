Hatmöte - fördel för Manchester United

Hatmötet! - 1. Manchester United - Leeds

Hett möte på Old Trafford (till Topptipset)

Manchester och Leeds har en rivalitet som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden och städernas fotbollslag Manchester United och Leeds United gillar verkligen inte varandra. Något som kommer märkas denna onsdag när de drabbar samman i Premier League. Manchester United kommer från en 2-1-seger mot Crystal Palace där de såg lugna och trygga ut utan att för den delen glänsa i spelet.

Det tände till även i den matchen och Casemiro blev utvisad efter en VAR-granskning. Brassen är avstängd nu och då han har varit lagets klart bästa spelare är det ett ordentligt avbräck. Samtidigt kan nye Sabitzer kliva in bredvid Fred centralt med Fernandes längre fram i banan. Det är en stark uppställning. I backlinjen är alla ordinarie spelare tillgängliga och på topp bör Antony, Weghorst och Rashford starta igen.

Leeds åkte på en tung 0-1-förlust i bottenmötet med Nottingham i helgen och det fick ledningen att agera. Amerikanen Jesse Marsch får tömma sitt skåp på träningsanläggningen och gå till arbetsförmedlingen. I skrivande stund är ingen ny tränare utsedd, men det kan räcka långt med en ny röst i omklädningsrummet. Vi bör få se ett ordentligt uppumpat bortalag som satsar hårt i duellerna.

Vi ska heller inte glömma att det finns kvalité hos de vitklädda. Med Rodrigo skadad bör Bamford ta plats på topp med Harrison, Gnonto och Sinisterra strax bakom och det är en högkapabel kvartett. Nye Rutter är ett annat offensivt alternativ om spelet går i stå. På mittfältet bör McKennie, som precis som Rutter hoppade in mot Nottingham, nu ta en startplats vilket gör den lagdelen starkare.

Leeds släppte in nio mål på sina två matcher mot Manchester United i fjol, men jag tror inte vi får se en så böljande matchbild denna gång. Leeds kommer försöka ligga rätt i sina positioner och sticka iväg på pilsnabba omställningar. När inte Casemiro kan bryta kontringarna finns det luckor att utnyttja. Det räcker inte till seger för gästerna, men jag vill omgående gardera ettan med ett kryss.

Missar matchen

Casemiro, Manchester United (avstängd)

Christian Eriksen, Manchester United (vristskada)

Donny van de Beek, Manchester United (knäskada)

Rodrigo, Leeds (knäskada)

Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Archie Gray, Leeds (vristskada)

Stuart Dallas, Leeds (benbrott) Osäker till spel Anthony Martial, Manchester United (oklart)

Scott McTominay, Manchester United (mjukdelsskada)

Klassikern! - 3. Marseille - PSG Skadedrabbat PSG är ingen säker vinnare (till Topptipset) Det ska spelas ett Le Classique i Coupe de France denna onsdag. PSG leder som vanligt Ligue 1, men spelmässigt har storklubben från huvudstaden haft svårt att imponera under en längre period och 2-1 mot Toulouse i helgen var ingen bländande uppvisning direkt. Då kunde parisarna vända 0-1 till 2-1 tack vare en strålande Hakimi ute på kanten. Ett mål och en assist stod marockanen för. Renato Sanches startade då centralt, men tvingades byta efter bara en kvart med en muskelskada. Han lär inte finnas med nu, men Verratti är åtminstone tillbaka från sin avstängning. Kan italienaren hålla sin aggressivitet på rätt nivå är det en viktig pjäs. Framåt saknas både Neymar och Mbappé på grund av skador och trion Messi, Ekitike och Soler skrämmer inte lika mycket som det PSG brukar ställa upp med i fören. Marseille ligger tvåa i Ligue 1, men har åtta poäng upp till PSG efter helgens 1-3-förlust mot Nice. En sämre insats från OM, men det får sägas vara ett olycksfall i arbetet. Innan dess hade gänget från sydkusten trots allt tio raka tävlingsmatcher utan förlust. Sánchez och Malinovsky byttes då in i paus och efter deras intåg på planen såg det betydligt bättre ut. Den duon bör starta nu. Bakåt har värdarna däremot en del trubbel då både Balerdi och Bailly sitter på botbänken. Gigot och Mbemba får då troligen sällskap av Kolasinac i trebackslinjen och det känns inte helt tryggt. Som wingbacks bör Tavares och Clauss starta i vanlig ordning och det tillhör de bästa spelarna i Frankrike på de positionerna. Guendouzi och Veretout kommer samtidigt fajtas med Verratti och company centralt. PSG har ett enormt övertag på Marseille sett till inbördes möten under 2000-talet, men just nu spelar inte huvudstadslaget speciellt bra fotboll. Dessutom stundar snart slutspelet i Champions League, där Bayern München väntar, som smäller bra mycket högre än Coupe de France. Marseille tar troligen denna match på lite större allvar och då vill jag absolut få med vänstersidan. Jag gör det dock enkelt för mig och helgarderar. Missar matchen Leonardo Balerdi, Marseille (avstängd)

Eric Bailly, Marseille (avstängd)

Sergio Ramos, PSG (muskelskada)

Kylian Mbappé, PSG (lårskada)

Neymar, PSG (muskelskada)

Nordi Mukiele, PSG (knäseneskada)

Present Kimpembe, PSG (hälseneskada)

