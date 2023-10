Kärt återseende - Isak vinner viktig CL-match

Att tänka på

Jag väljer att gardera Manchester City och RB Leipzig i Grupp G. Tappar någon av drakarna poäng skjuter utdelningen i höjden.

Celtic förtjänade en poäng i mötet med Lazio. Jag utesluter inte retroaktiv utdelning när Atlético Madrid gästar Glasgow.

Stoke står för sina bästa prestationer på hemmaplan och ska inte räknas bort mot Leeds.

Spikförslag

Southampton - Tio poäng på de fyra senaste vittnar om att Southampton lämnat tidigare formdipp bakom sig. Russell Martins gäng besitter en skyhög högstanivå och jag är övertygad om att The Saints hittar upp i närheten av densamma trots att skicklige Manning saknas mot Preston. Värdarna besitter inte alls samma spets som Southampton. Verkligheten har snabbt kommit ikapp The Lilywhites som enligt Expected Points är ett lag för de nedre regionerna av The Championship. Tufft emot blir det denna onsdag och jag gillar tvåan skarpt till runt 40-45 procent. Southampton lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Ryan Manning (Southampton)