Historisk match väntar Hamburg

Spiken - 2. Waasland Beveren - Standard Liége

Spelvärd tvåa i Beveren!

Den belgiska ligan, First Division A, rullade igång förra veckan. Waasland Beveren hämtade upp ett 0-2-underläge i säsongspremiären borta mot Zulte-Waregem, som sedermera slutade 2-2. Standard Liége tog i sin tur tre poäng i hemmapremiären mot Gent.

Standard Liége är en av de mest framgångsrika klubbarna i Belgien. Klubben har genom åren spelat in tio ligatitlar och slutat på en andraplats vid elva olika tillfällen. Förra säsongen slutade hemmalaget just på en andraplats, tre poäng bakom mästarlaget Club Brügge.

Under sommaren har anfallaren Orlando Sá återvänt till Belgien och Liége efter en kortare sejour i Kina. Den nu 30-årige portugisen har tidigare spelat i klubbar som Legia Warszawa, Fulham och Porto. Men förutom Sá finns gott om kvalitétsspelare i truppen. Bland annat Serie A-meriterade Paul-José M’Poku och den rumänske mittfältaren Razvan Marin som har ett par landskamper i bagaget. Men det största namnet i truppen är nog trots allt den mexikanska målvakten, Guillermo Ochoa.

Waasland Beveren slutade på en blek tolfteplats den förra säsongen, detta trots att den svenske anfallaren Isaac Kiese Thelin kom trea i skytteligan. Isaac har nu lämnat Beveren vilket såklart kommer att påverka i negativ bemärkelse. I fjol mötte laget från Beveren Standard Liége vid två olika tillfällen, där Kiese Thelin gjorde mål i båda fajterna.

Med en meriterad och väldigt stark trupp, som är så gott som helt intakt, ska Standard ha bra chans att dubbla poängskörden i den andra omgången. Waasland Beveren är långt ifrån något topplag och när tvåan streckas lågt känns gästerna som en av kupongens bättre spikar!

Missar matchen

Valtteri Moren, Waasland Beveren (okänt)

Osäker till spel

Tuur Dierckx, Waasland Beveren (korsbandsskada)

Gojko Cimirot, Standard Liége (lårskada)

Skrällen? - 3. Hamburg - Holstein Kiel

Skrälläge i Premiäromgången?

Efter 55 år har klockan stannat på Volksparkstadion. Fram till i höstas var Hamburg det enda laget som hade spelat samtliga säsonger i Bundesliga sedan starten 1963.

Den anrika klubben Hamburg har under de senaste säsongerna haft det kämpigt i Bundesliga, och i höst var det alltså dags att lämna det tyska finrummet. Under sommaren har HSV bland annat tappat André Hahn, brassen Walace, Bobby Wood och Alen Halilovic. Det känns även som en tidsfråga innan Albin Ekdal blir nästa man på tur att lämna Hamburg-båten. Pierre-Michel Lasogga som var utlånad till Leeds förra säsongen, och gjorde tio mål i The Championship den gångna säsongen, har dock återvänt till klubben.

Holstein Kiel som var nykomlingar i Zweite Bundesliga i fjol var en riktigt positiv överraskning i fjol. Laget från Kiel slutade på en tredjeplats i tabellen, vilket resulterade i en kvalplats mot Wolfsburg, där laget föll i ett dubbelmötet med sammanlagt 1-4.

Inför säsongen har Domenick Drexler lämnat klubben, som var en tydlig offensiv kraft i Zweite Bundesliga förra säsongen. Drexler har dock ersatts bra, med bland annat den offensiva mittfältaren Jae-Sung Lee, som startade samtliga matcher i Fotbolls-VM för Sydkorea. Dessutom finns fortfarande Kingsley Schindler kvar i laget, som gjorde tolv mål i ligaspelet förra säsongen.

All press ligger på Hamburg i hemmapremiären på Volksparkstadion. Holstein Kiel har gott om kavlité i sitt lag och har allt kunnande i truppen för att vara med och kriga om Bundesliga-platserna även den här säsongen. Ettan streckas hårt, därför går jag för en helgarderingen i Match 3 för att försöka hitta in en skräll på kupongen!

Missar matchen

