"Hit men inte längre för Häcken"

Det blir sydamerikansk prägel även på onsdagens Topptips. Den brasilianska andraligan, Brasileiro Série B, tar kupongen i mål och dessförinnan ska vi besöka kaffeodlarna i Colombia samt en kvartsfinal från Copa Argentina. Höjdpunkterna hittas däremot i damernas Champions League-kval. Let’s go!

Spiken! - 1. Häcken - Twente

Hit men inte längre, Häcken (till Topptipset)

Det var inte längesedan som ett svenskt fotbollslag reste till Enschede för att försöka ta sig in i en europeisk turnering. Hammarbys herrlag gick som bekant bet mot Twente över två möten. Under onsdagsaftonen är det dags för Häckens damlag att försöka bryta trenden när Twente välkomnas till västkusten. Getingarna tar sig an detta äventyr i egenskap av serieledare i Damallsvenskan, men mot slutet har det inte gått som en dans på rosor för Mak Linds gäng.

Efter uppehållet har bara en av fem seriematcher renderat i tre poäng och det mest oroande är Häckens offensiv. Bara två gjorda mål under samma period är något som Lind verkligen behöver åtgärda om de gulsvarta ska kunna mäta sig med Twente. Självförtroendet inför denna uppgift höll på att få sig en boost när Häcken ledde med 1-0 mot Vittsjö efter 90 minuter. I den 93:e minuten kunde dock småländskornas keeper, Burdett, ordna kvitteringen.

Rullgardinen drogs således ned och som en frukt av detta har Häcken bara en poäng ner till Hammarby och ytterligare en ner till Linköping. De psykiska förutsättningarna kunde med andra ord varit bättre inför onsdagen, men det går trots allt ingen nöd på svenskornas slagstyrka. Anvegård, Rubensson och Falk är alla klasspelare att luta sig mot och megatalangen Kafaji kan avgöra matcher på egen hand.

Lyckas Twente inte hålla den sistnämnda i schack är nederländskorna illa ut i sina bakre led. Med det sagt ser gästerna ut att slippa hålla koll på Larisey som brottas med en skada och Twente ska gälla som tydliga favoriter över två möten. Redan i Göteborg är favoritskapet befogat. Van Domselaar såldes inför säsongen till Aston Villa, men i hennes frånvaro har De Jong klivit in och agerat en säker sista utpost.

Dijkstra och Kaptein bildar sedan en svårforcerad ryggrad och längst fram är Jansen en rutinerad målskytt som kan såra Häcken på egen hand. Twente fick i fjol lämna över ligatiteln till Ajax, men dessförinnan hade gästerna tre raka ligaguld i ryggsäcken. Högstanivån är således skyhög och jag tror att de rödklädda tar tag i detta från start. Tvåan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser och är därför en vettig spik.

Osäker till spel

Clarissa Larisey, Häcken (fotskada)

Banken! - Real Madrid - Vålerenga

Envägstrafik i Spanien (till Topptipset)

Vålerenga är med och krigar om ligaguldet i Toppserien där töserna från Oslo bara har tre poäng upp till Rosenborg. Hungern efter den första ligatiteln sedan 2020 är stor och av lottningen i Champions League-kvalet att döma ser det inhemska ligaspelet ut att vara det primära fokusområdet denna säsong. Mimmi Löfwenius och hennes lagkamrater har nämligen lottats mot Real Madrid.

Vålerenga gynnas förvisso av att vara inne i säsongen medan Real Madrid bara hunnit med fyra ligamatcher, men det går samtidigt inte att komma ifrån kvalitetsskillnaden mellan dessa aktörer. Förutom Löfwenius har norskorna även spets i lirare som Tvedten och Sävik. Trion har tillsammans stått för 31(!) i det norska finrummet, men kvällens motståndare är av annan dignitet än det som erbjuds inom Norges gränser.

Real Madrid får klara sig utan skotska mittfältaren Caroline Weir – tidigare i Arsenal och Manchester City – som dras med en skada, men jag hävdar att de vitklädda ska kunna prestera på topp även utan hennes närvaro. Carmona, Bruun, Möller och Oroz är bara några av lirarna som kan luckra upp Vålerenga på egen hand och jag är dessutom spänd på att följa Caicedos framtid.

Den 18-årige colombianskan besitter alla nödvändiga förutsättningar för att kunna glänsa även på den största av scener. Real Madrid har inlett Liga F med fyra raka segrar med totalt 10-2 och var i fjol nära på att ta sig vidare från sin Champions League-grupp. Detta trots att den innehöll tungviktare som Chelsea och PSG. Vålerenga deltog i sin tur inte i gruppspelet och jag tror inte att norskorna lyckas ta sig dit den här säsongen heller.

Att börja på bortaplan brukar inte sällan innebära en fördel i de europeiska kvalen, men här lutar jag åt att uppförsbacken blir alldeles för brant inför returen i den norska huvudstaden. Real Madrid är på en annan nivå och även om det inte är jättelockande att spika av kupongens största favorit finns väldigt få, om ens några argument, att gardera ettan. Jag spikar spanjorskorna och letar skrällar på annat håll.

Notabla avbräck

Caroline Weir, Real Madrid (knäskada)

