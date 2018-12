Höjdaren - favorit i fara

Höjdaren - 1. Atalanta - Napoli

Målrikt möte att vänta i Bergamo

Den 14:e omgången av Serie A tas till handlingarna på Atleti Azzurri d’Italia i Bergamo. Två av Italiens mest offensiva lag ställs där mot varandra. Räkna med en sevärd match där det inte skulle förvåna om publiken bjuds på ett antal mål.

Atalanta har annars varit en besvikelse så här långt. Flera onödiga poängtapp har kommit, bland annat senast då det blev förlust borta mot Empoli med 2-3. Trots det har formkurvan pekat uppåt den senaste tiden med fyra raka triumfer dessförinnan. Därför kan nu de blåsvarta ta sig upp på en sjätteplats vid tre poäng.

Här får Gian Piero Gasperini klara sig utan viktiga Josip Ilicic som visades ut senast. Där finns dock flera fullgoda ersättare. Bland annat har Emilliano Rigoni gjort det bra när han fått chansen och även kroaten Mario Pasalic är ett spännande namn. Bäst är dock bolltrollaren Alejandro “Papu” Gómez som styr detta Atalanta.

Han kan jämföras med Napolis Lorenzo Insigne som även kommer finnas med på Atleti Azzurri d’Italia under måndagen. Insigne och övriga spelare i Napoli har stått för en stark säsongsöppning där de kopplat greppet om andraplatsen bakom omöjliga Juventus och även skaffat sig ett bra läge att ta sig vidare i Champions League.

Carlo Ancelotti har byggt vidare på det Maurizio Sarri startade och med sin finurliga anfallsfotboll är de ljusblå alltid att räkna med. Atalanta är dock ett lag som inte passat napolitanarna speciellt bra. Sett till de fem senaste inbördes mötena är det faktiskt fördel för de blåsvarta med tre triumfer mot Napolis två.

Nu ställs de alltså mot varandra igen och detta känns betydligt mer öppet än vad streckningen antyder. Atalanta kan mycket väl lösa poäng inför hemmapubliken i Bergamo. Här håller jag Napoli som en favorit i fara och det är läge att gardera friskt. Samtliga tecken att föredra i denna förmodade målrika batalj.

Missar matchen

Josip Ilicic, Atalanta (avstängd)

Marco Varnier, Atalanta (korsbandsskada)

Vlad Chiriches, Napoli (korsbandsskada)

Osäker till spel

Rafael Toloi, Atalanta (höftskada)

Musa Barrow, Atalanta (ansiktsskada)

Simone Verdi, Napoli (vristskada)

Amin Younes, Napoli (vristskada)

Skrällen? - 4. West Bromwich - Brentford

Obegriplig streckning på The Hawthorns

Två lag som snackades upp i The Championship inför säsongen ställs mot varandra på The Hawthorns under måndagskvällen. Hittills är det dock bara West Bromwich som levt upp till förväntningarna och hänger på i det absoluta toppskiktet av tabellen.

Brentford har haft det betydligt tyngre, särskilt sedan tränaren Dean Smiths kontroversiella övergång till Aston Villa för knappt två månader sedan. Då låg The Bees med strax bakom playoff-platserna, men sedan dess har Londonlaget gått kräftgång. Dansken Thomas Frank har sex förluster på sju matcher som ansvarig för Brentford vilket är anmärkningsvärt.

Kunnandet är dock högt hos de rödvitrandiga. Den 22-årige anfallaren Neal Maupay har fått sitt stora genombrott och varit magisk under hösten. Fransmannen har hittills stått för 13 mål och sex assist på 17 matcher. Med det ligger han tvåa i skytteligan och etta i assistligan.

Även hans anfallspartner Ollie Watkins har gjort det skapligt men i övrigt har flera spelare underpresterat. Henrik Dalsgaard, Chris Mepham och Sergi Canos är tre nyckelfigurer som kan betydligt bättre.

Precis som hos Brentford är det de offensiva spelarna som imponerat hos West Bromwich. The Baggies, som degraderades från Premier League i fjol, har visat upp hela seriens bästa anfallsspel. Med 41 mål på 19 matcher är de blåvita klart bäst i The Championship. Anfallsduon Jay Rodriguez och Dwight Gayle har stått för nio mål vardera, medan talangen Harvey Barnes mäktat med sju fullträffar.

Bakåt ser det dock inte alls lika bra ut för erkänt försvarsstarka West Brom. 27 insläppta mål hittills är anmärkningsvärt och klart flest av topplagen. Sam Johnstone har endast hållit nollan vid ett tillfälle under säsongen och det är normalt inga goda signaler om det ska kunna räcka hela vägen till uppflyttning.

På pappret ser hemmalaget något bättre ut, men samtidigt är Brentford inte oävet och med gästernas offensiva hot ska de kunna skörda triumfer på The Hawthorns. Att ettan streckas till cirka 75 procent är helt galet, vilket gör att det är garderingstvång. Här är det inget att tänka på - samtliga tecken omgående!

Osäker till spel

Bakary Sako, West Bromwich (smäll mot huvud)

Kyle Bartley, West Bromwich (knäskada)