"Högerfoten kan skapa lägen ur ingenting"

Speltips 1 - Slutplacering (vinnare): Belgien @ 21,00 - till Oddset

Jag har tidigare plockat Tyskland (6,50) som mitt huvudspel att vinna EM, men vad vore ett mästerskap utan en dark horse? Belgien har i många mästerskap benämnts som en av favoriterna eller en av utmanarna, men inför EM i Tyskland benämns “Die Roten Teufel” nästan inte alls. Jag tycker dock att Tedesco har något spännande på gång med de rödsvarta, inte minst på grund av spelstilen som tillkommit med den nya förbundskaptenen. Belgiens omställningsspel är sylvasst och jag räknar kallt med att Tedesco lotsar De Bruyne och company genom gruppen. I slutspelet kan sedan det mesta hända. 21,00 gånger på belgiskt EM-guld kittlar.

Spel: Slutplacering (vinnare): Belgien @ 21,00 - till Oddset

Speltips 2 - Antal gjorda mål i turneringen: Över 135,5 @ 1,75 - till Oddset

Sedan EM gick över till 24 deltagande länder – 2016 – har det gjorts 108 (EM 2016) respektive 142 (EM 2020) mål i de olika mästerskapen. Trenden över hela fotbollseuropa, både landslag och klubblag, är påtagande tydlig i offensiv bemärkelse då flera tränare är intresserade av att kunna styra matchbilder av egen maskin och jag tror inte att EM 2024 blir något undantag. Linan är satt på över eller under 135,5 mål och min uppfattning är att vi får se minst 136 mål i Tyskland. Överspelet liras till 1,75.

Spel: Antal gjorda mål i turneringen: Över 135,5 @ 1,75 - till Oddset

Speltips 3 - Lag som gör flest mål: Belgien vs. Portugal: Belgien @ 2,20 - till Oddset

Det råder inget tu tal om att Belgien och Portugal på förhand fått varsin ytterst gynnsam grupp i detta EM. Jag förväntar mig att båda länderna gör slarvsylta av Grupp E respektive Grupp F och tar sig vidare till slutspelet. Portugals offensiv är sylvass men jag vet inte om den ska rankas så pass mycket högre än Belgiens som oddsen vittnar om i denna H2H-duell. Belgien har alla förutsättningar att vräka in mål i EM och när vi ges 2,20 på att de rödsvarta gör fler mål än Portugal i turneringen väcks mitt intresse. Känslan är att oddset är lite för högt.

Spel: Lag som gör flest mål: Belgien vs. Portugal: Belgien @ 2,20

Speltips 4 - Bästa slutplacering: England vs. Frankrike: Frankrike @ 1,90 - till Oddset

När jag gick igenom gruppspelet rekades bland annat England att ta sig till final samt England att släppa in minst antal mål i turneringen. Sedan dess har Maguire skadat sig vilket är ett enormt avbräck för Gareth Southgates defensiv. Guéhi är en kapabel ersättare men jag vet i katten om England ska stå som favoriter i en H2H-duell mot Frankrike. Mina förväntningar på The Three Lions har sjunkit en grad och Frankrike ser i vanlig ordning ruskigt starka ut. 1,90 på att Les Bleus tar sig längre än britterna är intressant.

Spel: Bästa slutplacering: England vs. Frankrike: Frankrike @ 1,90

Speltips 5 - Antal gjorda mål av lag i turneringen: Kroatien: Under 5,5 @ 1,80 - till Oddset

Detta spelet rekades även i gruppspelet men jag drar mig inte för att återigen påminna om Kroatien. Zlatko Dalic mannar vaknar allt som oftast till liv när det vankas stora mästerskap, men att de schackrutiga bara ska gå in och lösa minst sex mål utan vidare tror jag är att gapa efter för mycket. Offensiven står fortfarande utan en högklassig nia och motståndet i Grupp B – Spanien, Italien och Albanien – talar knappast för att kroaterna radar upp målfyrverkerier. Under 5,5 kroatiska mål till 1,80 smakar riktigt bra.

