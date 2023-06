Jumbofinal - ångestladdat på Olympia

Derbyt! - 1. GAIS - Örgryte

GAIS är numret större i derbyt (till Topptipset)

Det blåser upp till folkfest i Göteborg där GAIS och Örgryte drabbar samman på Gamla Ullevi under torsdagen. “Originalderbyt” ser de grönsvarta gå in i denna batalj som favoriter och efter vad respektive lag presterat så här långt är jag beredd att skriva under på det västliga favoritskapet. Fredrik Holmbergs mannar har dominerat så gott som varenda tillställning så här långt och jag tror att “Makrillarna” kopplar kommandot även om denna akt.

GAIS höga presspel har gett flera gratislägen och det enda som egentligen fattas är att Holmberg och company får igång målskyttet. När det händer blir det väldigt svårt att stoppa spelare som Lindberg, Celik och Ahl Holmström. Trion besitter olika typer av spetsegenskaper som passar perfekt in i Holmbergs filosofi och här gynnas offensiven dessutom av att Friday är tillbaka från avstängning.

Dennes återkomst ger en extra dimension till ett redan väl fungerande lagbygge som faktiskt dominerar samtliga relevanta former av underliggande statistik. Expected Points, Expected Goals samt Expected Goals Against toppas av GAIS som lär vara ruskigt revanschsugna efter att på snöpligt vis bara fått med sig en pinne från matcherna mot Jönköpings Södra och AFC Eskilstuna.

Örgrytes formkurva har däremot annat klang i bjällran. Efter en poängmässigt svag inledning har Jeffrey Aubynn och hans adepter radat upp två raka segrar med totalt 4-1 mot Sundsvall och Gefle. Tålamodet med Aubynn har således belönats, men jag vill trots allt föra till protokollet att lagen som besegrats inte presterat i närheten av den fotboll som GAIS hittills gjort.

Christoffersson, Bärkroth och Nuh är spelare som kan såra ärkerivalerna på egen hand, men spelare för spelare och framför allt lag för lag håller jag ändå GAIS snäppet högre. Så länge de grönsvarta kommer upp i önskad nivå är detta deras match att förlora och kan ettan hålla sig i trakter omkring 50-55 procent finner jag inte många anledningar att gardera. GAIS vinner derbyt!

Osäker till spel

Axel Henriksson, GAIS (okänt)

Viktor Krüger, GAIS (okänt)

Daniel Paulson, Örgryte (smäll)

Jonathan Drott, Örgryte (okänt)

TILL TOPPTIPSET

Jumbofinalen! - 2. Helsingborg - Skövde

Ångestladdat på Olympia (till Topptipset) Helsingborgs vistelse i Allsvenskan blev kortvarig sedan varken Jörgen Lennartsson eller Mattias Lindström och Álvaro Santos lyckats få ordning på “Di Röe”. Fjolåret resulterade i degradering trots att dåvarande sportchefen Granqvist bedyrade att truppen var för bra för att åka ur. Ny sats skulle tas i denna säsongs upplaga av Superettan, men när HIF snubblat redan i startblocken har säsongen snabbt intagit ett becksvart mörker. Lindström, Santos och Granen har alla fått lämna sina poster och det går inte att påstå att prestationsnivån lyft sedan Stuart Baxter klivit in på tränarbänken. Den nygamla basen fick förvisso med sig en trepoängare mot GAIS, men efter den har skåningarna skrapat ihop blott två poäng av tolv möjliga. Som en frukt av detta skiljer det sex pinnar upp till säker mark inför jumbofinalen mot Skövde. Läget kunde således inte varit värre och jag ställer mig ytterst tveksam till att Helsingborg bara går ut och städar av gästerna från Skaraborg. Självförtroendet lyser med sin frånvaro i den rödblå truppen och även om det finns gott om spetsegenskaper hos lirare som Muhsin, Ring och Stojanovic-Fredin tycker jag att det saknas en härförare på det centrala mittfältet. Detta kan givetvis åtgärdas i sommarens transferfönster, men innan dess finns uppenbar risk att fler poängtapp trillar in på kontot. På tal om poängtapp har Skövde råkat ut för en hel drös av dessa. Blott två inspelade poäng på nio omgångar är under all kritik och Tobias Linderoth behöver omgående vända på skutan om gästerna inte ska trilla ner i tredjedivisionen. Det finns med det sagt förutsättningar för att kunna hota Helsingborg, inte minst på fasta situationer. Lyckas Skövde göra matchbilden till en hackig sådan kan de få HIF ur balans och jag vill också påpeka att besökarna vid flera tillfällen varit närmare fler poäng än vad tabellen visar. När tipparna lutar kraftigt åt vänster drar jag öronen åt mig och tar sikte på de större pengarna. Alla tecken och skrälljobb blir mitt val. Notabla avbräck Markus Fröjd, Skövde (avstängd)

TILL TOPPTIPTSET