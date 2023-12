Hett rivalmöte - fleråriga sviten kan brytas

Fredagens Topptips erbjuder plockgodis från bland annat The Championship, La Liga Bundesliga och Ligue 1. Kupongen går dessutom i mål med ett lag vars namn jag aldrig tröttnar på att säga. Partick Thistle! Smällkaramellen serveras från Turin där Juventus och Napoli brakar samman. Avanti!

Höjdaren! - 1. Juventus - Napoli

Hett rivalmöte i Turin - till Topptipset

Milan finns fortfarande med i diskussionen om Scudetton, men med fyra poäng upp till Juventus ser racet om ligatiteln ut att bli ett tvåhästars-race mellan Inter och “Den gamla damen”. Åtminstone så här långt. Napoli befinner sig inför helgen som tabellfemma där den svajiga inledningen under Rudi Garcia gjorde att de regerande mästarna hamnade på efterkälken.

Walter Mazzarri fick en flygande start på sitt nygamla jobb när Atalanta besegrades med 2-1, men därefter var 0-3 mot Inter inte mycket att hurra över. Napoli släppte till mängder av chanser och Mazzarri var av förklarliga skäl inte nöjd med sin defensiv efter toppmatchen. Den behöver onekligen skärpas till inför fredagens tungviktsmöte med Juventus.

Napoli har faktiskt inte förlorat en ligamatch mot Juve sedan 2021, men då ska det också nämnas att Gattuso basade över de ljusblå medan Andrea Pirlo styrde skutan för de svartvita. Sedan dess har det runnit mängder av vatten under broarna och för dagen anser jag att de hemmahörande är förtjänta av det knappa favoritskapet. Jag är dock inte beredd att köpa ettan till vilken procent som helst.

Juventus är experter på att plocka trepoängare även om spelet inte stämmer fullt ut, men under fredagen riskerar Bianconeri att bli straffade vid känsliga bolltapp. Firma Danilo/Alex Sandro har nyligen kommit tillbaka från skador och är duon inte helt fit kan det gå undan när spelare som Osimhen och Kvaratskhelia sätter fart på andra sidan. Även Politano ska nämnas som en möjlig matchvinnare för Napoli.

Juventus sätter i sin tur stort hopp till Chiesa och Vlahovic även om det var Rabiot som orkestrerade 2-1-segern senast mot Monza. Trion har de tydligaste spetsegenskaperna för “Den gamla damen” som sällan viker ner sig framför den egna publiken. Som tidigare nämnts kan jag dock inte ge värdarna fullt förtroende till kryddad procent. Jag helgarderar från start i en akt som lär avgöras via små marginaler.

Notabla avbräck

Nicoló Fagioli, Juventus (avstängd)

Paul Pogba, Juventus (avstängd)

Mattia De Sciglio, Juventus (knäskada)

Timothy Weah, Juventus (muskelskada)

Matheus Olivera, Napoli (knäskada)

Mário Rui, Napoli (ljumskskada)

Osäker till spel

Giovanni Di Lorenzo, Napoli (muskelskada)

Måstematchen! - 2. Coventry - Birmingham

Viktig drabbning i Midlands - till Topptipset

Ledningar i olika fotbollsklubbar står inte sällan för märkliga beslut. Titt som tätt väljs en annan riktning där det ofta blir uppenbart att gräset inte är grönare på andra sidan. Det har Birmingham fått erfara sedan de gjorde sig av med den underskattade John Eustace. Dennes tomrum fylldes av Wayne Rooney som fått en mardrömsstart i rikets näst största stad.

1-2-5 lyder facit sedan Manchester United-legenden tog över skutan och jag blir inte förvånad om Rooneys framtid hänger på en skör tråd. Birminghams prestationsnivå har tagit en kraftig negativ sväng under hösten som mycket väl kan fortsätta över vintern. Anderson, Hall och Roberts saknas alla inför den korta trippen till Coventry medan Laird är ett frågetecken efter sin befarade skada i matchen mot Rotherham.

Rent spelmässigt har Birmingham varit tillbakatryckta i nästan varje match under Rooney och farhågor finns för ett liknande scenario mot Coventry. Sett till underliggande statistik har The Sky Blues varit förtjänta av att sniffa på playoff-platserna istället för att harva på den undre halvan av The Championship. Mark Robins är en tränare jag håller väldigt högt och får 53-åringen bara fortsätta sitt hantverk är jag övertygad om att Coventry klättrar i tabellen.

Tappet av firma Gyökeres/Hamer har påverkat den ljusblå effektiviteten, men det finns trots allt potential i truppen. Godden, Wright, Ayari och O’Hare kan alla åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite i de främre leden. Kvartettens spetsegenskaper tycker jag inte motsvaras på andra sidan. Coventry har dessutom bara förlorat en enda hemmamatch sedan säsongen startade.

Samma visa råder för Birmingham vilket skvallrar om hur det har sett ut på resande fot. Med bara fyra inspelade poäng på nio försök är “Blånäsorna” ett av ligans absolut sämsta bortalag. Så länge insatsen är ansenlig från Coventry ser jag inte hur de ska förlora fredagens viktiga tillställning. Ettan är en potentiell spik men ser samtidigt ut att streckas väl hårt. Det rensande krysset är således inget dumt komplement.

Notabla avbräck

Kasey Palmer, Coventry (ljumskskada)

Keshi Anderson, Birmingham (muskelskada)

George Hall, Birmingham (muskelskada)

Tyler Roberts, Birmingham (vadskada)

Osäker till spel

Ethan Laird, Birmingham (ljumskskada)