Spel: Antal gjorda mål av lag i turneringen: Kroatien: Under 5,5 @ 1,80

Speltips 6 - Gör flest mål i turneringen för laget: Dominik Szoboszlai @ 4,00 - till Oddset

Fri roll, straffskytt, frisparksskytt och lagets stora stjärna. I EM-kvalet delade Szoboszlai och Varga på den interna skytteligatiteln i Ungern med vars fyra baljor, men när det drar ihop sig för EM tror jag att Szoboszlai hamnar överst på pallen. Varga kommer att jobba väldigt mycket felvänd när nivån på motståndet jackas upp och Szoboszlai har ett par fler egenskaper som kan leda till mål. Jag tycker att 4,00 gånger pengarna på att Liverpool-mittfältaren blir lagets bästa målskytt är värt en slant.

Spel: Gör flest mål i turneringen för laget: Dominik Szoboszlai @ 4,00

Speltips 7 - Turneringens unga spelare: Pedri @ 11,00 - till Oddset

Jag har tidigare rekat Jamal Musiala (8,00) som turneringens bästa unga spelare. Tyskland har alla förutsättningar att gå väldigt långt, men på vägen kan de bland annat ställas mot Spanien. Skulle det sluta i uttåg för Die Mannschaft tror jag istället att Pedri ligger bra till i samma kategori. Lamine Yamal ska också nämnas i sammanhanget, men jag tror att Pedri är mer given vad gäller speltid samtidigt som mittfältarens kvalitet är odiskutabel. Pedri kan ta matchbilder i nacken på egen hand och med skadorna ur vägen samt en fri roll tilldelad av förbundskapten de la Fuente lockar 11,00 på 21-åringen som EM:s bästa unga spelare.

Spel: Turneringens unga spelare: Pedri @ 11,00

Speltips 8 - Spelare i laget med flest målgivande passningar i turneringen: Ilkay Gündogan @ 6,50 - till Oddset

Jag är såld på Tyskland inför EM och tror att värdnationen går ett spännande mästerskap till mötes. Vad gäller de vitsvartas främsta framspelare i turneringen är det många om budet. Musiala, Wirtz och Sané handlas samtliga som större favoriter till den interna assistligan än Gündogan, något jag inte håller med om. Trions speltid är i min bok mer osäker än Gündogans som dessutom har en framskjuten position som borgar för att han kan vara med i protokollet. Kroos (7,00) är också intressant men spelar enligt mig lite för långt ner i banan för att nosa på toppen av assistligan. Gündogan klickas.

Spel: Spelare i laget med flest målgivande passningar i turneringen: Ilkay Gündogan @ 6,50

Speltips 9 - Spelare i laget med flest målgivande passningar i turneringen: Trent Alexander-Arnold @ 9,00 - till Oddset

Hur Gareth Southgate ställer upp sin backlinje återstår att se, men enligt mig och många andra borde Trent Alexander-Arnold vara given som högerback. Balansen med honom och Gomez som vänsterback (i Shaws frånvaro) blir den allra bästa och det är livsfarligt nästan varje gång som Alexander-Arnold beträder offensiv planhalva. Den känsliga högerfoten kan skapa lägen ur ingenting och får han bara tillräckligt mycket speltid tror jag att 9,00 gånger stålarna på honom som engelsk assistkung är ett kap.

Spel: Spelare i laget med flest målgivande passningar i turneringen: Trent Alexander-Arnold @ 9,00

Speltips 10 - Kvalificerar sig från gruppspelet: Slovakien: Ja @ 1,90 - till Oddset

Ett lag som växt på mig sedan gruppspelet gicks igenom är Slovakien. Francesco Calzona förfogar inte över någon dark horse, men i en grupp där ett offensivt tamt Ukraina samt ett svagt Rumänien återfinns bör slovakerna kunna göra bra ifrån sig. Defensiven är oerhört stabil och Slovakiens fysiska förmåga kan mycket väl betala sig på fasta situationer. Det lär bli tight om konfekten i Grupp E, men jag gillar 1,90 på att slovakerna tar sig vidare.

Spel: Kvalificerar sig från gruppspelet: Slovakien: Ja @ 1,90 - till Oddset