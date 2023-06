Helgardera rivalmötet!

Vackra Irland står värd för sju av åtta bataljer på fredagens Topptips där vi ska titta till de två högsta divisionerna på ön. Den allra bästa spiken hittas dock på en helt annan ö då Breidablik tar steget in i Champions Leagues kval. Analysen är redo att ta del av!

Kvalet! - 1. Buducnost - Breidablik

Breidablik tar sig till Champions League-kval (till Topptipset)



De regerande mästarna från San Marino, Montenegro, Island och Andorra samlades på Island för att spela ett förkval mot det riktiga Champions League-kvalet. Som väntat åkte gängen från Andorra och San Marino ut medan Buducnost och Breidablik gör upp i playoff-finalen. Där står Buducnost som hemmalag på tipset, men det är alltså på Breidabliks arena som matchen ska spelas.

Montenegrinerna besegrade Atlètic Club d’Escaldes med 3-0 efter dubbla baljor av Balsa Sekulic. En stabil seger där de endast släppte till ett avslut mot den egna buren. Samtidigt är det hyfsat oroväckande att Buducnost torskade bollinnehavet mot ett motstånd från Andorra. Petar Grbic är en rutinerad mittfältare som behöver spela på topp här, men känslan är att han och hans kamrater får en tuff uppgift.

Breidablik krossade som väntat Tre Penne från San Marino med 7-1 och det var spel mot ett mål i 90 minuter trots att islänningarna gick på halvfart i slutet av den bataljen. Ytterbacken Gunnlaugsson stod för dubbla baljor då och är ett stort offensivt hot. I fjol gjorde han sex mål och nio assist i den isländska ligan från sin kantposition.

Ágúst Hlynsson, som är bror till Ajax-talangen Kristian, stod också för en doppietta medan den färöiska landslagsanfallaren Klaemint Olsen fick nöja sig med en fullträff. Det är spelare som behöver stå för det lilla extra nu också. Sigurdarson och Sigurjónsson kommer samtidigt slita hårt på mittfältet och är en duo som ska kunna diktera villkoren centralt.

I grunden är det två relativt jämna lag som ställs mot varandra denna fredag och hade matchen spelats i Montenegro hade det troligen varit helt jämna odds. På isländsk mark ska dock Breidablik gälla som tydliga favoriter och när tipparna ser ut att gå bort sig lite är tvåan ett utmärkt tecken. Jag väljer till och med att spika Breidablik.

Rivalmötet! - 3. Dundalk - Shamrock

Shamrock är inte omöjliga att rubba (till Topptipset)



Shamrock Rovers är Irlands mest framgångsrika klubb genom tiderna och är även regerande mästare på den gröna ön. Denna säsong har Rovers redan ett gap på sju poäng ner till tvåan Derry som besegrades med 1-0 i den senaste omgången. Rory Gaffney stod för matchens enda mål då och är tillsammans med Byrne, Burke och Kenny en garanti för att det kommer skapas chanser.

Aaron Greene, som har nätat fyra gånger på sina nio ligamatcher, har missat de två senaste matcherna men är på väg tillbaka och kan möjligen finnas med här. Trevor Clarke har dock opererats och saknas. Det gör troligen även Neil Farrugia som tvingades av planen mot Derry. Det finns ytterligare skavanker i truppen och i senaste bortamatchen tappade Shamrock 2-0 till 2-2 mot Bohemians.

Dundalk dominerade den irländska ligan i mitten av 2010-talet med fem titlar på sex år, men har inte vunnit serien sedan 2019. I fjol slutade de trea och troligen är det något liknande som värdarna får sikta på under hösten också. Dundalk har dock spelat in tio poäng på de fyra senaste omgångarna och stått för en del fina prestationer under den perioden.

The Lilywhites löste 1-1 mot svåra St. Patrick’s i den förra omgången trots underläge med 0-1 och en man mindre. Tulloch, som visades ut, är avstängd nu, men däremot verkar det som att Keith Ward och Alfie Lewis kan vara tillbaka. Viktigt för värdarna som annars brukar stå och falla med den magnifika anfallaren Patrick Hoban. Han har vräkt in mål i ligan sedan han kom till klubben 2018.

Shamrock har tre raka segrar mot Dundalk utan att släppa in mål, men jag tycker att Rovers spel har hackat något mot slutet. På Oriel Park ska Rovers inte vara riktigt så stora favoriter som de målas upp till och jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start.

Notabla avbräck

Rayhaan Rahim Amar Tulloch, Dundalk (oklart)

Cameron Elliott, Dundalk (vadskada)

Trevor Clarke, Shamrock (oklart)

Osäker till spel

Gary O’Neil, Shamrock (oklart)

Ronan Finn, Shamrock (oklart)

Neil Farrugia, Shamrock (oklart)

