Klasskillnad i allsvenskan

Spiken! - 1. GIF Sundsvall - Malmö FF Klasskillnad på NP3 Arena GIF Sundsvall rivstartade återstarten hemma mot Djurgården när Ronaldo Damus skallade in 1-0 redan efter fem minuter. Så långt såg norrlänningarna ut att ha repat mod under uppehållet, men resterande 40 minuter var en hårresande uppvisning i att skämma ut sig. Djurgården lade i treans växel och kunde tämligen enkelt vända 0-1 till 4-1 innan Bojan Pandzic blåste för halvtidsvila. Defensivt råder hönsgård i Giffarnas försvarsled där samtliga opponenter tillåts såra de hemmahörande på alla möjliga sätt. Felpass i uppbyggnaden, miss i markeringen eller bristande koncentration är alla permanenta inslag när värdarna beträder en fotbollsplan. I Superettan sminkades dessa faktorer över av firma Engblom/Hallenius, men även om den sistnämnda hade sluppit sin tråkiga skada hade det inte räckt i Allsvenskan. Jag har svårt att se Sundsvall klara kontraktet med Åhnstrand som bas och känslan är att ledningen bör titta på eventuella lösningar innan tåget har gått. Värdföreningen snittar en bra bit över två insläppta mål per hemmamatch och det är inte alls otänkbart att Malmö FF gör lidandet än värre under fredagsaftonen. Mesta mästarnas truppläge är bättre än på väldigt länge då Lewicki och Nalic är de enda bekräftade avbräcken inför trippen till Norrland. Duon fanns inte med i återstarten mot Helsingborg och jag tyckte att framför allt den förstnämndas frånvaro var påtaglig. HIF kunde flera gånger bryta “Di Blåes” taffliga uppspel för att sedan promenera rakt mot Johan Dahlin i målet. Känslan är att ett vassare lag än Helsingborg hade sårat MFF flera gånger om i derbyt. Så blev dock inte fallet och även om prestationen hade sina skönhetsfläckar var 2-1-segern vansinnigt viktig inför fortsättningen av Allsvenskan. Kiese Thelin låg bakom triumfen med ett mål och en assist. Kan anfallaren fortsätta sin produktion under sommaren och hösten blir gästerna att räkna med i guldstriden. Han finns dock inte med här på grund av feber, men truppen innehåller ersättare så det räcker och blir över. Penas inhopp visade sig vitalt för anfallsspelet och jag skulle bli förvånad om peruanen inte startar fredagens match. Birmancevic, Toivonen och Berget kan alla mer än vad de hittills visat och det finns dessutom sparkapital i en viss Christiansen. Spelare för spelare är det klasskillnad mellan aktörerna och det enda som kan fälla en ny trea för Malmö är underskattning. Jag singlar tvåan trots hård streckning. Missar matchen Linus Hallenius, GIF Sundsvall (knäskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (lårskada)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Robert Lundström, GIF Sundsvall (okänt)

Niklas Dahlström, GIF Sundsvall (okänt)

Pontus Silfwer, GIF Sundsvall (okänt)

Johan Bengtsson, GIF Sundsvall (okänt)

Derbyt! - 2. KR Reykjavík - Víkingur Reykjavík Mesta mästarna undervärderas Det blåser upp till derby i Reykjavik där mesta mästarna KR Reykjavík ska mäta svärd med regerande mästarna Víkingur Reykjavík. De sistnämnda inledde säsongen på sömnigt vis men har steppat upp prestationerna flera hack under sommaren. Slakten av Levadia Tallinn (6-1) i kvalet mot Champions League var imponerande och av bara farten löste Kári Árnasons (sportchef hos gästerna) bygge sedan 1-0 mot Inter d’Escaldes från Andorra. Triumferna innebar att Árnason och company ställs mot sportchefens gamla Malmö FF i nästa kvalrunda mot Mästarturneringen. Den fighten äger rum redan nästa vecka och det är inte otänkbart att Víkingur har visst fokus på annat håll när de äntrar fredagens derby. Formen hos de tillresta går med det sagt inte att klaga på. Sju raka tävlingssegrar med totalt 28-3(!) är siffror som talar sitt tydliga språk. Jag vill dock slänga in en liten brasklapp för att siffrorna kryddas rejält av att flera motstånd varit blåbärsgäng i det inhemska cupspelet. Denna kvällskvist blir det ohyggligt mycket tuffare emot när en revanschsugen rival står på andra sidan. KR Reykjavík har inte haft en inledning att skriva hem om så här långt, men trots bara fyra segrar på elva försök är de likväl bara tre poäng bakom Stjarnan på andraplatsen. Tabellettan Breidablik går av mycket att döma inte att rubba, men bakom serieledarna kommer det att bli en knivskarp kamp i jakten på slutspelsplatserna. KR har gått på pumpen i de tre senaste inbördes mötena med Víkingur men det ska snabbt påpekas att två av dessa varit cupmatcher. Bortsett segern i fjolårets vändande ligamöte har gästerna haft det hett om öronen i modern nutid och jag tror att de kan få det även denna afton. KR-ingar, som värdarna kallas, har spets i rutinerade Kjartan Finnbogason och Atli Sigurjónsson, två herrar som vet var målet är beläget. Har nämnda lirare en bra afton kan de avgöra derbyt på egen hand och när ettan ser ut att erbjuda spelvärde råder det inget tu tal om var mitt utgångstecken landar. Den vågade chansspikar värdarna, den försiktige plockar med tvåan på större system. Jag blir inte förvånad om vi får se en målrik drabbning framför oss.