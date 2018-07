Klasskillnad - omöjlig uppgift väntar Häcken

Spiken - 1. Leipzig - BK Häcken

Omöjlig uppgift för Hisingslaget?

BK Häcken står inför en tuff utmaning i Europa League-kvalet. I den andra omgången väntar Emil Forsbergs RB Leipzig, som har utvecklats till en toppklubb i Tyskland efter att Red Bull-laget tog steget upp i Bundesliga 2015/2016. Vinnaren mellan Leipzig och Häcken kommer att ställas mot det ukrainska laget, Universitatea Craiova i den tredje kvalomgången.

Leipzig som var nykomlingar i Bundesliga 2016/2017, slutade på en andraplats den säsongen efter oövervinneliga Bayern München. Fjolårssäsongen var något tuffare för de rödvita, inte minst med tanke på dubbelspelet med Champions League, så Leipzig fick nöja sig med en sjätteplats.

Emil Forsberg har fått en ny tränaren under sommaren. Österrikaren Ralph Hasenhüttl bröt sitt kontrakt efter den förra säsongen, och numera tränas Leipzig av Ralf Rangnick som var med och spelade upp laget till Bundesliga 2015/2016.

På spelarfronten har det skett ett par förändringar, den eftertraktade mittfältaren Naby Keita har lämnat Tyskland för spel i England och Liverpool. Av de spelarna som har kommit in till Leipzig under sommaren sticker ett par namn ut. Inte minst den 19-årige brassen Matheus Conha, som gjorde 10 mål i den schweiziska ligan i fjol för Sion. Den franske högerbacken Nordi Mukiele och River Plate-talangen Marcelo Saracchi är två andra unga och mycket intressanta spelare som kritat på för Leipzig under sommar.

Stämmer det för BK Häcken kan de gulsvarta prestera på en riktigt hög nivå med allsvenska mått mätt. Men det räcker väl inte för att störa en tysk toppklubb? Det finns en ojämnhet i Hisingslaget vilket lett till en ganska blek tabellplacering med snart halva den allsvenska säsongen spelad. I den förra kvalomgången besegrade Andreas Alms mannar lettiska Liepaja, trots att det blev förlust med 1-2 på Bravida Arena.

Häckens toppar i all ära, men på torsdag har jag väldigt svårt att se att Göteborgs-laget ska räcka till. Leipzig har kvalitétsspelare på i stort sett alla positioner och jag räknar med en enorm klasskillnad på Red Bull Arena. Spik-etta alla dagar i veckan!

Missar matchen

-

Osäker till spel

Juhani Ojala, Häcken (lårskada)

Christoffer Källqvist, Häcken (höftskada)

Konrad Laimer, Leipzig (höftskada)

Dayot Upamecano, Leipzig (benskada)

Marcel Halstenberg, Leipzig (korsbandsskada)

Höjdaren - 2. Nordsjälland - AIK

Skandinaviskt derby i Europa League-kvalet!

AIK beger sig till Danmark och staden Farum för att gästa Nordsjälland på Right to Dream Park i den andra kvalrundan av Europa League. Vinnaren mellan dessa två lag kommer att få möta Partizan Belgrad eller litauiska Trakai i den tredje omgången.

Nordsjälland har ett väldigt ungt lag, med en snittålder på runt 22 år i truppen. I fjol lyckades danskarna riktigt bra och slutade trea i mästerskapsserien, bland annat före ett lag som FC Köpenhamn. Den här säsongen har däremot börjat ganska knackigt. I hemmapremiären mot nykomlingen Esbjerg blev det “bara” 1-1, och matchen efter borta mot AGF slutade också med delad pott.

Inför mötet med Gnaget ser ett par tongivande spelare ut att missa matchen. Nordsjällands nummer 10, Mathias Jensen, som gjorde tolv mål under fjolåret i Superligan, är ett stort avbräck om han saknas vilket det mesta tyder på. Vänsterbacken Mads Petersen och den offensive ghananen Godsway Donyoh är två andra ordinarie spelare som ser ut att missa matchen på torsdag.

AIK reser till Farum med uppumpat självförtroende. De gulsvarta har tagit full pott efter den allsvenska omstarten, mot Trelleborg, GIF Sundsvall och Brommapojkarna. Gnaget är nu det laget som toppar Allsvenskan, dessutom har Rikard Norling fått förstärkning under sommaruppehållet med spelare som Panajotis Dimitriadis, Sebastian Larsson och Heradi Rashidi. De två förstnämnda, debuterade i 5-1 segern mot BP senast, och Rashidi var spelaren som gjorde matchens enda mål mot Giffarna för knappt två veckor sedan.

För dagen Sveriges bästa lag tycker jag bör råda som favoriter i dubbelmötet mot ett mer orutinerat Nordsjälland, som dessutom inte inlett säsongen optimalt. På dansk mark vill jag däremot hävda att det är mer eller mindre helt öppet, inte minst med tanke på att Norling säkerligen kommer att vara nöjd med ett oavgjort resultat på Right to Dream Park, för att sedan kunna sätta in dolkstöten på Friends Arena. Jag utgår därför från krysset, men rekommendationen blir att måla på med alla tecken!

Missar matchen

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Osäker till spel

Robert Lundström, AIK (korsbandsskada)

Joel Ekstrand, AIK (okänt)

Mathias Jensen, Nordsjälland (ryggskada)

Patrick Da Silva, Nordsjälland (knäskada)

Mads Petersen, Nordsjälland (okänt)

Godsway Donyoh, Nordsjälland (okänt)