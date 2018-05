Klar fördel Fulham - närmar sig playoff-finalen

Höjdaren - 1. Derby - Fulham

Fulham löser bra resultat på Pride Park!

Två lag från The Championship, Wolverhampton och Cardiff, är redan klara för Premier League till hösten. Fyra andra klubbar kämpar om den sista åtråvärda platsen i det engelska finrummet. Derby och Fulham är två av dessa och de gör upp i ett dubbelmöte om en plats i playoff-finalen på Wembley den 26:e maj.

Fulham grämer sig säkerligen en hel del över att de inte redan är klara för Premier League. I den avslutande omgången hade nämligen en seger borta mot Birmingham räckt för att norpa andraplatsen före Cardiff. Det blev dock en svidande 1-3 förlust vilken faktiskt var Londonlagets första för året i ligaspelet.

Derby säkrade sin plats i playoff först i sista omgången den gångna helgen. Där besegrades bottenlaget Barnsley på hemmaplan med hela 4-1 efter att bland annat The Championships skyttekung den här säsongen, tjecken Matej Vydra, stått för en balja. Bortsett från en fin avslutning med sju poäng på de tre senaste matcherna har annars Derby haft en tung vår. Enbart fyra av lagets 16 senaste matcher har slutat med seger.

Lagen möttes för drygt två månader sedan på just Pride Park Stadium. Då gick Fulham segrande ur striden efter att succélånet från Newcastle, Aleksandar Mitrovic, tillsammans med den 17-årige supertalangen Ryan Sessegnon stått för The Cottagers två mål i 2-1 segern.

När lagen nu ska göra upp i det första av två möten känns det också som det är relativt klar fördel för Fulham. Londonlaget har agerat betydligt mer stabilt under våren och varit hela The Championships bästa lag efter årsskiftet. Dessutom har de, till skillnad från Derby, ett förmånligt skadeläge med endast mittfältaren Sheyi Ojo osäker till spel.

Jag sätter mina pengar på att Fulham går vidare från detta dubbelmöte och minst löser ett kryss på Pride Park. X2 räcker långt i detta otroligt intressanta fredagsmöte!

Missar matchen

Sam Winnall, Derby (korsbandsskada)

Osäker till spel

Marcus Olsson, Derby (knäskada)

Ikechi Anya, Derby (vadskada)

Kyle McAllister, Derby (ljumskskada)

Sheyi Ojo, Fulham (smäll mot huvud)

Helgarderingen - 2. Örgryte - Gefle

Serieledarna alldeles för betrodda!

Örgryte har öppnat säsongen övertygande och toppar förvånande Superettan efter sex spelade omgångar. Göteborgarna står på fina 16 poäng och drömmer nu om spel i Allsvenskan för första gången sedan 2009.

Tränaren Thomas Askebrand plockades in inför säsongen och han tycks verkligen ha fått den gamla storklubben på rätt köl. Bland annat har doldisen Diego Montiel blommat ut rejält i den rödblåa tröjan. 23-åringen har gjort fantastiska fem mål under inledningen av säsongen från sin mittfältsposition. Med det toppar han mycket överraskande Superettans skytteliga.

I senaste matchen visade dessutom ÖIS stor moral när de, trots decimerat manskap under den avslutande halvtimmen, kunde avgöra den tuffa bortamatchen mot Degerfors på Stora Valla genom just Montiel. Mittbacken Anton Lans var det som fick syna det röda kortet där och således missar mötet på Gamla Ullevi mot Gefle under fredagen.

Gefle inledde fjolårets säsong katastrofalt innan IFK Göteborgs nuvarande tränare, Poya Asbaghi, räddade laget kvar i Superettan. Nu ser det återigen sisådär ut för de ljusblå även om sju poäng tagits på de inledande sex matcherna. Troligt är att Gefle kommer få kriga för kontraktet även denna säsong.

Trots att Örgryte målas upp som riktigt bra och Gefle halvdana är detta dock långt ifrån någon säker trepoängare för Rödblått. Superettan är jämn och gång på gång bekräftas det att samtliga lag kan slå varandra. 70 procent är uppåt väggarna för mycket på ett ungt och oprövat ÖIS. Krysset och tvåan rensar magiskt och är definitivt ingen omöjlighet. Jag helgarderar därför detta möte omgående för att sedan jobba in skrällen. Samtliga tecken!

Missar matchen

Anton Lans, Örgryte (avstängd)