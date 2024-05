"Inget flyt längre - Spurs förlorar mot City"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Manchester City

City ångar på - till Topptipset

Manchester City har under våren växlat upp i Premier League. Att påstå att det var spel mot ett mål när The Citizens tog sig an Fulham på Craven Cottage var en underdrift och jag har sällan skådat mer bekväma 4-0-segrar än den som Pep Guardiola och company lämnade London med. Haaland och De Bruyne lämnade planen mållösa men det spelade ingen större roll när Foden och framför allt Gvardiol glänste i offensiven.

Den sistnämndas 1-0-mål var ett som jag hade kunnat tänka mig att argumentera för som säsongens mål och kroaten hann även med att raka in ett inlägg innan han gentlemannamässigt tackade nej till en straff som hade givit honom möjligheten att göra hattrick. Istället förvaltade Álvarez elvametaren på bästa sätt och såg till att City alltjämt har ligatiteln i egna händer.

Arsenal tog tillfälligt tillbaka förstaplatsen när de i söndags slog Manchester United med 1-0, men på något konstigt sätt känns det inte riktigt spännande i den yttersta toppstriden. Arsenal har slagit klubbrekord för antal segrar (27) på en säsong, men när rivalen från Eastlands prenumererar på vinster blir det trots allt väldigt svårt att räcka hela vägen in över mållinjen.

City har förvisso en på pappret jobbig bortamatch kvar i form av Tottenham, men jag har svårt att se Spurs göra ansenligt motstånd över 90 minuter. Efter fyra raka förluster bröt Spurs den negativa trenden när Burnley besegrades med 2-1 i lördags, men det är uppenbart att de liljevita inte agerar med samma pondus som tidigare. Detta trots att en Champions League-plats står på spel.

Nämnas bör att dessa rader skrivs innan Aston Villas möte med Liverpool under måndagsaftonen. Resultatet på Villa Park kan få Spurs motivation att skjuta i höjden, men jag tror samtidigt att detta är Citys fight att kontrollera från start till mål. De ljusblå har haft problem med Tottenham i modern nutid, men all form av statistik, vanlig som underliggande, skvallrar om att Spurs haft en kopiös mängd flyt mot de regerande mästarna. Här tar City sin revansch – spikad tvåa.

Notabla avbräck

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Yves Bissouma, Tottenham (knäskada)

Timo Werner, Tottenham (knäseneskada)

Ben Davies, Tottenham (vadskada)

Destiny Udogie, Tottenham (lårskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Nathan Aké, Manchester City (fotskada)

Jack Grealish, Manchester City (sjukdom)

Draget! - 2. Girona - Villarreal

Girona övervärderas - till Topptipset

Flera lag har stuckit ut med utmärkande säsonger ute på kontinenten. Bayer Leverkusen och Stuttgart är två exempel i Bundesliga medan Brest har skördat stora framgångar i Ligue 1. Ett annat herrskap som överraskat stort är onekligen Girona. Katalanerna slutade i fjol på en ganska intetsägande tiondeplats, men i år har verkligen vänts upp och ner för Míchel och dennes adepter.

48-åringen har tagit La Liga med storm och faktum är att Girona står med reell chans att titulera sig som Kataloniens bästa lag när säsongen går i mål. Rivalen från samma region, Barcelona, flåsar de rödvita i nacken med en match mindre spelad, men tappar Blaugrana poäng i någon av sina avslutande matcher samtidigt som Girona går rent blir en sensationell andraplats värdarnas att fira.

Den frejdiga fotbollen som Míchel förespråkar har skördat många offer och Girona ska känna sig missnöjda som inte lämnade fighten mot Alavés (2-2) med samtliga poäng i den senaste omgången. Baskerna kvitterade i den 99:e(!) minuten och såg därmed till att Girona inte har andraplatsen i egna händer. Med det sagt blir jag inte förvånad om de hemmahörande studsar tillbaka med en stark insats denna afton.

Villarreal kommer på besök till Estadi Montilivi – som för övrigt blev godkänd för Champions League-spel till hösten – och det är ett motstånd som Girona ska klara av att hantera. Särskilt med hänsyn till rådande förutsättningar. Värdarna saknar förvisso Martínez som är avstängd, men för Villarreals del är det värre med truppläget. Pino är långtidsskadad samtidigt som Pedraza, Foyth och Gerard Moreno är tveksamma till spel.

Skulle den sistnämnda trion inte finnas med blir det tufft emot för Villarreal, men jag är samtidigt inte beredd att backa ettan till vilken procent som helst. När Manchester City har spikats behöver skrällar jagas på annat håll och när ettan snuddar vid 70 procent är det dags att dra öronen åt sig i Katalonien. Sörloth är en spelare som kan sänka Girona på egen hand och här väljer jag att jaga de större pengarna. Alla tecken och skrälljobb!

Notabla avbräck

Arnau Martínez, Girona (avstängd)

Borja García, Girona (muskelskada)

Jhon Solís, Girona (muskelskada)

Yeremy Pino, Villarreal (knäskada)

Denis Suárez, Villarreal (muskelskada)

Osäker till spel

Cristhian Stuani, Girona (muskelskada)

Juan Foyth, Villarreal (axelskada)

Alberto Moreno, Villarreal (smäll)

Gerard Moreno, Villarreal (smäll)

Alfonso Pedraza, Villarreal (smäll)