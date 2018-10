Juventus favoriter mot Manchester United

Det blev en fin start på veckan när närmare 2500 kronor trillade in på Topptipset igår. Förhoppningsvis kan det bli något liknande när Champions League är tillbaka. Det firar Svenska Spel genom att trycka in en halv miljon kronor extra på tisdagens kupong. Samtliga matcher hämtas från turneringen där flera klara favoriter syns till. I England är dock en oviss historia att vänta när Manchester United välkomnar Cristiano Ronaldos Juventus till Old Trafford. Nu jobbar vi in 8 rätt!