IFK Göteborg tappar poäng igen

1. Att tänka på

Mötet mellan Nordsjälland och FC Köpenhamn är direkt avgörande om att ta en Europa League-plats. FCK måste vinna för att snuva Nordsjälland på platsen.

Zlatans LA Galaxy har fyra raka förluster bakom sig inför mötet mot Montreal Impact.

Match 8; Holstein Kiel - Wolfsburg är returmötet i kvalet till Bundesliga. Inför returen är det fördel Wolfsburg som vann hemma på Volkswagen Arena med 3-1.

2. Spikförslag

FC Köpenhamn - FCK har representerat den danska Superligaen i Europa samtliga säsonger sedan 2001. Nu riskerar huvudstadslaget att missa spel i de globala turneringarna till hösten. Blir det inte vinst mot Nordsjälland i den sista omgången blir nämligen så fallet. FCK ska dock ses med god chans till tre poäng på Right to Dream Park. Det vita bortalaget är klassen bättre och kan inte annat än vara motiverade för uppgiften. Finns tvåan till under 40 procent är det en strålande värdespik!

3. Avstängningar på tipset

Robert Gojani (Elfsborg)

Sivert Heltne Nilsen (Brann)

Mathias Normann (Molde)

Daniel Lovitz (Montreal Impact)