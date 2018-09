Ingen bortavinst sedan maj

Finska Veikkausliiga har letat sig in på torsdagens kupong med fem matcher. Där trummar HJK Helsingfors på mot ännu en titel. Mest spännande på förhand är dock toppmötet mellan Ilves och Honka i Tammerfors. Raden sluts upp med tre matcher från Copa del Rey där hemmalagen går in som favoriter. Dags att jobba in 8 rätt!