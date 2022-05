"Hopp om skräll - avancemang dock uteslutet"

Under tisdagen ska Liverpool säkra finalplatsen i Champions League. Visst kommer de stöta på tuffare motstånd i Spanien än vad de gjorde för en vecka sedan, men avancera bör Klopps mannar göra. Den matchen inleder tisdagens Topptips som också innehåller kvalmatcher från Skottland, gruppspelsfajter från Copa Libertadores och ligakamper från Superettan och The Championship. Mycket nöje!

Returen! - 1. Villarreal - Liverpool Liverpool streckas väl högt Unai Emery kom till Anfield Road förra veckan med en enda tanke i huvudet. Försök håll nollan! Det gick i den första halvleken, men i den andra akten föll de gulkläddas försvarsmur ihop som en hög paella och ubåtarna fick åka hem med 0-2 i baken. Det finns inte så mycket att säga om det resultatet, Villarreal hade faktiskt bara 0,05 i expected goals sett över hela matchen. Det är en extremt låg siffra. Nu måste spanjorerna kliva fram på ett helt annat sätt om det ska bli nerv i detta dubbelmöte och på hemmaplan är de svåra att rå på. Här har Emerys rövargäng besegrat Bayern München för inte så länge sedan och de kommer ha ett mäktigt publikstöd i ryggen. Dessutom bör spelarna vara hyfsat utvilade då Emery valde att rotera friskt i sin startelva i helgens ligamatch mot Alavés som slutade med en 1-2-förlust. Gerard Moreno, som saknades förra veckan, är dock fortsatt tveksam till spel på grund av sin skada. Liverpool roterade också på några positioner när de slog tillbaka Newcastle med 1-0 i lördags. Bland annat fick Salah, Alexander-Arnold, Fabinho och Thiago alla ta plats på bänken. En kvartett som tveklöst kommer kliva in från start igen. Thiago förtjänar ett extra omnämnande, efter en småtrög start på sin sejour i Liverpool har han klivit fram stort och tagit en given plats på mittfältet. Brassens mjuka fötter är nu ett av lagets starkaste anfallsvapen. Thiago får också den offensiva frihet han behöver med slitvargarna Fabinho och Henderson bredvid sig på det centrala mittfältet. Längre fram i banan lär Salah, Mané och Díaz starta och det är en trio med mycket speed. Förr eller senare måste Villarreal börja öppna sig för att hitta chanser framåt och då kommer den trion få fina ytor att ställa om på. Ytor som de brukar utnyttja med kirurgisk precision. Liverpool har varit en maskin de senaste månaderna och var fullständigt överlägsna när lagen möttes förra veckan. Här finns det också möjlighet att vi får se en matchbild som kommer gynna britterna. Samtidigt behöver The Reds inte vinna matchen, de tar sig trots allt vidare även vid uddamålsförluster, och jag är allergisk mot att spika överstreckade favoriter som inte behöver gå för seger. Jag plockar därför med alla tecken i hopp om att Villarreal kan skrälla ännu en gång, även om jag ser det som mer eller mindre uteslutet att det räcker till avancemang. Osäker till spel Gerard Moreno, Villarreal (knäseneskada)

Alberto Moreno, Villarreal (knäseneskada)

Yeremy Pino, Villarreal (muskelskada)

Francis Coquelin, Villarreal (oklart)

Raúl Albiol, Villarreal (oklart)

Roberto Firmino, Liverpool (fotskada)

Divock Origi, Liverpool (sjuk)

Höjdaren! - 3. Bournemouth - Nottingham En Premier League-plats på spel Det kan såklart tyckas märkligt att utnämna en annan match som höjdaren när det ska spelas en semifinal i Champions League, men då jag ser det dubbelmötet som mer eller mindre avgjort är jag faktiskt mer sugen på mötet på Vitality Stadium. Där står det nämligen en Premier League-plats på spel. Bournemouth ligger för tillfället tvåa i tabellen och säkrar uppflyttning vid seger, medan Nottingham, som befinner sig tre pinnar bakom, kliver förbi om de skulle segra. Vilket drama! Bournemouth har tappat en del poäng under våren och har bara två segrar på sina sju senaste, men stod för en fin insats i helgens bortamatch mot Blackburn. 3-0 slutade den fajten efter att Philip Billing legat bakom allt med sitt mål och sina dubbla assist. Solanke var dessutom ständigt på språng på topp och belönades med ett mål medan Cook och Lerma var precis så trygga centralt som de behöver vara. Harmonin ser ut att vara tillbaka på sydkusten. Harmoniskt är det minst sagt även i Nottingham som har gått som tåget de senaste månaderna. Förutom sitt fantastiska äventyr i FA-cupen, där lag som Leicester och Arsenal slogs ut, har de vunnit nio av sina tio senaste ligamatcher. Mot Swansea för några dagar sedan hade de rödklädda bara 1-1 i paus, men den som trodde vi skulle få se nerver misstog sig gruvligt. I den andra akten stormade Forest ut och körde över walesarna. 5-1 slutade den slakten så småningom. Sam Surridge, med ett förflutet i Bournemouth, stod för tre mål i den tillställningen och har därmed hittat nätet fem gånger på de fyra senaste omgångarna. Ihop med Johnson och Zinckernagel bildar han en sylvass offensiv trio som kommer skapa chanser även på Bournemouth. Nottinghams wingbacks Colback och Spence förtjänar också ett omnämnande där den sistnämnde ryktas till några av landets största klubbar efter sin magnifika säsong. Bournemouth har bara förlorat tre av 21 hemmamatcher under säsongen och då denna avgörande batalj spelas på Vitality Stadium är det vänstersidan som jag tittar åt först. Jag vågar dock inte gå emot ett så formstarkt Nottingham och på större system är det därför helgarderingen som plockas fram ur verktygslådan. Missar matchen David Brooks, Bournemouth (cancer)

Lewis Grabban, Nottingham (knäseneskada)

Keinan Davis, Nottingham (knäseneskada) Osäker till spel Leif Davis, Bournemouth (höftskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäseneskada)

Jordan Zemura, Bournemouth (knäseneskada)

Morgan Rogers, Bournemouth (benskada)

Todd Cantwell, Bournemouth (mjukdelsskada)

Max Lowe, Nottingham (ljumskskada)