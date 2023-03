Isaks manskap går mot andra raka

Spiken! - 1. Nottingham - Newcastle

Newcastle tar andra raka segern (till Topptipset)

Alexander Isak fick äntligen chansen från start hemma mot Wolverhampton förra helgen. Då drog den svenske anfallaren i djupled gång efter annan och visade hur farlig han är när han får upp farten. Isak kryddade sin insats med ett fint mål och lär vara given på topp igen. Callum Wilson får svårt att få tillbaka sin plats som striker. En annan spelare med en poäng att bevisa mot Wolves var Miguel Almirón.

Yttern från Paraguay var magnifik under hösten, men har visat ganska svag form mot slutet och var petad mot Wolverhampton. Han fick dock hoppa in och var spelaren som satte dit det avgörande 2-1. Att målet gick in via en försvarare spelade mindre roll och kan Almirón få upp självförtroendet igen är mycket vunnet. Skadeläget ser bra ut för gästerna och då spelar det mindre roll att Joelinton är avstängd. Alternativ finns.

Nottingham har bara en seger på sina nio senaste i alla tävlingar, men till deras försvar ska det sägas att Forest har haft ett väldigt tufft spelschema. Närmast kommer de från 1-3 borta mot Tottenham och det var en betydligt jämnare kamp än vad siffrorna antyder. Joe Worrall stod för målet framåt, men visade samtidigt att han inte är tillräckligt bra för att spela i Premier League.

Det var Worrall som mycket onödigt orsakade straffen som innebar 2-0 och som i stort sett avgjorde det mötet. Cooper har dock inte speciellt många alternativ i försvaret och skadelistan är lika lång som telefonboken. Nu får dessutom både Chris Wood och Brennan Johnson kasta in handduken vilket även försvagar anfallet. Mittfältet är däremot helt okej och det blir intressant att se Jonjo Shelvey tampas med sina gamla lagkompisar.

Newcastle vann hemmamötet mellan lagen med 2-0 och spelare för spelare är de ett betydligt bättre lag. Vinsten senast över Wolves var precis vad som behövdes för att de svartvita ska kunna kickstarta igång sin säsong igen och det finns Champions League inom räckhåll. Här sätter de press på fyran Tottenham med en stabil vinst. Tvåan spikas.

Missar matchen

Brennan Johnson, Nottingham (muskelskada)

Chris Wood, Nottingham (knäseneskada)

Wayne Hennessey, Nottingham (mjukdelsskada)

Dean Henderson, Nottingham (muskelskada)

Taiwo Awoniyi, Nottingham (ljumskskada)

Giulian Biancone, Nottingham (knäskada)

Joelinton, Newcastle (avstängd)

Anthony Gordon, Newcastle (vristskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Scott McKenna, Nottingham (knäseneskada)

Willy Boly, Nottingham (knäseneskada)

Cheikhou Kouyaté, Nottingham (knäseneskada)

Omar Richards, Nottingham (benskada)

Ryan Fraser, Newcastle (oklart)

Skrällchansen! - 2. Atalanta - Empoli

Formsvagt Atalanta överskattas (till Topptipset)

Atalanta har bara löst en poäng på de fyra senaste omgångarna och helt plötsligt har de bara fyra pinnar ner till jagande Juventus trots att Turin-klubben åkt på 15 minuspoäng. Gasperinis gäng får svårt att nå Champions League-platserna och nu gäller det istället att slå vakt om den Europaplats som de blåsvarta innehar. Bergamo-klubben får dock ingen enkel resa under fredagen.

Tre raka omgångar har spelats utan ett enda mål framåt och det går inte bara att skylla på ett tufft spelschema. Duván Zapata har bara gjort ett enda ligamål på hela säsongen och letar efter formen. Även Höjlund har det tufft just nu och det känns som att Atalanta skulle må bra av att plocka in Lookman och Boga från start. Innermittfältet ser dessutom svagt ut när Hateboer och Koopmeiners finns på skadelistan.

Empoli får vara nöjda med att ha gjort en bra säsong så långt och att de har en bra bit ner till nedflyttningsstrecket. Formen har nämligen inte varit den bästa de senaste veckorna. Tre raka förluster och ingen seger sedan januari är en oroväckande statistik. Samtidigt var de väl så bra som Udinese i 0-1-förlusten senast och läget i truppen är fint. Egentligen är det bara Cambiaghi och Destro som saknas.

Caputo är given på topp och i sina bästa stunder är det en målskytt av rang. Han får också god hjälp av Satriano medan mittfältet med Akpa Akpro, Marin, Bandinelli och Baldanzi håller helt okej klass. De kan absolut mäta sig med sina kombattanter denna fredag. Bakåt får Ismajli och Luperto ta ett stort ansvar och det ska sägas att Empoli bara har släppt in fyra mål fler än Atalanta under säsongen.

Empoli är inget lag man bara springer över ens på hemmaplan. Under 2023 har gästerna bussat hem från matcher mot Fiorentina, Lazio och Inter med poäng. De sistnämnda besegrades till och med på San Siro. Ettan streckas ohyggligt hårt och jag är faktiskt inte alls säker på att Atalanta löser segern i norra Italien. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Hans Hateboer, Atalanta (knäskada)

Teun Koopmeiners, Atalanta (knäseneskada)

Osäker till spel

Berat Djimsiti, Atalanta (oklart)

Mattia Destro, Empoli (vadskada)

Nicolò Cambiaghi, Empoli (muskelskada)

