I Isaks frånvaro - riskerar cupttåg

Det är turneringarnas afton på Topptipset där vi ska titta till så vitt skilda tävlingar som Ligacupen från både England och Portugal, EFL Trophy samt Cofidis Cup från Belgien. Dessa fajter kompletteras med ligamatcher från skotska Premiership och engelska League Two. Det är inget att tveka på, vi drar igång kalaset omgående.

Överstreckningen! - 1. Newcastle - Bournemouth

Newcastle är ingen säker vinnare

Newcastle har en trupp med klass på alla positioner och har gjort en mycket bra höst som fört upp Skatorna på Champions League-plats i Premier League-tabellen. Det är inget som har gått tipparna förbi. Det är dock ett hemmalag som riskerar att stå utan ett antal viktiga pjäser. Alexander Isak lär inte delta då han fortfarande har problem med en krånglande vad och Bruno Guimaraes samt Callum Wilson tog sig till kvartsfinal i VM i Qatar och vilades i träningsmatchen mot Rayo Vallecano.

Den sistnämnde kom tillbaka från Mellanöstern med en liten känning och där tar Eddie Howe troligen inte några chanser även om både Howe själv och Wilson har ett förflutet i Bournemouth och säkerligen vill visa vad de går för. I övrigt fick Joelinton problem med ett lår under uppehållet och ser inte ut att kunna delta under tisdagen. Trots alla möjliga avbräck kan ändå värdarna mönstra en stark elva där vi bland annat kommer få se namn som Trippier, Saint-Maximin och Almirón.

Bournemouth hade bara Mepham och Moore borta under VM då den duon lirade med sitt Wales som slogs ut i gruppspelet. De rödsvarta har således kunnat träna på bra och har de flesta av sina viktiga kuggar med till denna match. Det är i stort sett endast Kelly, Brooks och målvakten Neto som inte ser ut att kunna delta. Bournemouth kommer in till denna match med en skön känsla efter att ha besegrat Everton två gånger om (Ligacupen och Premier League) med totalt 7-1 strax innan uppehållet.

I den avslutande fajten mot The Toffees var Mepham avstängd och han lär kliva in från start nu tillsammans med Marcos Senesi. På mittfältet kommer som vanligt den hårt arbetande duon Billing och Lerma spela en nyckelroll och de kommer se till att Newcastles mer spelskickliga herrar inte får en lugn stund. Framåt får vi troligen se Kieffer Moore och Dominic Solanke och det får sägas vara en ganska spännande duo.

Newcastle är såklart ett starkare lag än Bournemouth i grunden, men Ligacupen är notoriskt svårtippad då det är svårt att sia om hur hårt lagen tar på uppgiften. Det är tveklöst så att mellandagarnas omstart av ligaspelet är av högsta prioritet och det kommer inte chansas med småskadade spelare. Bournemouth var här tidigare i höst och löste faktiskt poäng i ligan då. Gänget från sydkusten ska inte räknas bort nu heller och när ettan ser ut att streckas hårt behövs alla tecken plockas med.

Missar matchen

Joelinton, Newcastle (lårskada)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Alexander Isak, Newcastle (vadskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (vristskada)

Neto, Bournemouth (knäseneskada)

Osäker till spel

Fabian Schär, Newcastle (sjuk)

Callum Wilson, Newcastle (mjukdelsskada)

Bruno Guimaraes, Newcastle (sliten)

David Brooks, Bournemouth (ej i matchform)

Toppmötet! - 4. Aberdeen - Rangers

Knapp fördel Rangers på Pittodrie Stadium

Rangers startade om den skotska högstaligan genom att besegra Hibernian med 3-2, men det var sannerligen en vinst som satt långt inne. I paus låg Glasgow-klubben under med 1-2, men lyckades vända på steken till 3-2 under den andra akten efter en fin insats av framför allt Malik Tillman. Den 20-årige amerikanen, som är på lån från Bayern München, noterades för två assist och är en riktigt fin spelare.

Tre poäng således för den nye tränaren Michael Beale i hans första match som ansvarig för klubben. Detta trots att han saknade en hel mängd spelare. Offensivt fick han klara sig utan målkungen Antonio Colak som har problem med en vad och i hans frånvaro klev Alfredo Morelos fram med en balja. Bakåt har Rangers enorma problem då Helander, Goldson och Souttar alla saknades mot Hibs vilket gjorde att mittfältaren Lundstram fick kliva ner som mittback tillsammans med Sands. En tänkbar lösning nu också.

Aberdeen har vunnit sex av sina åtta hemmamatcher under hösten och ligger trea i den skotska ligan. En av förlusterna på det egna gräset kom i lördags mot Rangers ärkerival Celtic och det var verkligen inget klart nederlag. Aberdeen var satta under enormt hård press under 90 minuter och hade faktiskt mindre än 20 procent av bollinnehavet. Ändå stod de emot anstormningen och matchen såg ut att sluta mållöst. En balja av McGregor i den 87:e minuten sköt dock hem alla tre poängen till Celtic.

Det är ingen enkel återstart Aberdeen har haft för direkt efter Celtic väntar nu alltså Rangers. Det krävs samma fokus i försvarsspelet som senast, men värdarna skulle må bra av att ha lite mer boll själva i denna match. I nordmakedonen Miovski finns det en lirare som vet vart målet är beläget. Han har har noterats för elva fullträffar under säsongen och delar därmed ledningen i skytteligan med bland annat Colak.

Aberdeen har klarat sig ganska bra när Rangers har varit på besök de senaste åren. Endast två av de fem senaste inbördes mötena på Pittodrie Stadium har slutat med bortaseger. Samtidigt får gästerna två dagars längre vila till denna match och det är något som kan fälla avgörandet. Jag landar till sist i att tvåan är trolig trots allt, men på större system bör krysset hängas på som en extra livrem.

Missar matchen

Ridvan Yilmaz, Rangers (knäseneskada)

Kemar Roofe, Rangers (vadskada)

John Souttar, Rangers (oklart)

Tom Lawrence, Rangers (knäskada)

Filip Helander, Rangers (fotskada)

Ianis Hagi, Rangers (knäskada)

Nnamdi Oborforth, Rangers (hjärtproblem)

Osäker till spel

Antonio Colak, Rangers (vadskada)

Connor Goldson, Rangers (lårskada)