"Isak hålls i schack - tung förlust i stormötet"

Höjdaren! - 1. Chelsea - Newcastle

Jag lutar åt vänster i London - till Topptipset

De två så här långt största besvikelserna i Premier League drabbar samman denna måndagsafton. Efter Chelseas iögonfallande sommarfönster viskade Mauricio Pochettino om att strid om ligatiteln var den enda rimliga målsättningen medan Eddie Howe och dennes Newcastle öppet pratade om att fjolårets topp 4-placering åtminstone skulle upprepas anno 2023/24.

Ingen av tränarna har levererat som önskat och det ryktas dessutom om att bägge lagen behöver sälja för stora summor under sommaren för att möta kraven för Financial Fair Play. Det är givetvis långt ifrån optimalt och jag blir inte förvånad om Pochettino och Howe får söka sig till nya jaktmarker när säsongen går i mål. En gemensam faktor för båda lagen är att skadorna haglat sedan start och jag tycker inte att det är någon slump.

Både Chelsea och Newcastle är lag som vill tvinga fram misstag från sina motståndare för att sedan slå om via omställningar. Stundtals fungerar det hur bra som helst, men det är också uppenbart att man behöver vara väldigt bra med bollen i sin ägo om det är toppstrid i Premier League som är målsättningen. Samtliga herrskap inom topp 5 kan bryta ned ett lågt stående försvar på egen hand medan dessa kompanier har svårare i spelförande kostym.

Det finns således en överhängande risk att detta mynnar ut i antingen ett ställningskrig mellan oförmögna offensiver eller ett målfyrverkeri mellan undermåliga defensiver. Jag lutar mest åt det sistnämnda. Sedan Newcastle fick Joelinton skadad har Eddie Howe försökt att reparera detta med att låta hela laget pressa högre upp i banan, något som slutat i total tragedi.

Under vintern har The Magpies gått från en stabil defensiv till en av ligans allra sämsta och jag tror att gästerna blir sårade även på Stamford Bridge. Jackson, Fernández och framför allt Palmer besitter egenskaper som ska kunna riva upp “Skatornas” bakre led i London. Firma Isak/Gordon kan i sin tur hota Chelsea via kontringar, men hålls duon i schack är mycket vunnet för de hemmahörande. Jag gillar ettan mest och upp till 50 procent är saken klar. Spiketta!

Notabla avbräck

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Levi Colwill, Chelsea (tåskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (muskelskada)

Benoit Badiashile, Chelsea (muskelskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Lewis Hall, Newcastle (utlånad från Chelsea)

Kieran Trippier, Newcastle (vadskada)

Callum Wilson, Newcastle (senskada)

Joelinton, Newcastle (lårskada)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Osäker till spel

Carney Chukwuemeka, Chelsea (ankelskada)

Conor Gallagher, Chelsea (sjukdom)

Skrällen! - 2. Lazio - Udinese

Lazio övervärderas grovt - till Topptipset

Lazio är väldigt illa ute i kampen om Europaplatserna i Serie A. Inför måndagens möte med Udinese har “Örnarna” åtta poäng upp till Atalanta som innehar sjätteplatsen i det italienska finrummet. Omöjligt att äta ikapp är avståndet inte, men när dessutom Fiorentina och Napoli ska passeras däremellan finns det fog för panik i Maurizio Sarris inte helt harmoniska lagbygge.

Sedan 1-0-segern hemma mot Bayern München har trenden nämligen varit väldigt avvikande för huvudstadslaget. Tre förluster på de fyra senaste i Serie A borde varit fyra raka då 2-0 mot Torino inte alls motsvarade matchbilden. Inför den gångna veckans retur mot Bayern München fanns en möjlighet att släppa mörkret i ligaspelet och istället repa mod i Champions League, men det ville sig inte i Tyskland.

Bayern körde över Lazio med 3-0 och sanningen att säga kunde siffrorna blivit ännu större. Sarri och company hade inte en suck på Allianz Arena och jag tror att det dröjer ett bra tag innan de ljusblå återfinns i Champions League-sammanhang igen. En annan grej som är värd att ha i beaktande är Lazios uppförande i 0-1-förlusten mot Milan.

Insatsen som sådan var inte så pjåkig, men romarna tappade onekligen konceptet när de ådrog sig tre utvisningar i slutskedet. Guendouzi, Pellegrini och Marusic saknas alla mot Udinese medan Rovella och Patric dras med skador. Då ska ettan inte målas upp över 65 procent. Udinese förtjänar större respekt än så även om “Zebrorna” saknar firma Walace/Ebosele på grund av avstängningar.

De svartvita flirtar med bottenstriden efter bara tre segrar på 27 försök, men å andra sidan är 15 oavgjorda matcher ett kvitto på att gästerna inte skojas bort hur som helst. Lazio har exempelvis elva nederlag på kontot och lyckas de tillresta med sin matchplan tror jag att de kan göra måndagens kombattanters lidande ännu värre. Spelvärda X2 går först i min bok. Alla tecken först på större system.

Notabla avbräck

Matteo Guendouzi, Lazio (avstängd)

Luca Pellegrini, Lazio (avstängd)

Adam Marusic, Lazio (avstängd)

Nicoló Rovella, Lazio (ljumskskada)

Patric, Lazio (ankelskada)

Walace, Udinese (avstängd)

Festy Ebosele, Udinese (avstängd)

Enzo Ebosse, Udinese (knäskada)

Gerard Deulofeu, Udinese (knäskada)

Osäker till spel

Vivaldo, Udinese (lårskada)

Jaka Bijol, Udinese (ankelskada)