Känsloladdat klassikermöte - "IFK Göteborg vinner mot AIK"

Jag har knappt hunnit hämta mig efter allt som hände under söndagen. Allsvenskan bjöd på sanslös underhållning och kommande titelmatch mellan Malmö FF och Elfsborg blir verkligen något att se fram emot. Under måndagen bjuds vi dessutom på klassikermötet mellan IFK Göteborg och AIK samt en kvarts miljon i extrapengar. Det och mycket annat finner ni i Topptips-analysen!

Klassikern! - 1. IFK Göteborg - AIK

Känsloladdat klassikermöte (till Topptipset)

Det kändes nästan som att sporten fotboll peakade under söndagen. Mesta mästarna, Malmö FF, agerade som allt annat än mästare när de fick 2-4 i kakhålet av Häcken. Där och då gick rullgardinen ned för “Di Blåe” som bara väntade på att Elfsborg skulle städa av Degerfors. Icke sa Nicke, sa bruksklubben. Degen offrade sin egen överlevnad (nåja) i Allsvenskan för MFF:s skull när de spelade 2-2 mot boråsarna.

Vi får således en direkt avgörande titelmatch mellan Malmö FF och Elfsborg nästa helg. Som om det inte vore nog kan måndagens klassikermöte mellan IFK Göteborg och AIK ha enorm inverkan på bottenstriden. Brommapojkarna blåste liv i densamma när de slog Mjällby med 2-1 under gårdagen, ett resultat som inte gladde någon av kombattanterna på Gamla Ullevi.

Blåvitt hade chansen att sätta sig själva i en perfekt sits inför avslutningen när de ställdes mot Elfsborg i El Västico. Trots en stabil insats fick Askou och dennes adepter konstatera ett surt nederlag (1-2) sedan boråsarna snackat gott med rättskiparna. Pressen är således onödigt stor inför måndagens tungviktsmöte, men jag känner mig inte orolig vad gäller Änglarnas prestationsnivå.

Sedan Askou tog över har Blåvitt agerat som ett lag bördiga Allsvenskans övre halva. Detsamma går inte att säga om AIK. Jag tycker faktiskt att Gnaget ser betydligt sämre ut under Henning Berg än vad som var fallet under Andreas Brännström. De svartgulas underliggande siffror är sämre under norrmannen och även om spelet hemma på Friends Arena varit poänggivande ser det sämre ut på resande fot.

AIK har bara tre bortasegrar på hela säsongen och är väldigt beroende av att Anton Salétros har en bra dag. Mittfältaren är hjärtat i stockholmarnas spel, men lyckas Blåvitt stänga ner ytorna för honom är mycket vunnet. Santos och Mucolli har föredömliga spetsegenskaper i djupled där AIK har svårt att hänga med. Kan värdarna bara styra matchbilden dit de vill gillar jag segerchansen i västerled. Trots en förmodat destruktiv historia går jag all in på ettan. Spik.

Notabla avbräck

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (vadskada)

John Guidetti, AIK (muskelskada)

Milosevic, AIK (sjuk)

Osäker till spel

Dino Besirovic, AIK (okänt)

Derbyt! - 2. Tottenham - Chelsea

Spurs streckas för hårt (till Topptipset)

Det skiljer hela 14 poäng mellan Tottenham och Chelsea i Premier League. Sett till Expected Points skiljer det inte ens 1,0. De förstnämnda har haft magisk utdelning på sina prestationer, men jag vill trots allt inte ta ifrån Ange Postecoglou någonting. Ingenting alls. Renässansen efter destruktiva tränare som Mourinho, Espírito Santo, Conte och Stellini är remarkabel. Under Postecoglous ledning är Spurs otroligt sevärda.

Det skiner om flera spelare och förutom uppenbara namn som Son, Maddison och Romero tycker jag även att Bissouma, Sarr och Porro ser betydligt bättre ut än tidigare. Jag har tidigare talat om att förmågan att förädla redan befintliga spelare är en egenskap jag håller högt hos en tränare. Den besitter onekligen Postecoglou. Med det sagt är Spurs inte ofelbara.

I matcherna mot Manchester United, Sheffield United, Arsenal, Liverpool och Crystal Palace går det absolut att argumentera för att Spurs haft marginalerna på sin sida. Det kan de liljevita ha även i måndagens Londonderby mot Chelsea, men när ettan övervärderas är det dags att dra öronen åt sig. Mauricio Pochettinos återkomst till norra London blir något extra och jag håller dörren öppen för att argentinaren kan förstöra festen för sina gamla adepter.

Om Tottenham haft marginalerna på sin sida råder motsatt visa för Chelsea. The Blues har vunnit xG i merparten av sina fighter så här långt, men av olika anledningar står gästerna noterade för blott tolv inspelade poäng efter tio omgångar. Skörden är alldeles för klen för ett herrskap med ambitioner om att strida för ligatiteln, men här ska Chelsea inte räknas bort hur som helst.

Spurs har visat sig sårbara vid omställningar och kan Chelsea låta bli att lockas in i press bör fina ytor kunna uppstå åt andra hållet. Sterling, Palmer och Madueke är bara några av lirarna som kan såra motståndarna i derbyt på egen hand. Jag är småsugen på att lämna ettan därhän, men innan Chelsea visat att de är på rätt väg smakar alla tecken bäst. Håll en tumme för spelvärda X2.

Notabla avbräck

Ben Davies, Tottenham (smäll)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Ivan Perisic, Tottenham (knäskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (knäseneskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Destiny Udogie, Tottenham (muskelskada)

Mykhailo Mudryk, Chelsea (muskelskada)

Armando Broja, Chelsea (knäskada)

