Inför ödesmatchen - nytt poängtapp (?)

Att tänka på

Kupongen innehåller 250.000 i extrapengar.

Freiburg har kapacitet för att klara åtminstone en poäng mot ett övervärderat Bayern München.

Almería har tre raka utan förlust och jag spår en passande matchbild i bottenmötet med Celta Vigo. X2 missas inte.

Albacete har vaknat till liv och presterar numera i enlighet med sina underliggande siffror. Sporting Gijón är en favorit i fara.

Spikförslag

West Bromwich - West Bromwich gnuggar på med Carlos Corberáns starka organisation som ibland får mig att tänka på Mikel Artetas dito i Arsenal. Inga jämförelser i övrigt. Hemma på The Hawthorns är de blåvita snuskigt starka vilket raden 11-3-3 på 17 hemmamatcher vittnar om. Inför mötet med Coventry stör ett par offensiv avbräck, men när spelare som Wallace, Swift, Weimann och Johnston finns tillgängliga tror jag ändå att The Baggies drar den längsta stickan. Coventry gick på en blytung mina senast mot Preston där 0-3 försvårade chansen till en playoff-plats. Jag är trots det full av beundran för Mark Robins jobb med en på pappret begränsad spelartrupp, men i Birmingham bör gästerna få svårt att komma till. Viktiga Sheaf ser fortfarande ut att saknas och till vettig procent kittlar ettan hela vägen in i nervsystemet. West Bromwich spikas.

Avstängningar på tipset

Luka Jovic (Milan)

Denis Zakaria (Monaco)

Matthijs de Ligt (Bayern München)

Iago Aspas (Celta Vigo)

Guima (Chaves)

Lander Olaetxea (Albacete)